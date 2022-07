'Ironheart': todo sobre la nueva serie de Marvel llamada a suceder a 'Iron Man'

Puede que creas que 'Ironheart' no es más que la manera de Marvel de mantener vivo el espíritu de su personaje más carismático, Tony Stark. Y en parte tienes razón, pero también promete ser una serie de aventuras adolescentes que se siente como una 'Iron man' juvenil que trae nuevos aires a La Casa de las Ideas.

Pero, ¿qué sabemos de 'Ironheart'? De momento, que tendremos que esperar hasta finales de 2023 para ver a Riri embutida en su traje, como parte de la quinta fase del UCM. Motores iniciados... Cableado en perfectas condiciones... ¡Despegamos!

Cuándo se estrena 'Ironheart'

De momento, Marvel no suelta prenda sobre los estrenos de sus futuros éxitos, así que lo único que sabemos al respecto de 'Ironheart' es que lo hará a finales de 2023, entre la temporada 2 de 'Loki' y la primera de 'Agatha: coven of chaos', más o menos coincidiendo con el estreno de 'Blade'.

Reparto y protagonistas de 'Ironheart'

Tiene 25 años y es prácticamente desconocida (la has podido ver en 'Judas y el mesías negro' o 'El blues de Beale Street'), pero Dominique Thorne se ha hecho con la armadura sin necesidad de que hiciera un casting previo. Así de seguros estaban. A Thorne la veremos como Ironheart en 2022 durante la aparentemente sobrecargada 'Black Panther: Wakanda Forever', donde conoceremos su historia de origen para, suponemos, meternos de lleno en la serie sin mayores presentaciones.

Junto a ella estará Anthony Ramos (Usnavi en 'En un barrio de Nueva York'), que supuestamente es el villano de la función destinado a aparecer en otras series y películas del UCM. También aparecerán Manny Montana ('Good girls'), Alden Ehrenreich (el protagonista en la malograda 'Han Solo') y Lyric Ross ('This is us'), en la única cara unida a un papel confirmado, el de su mejor amiga. Aún quedan por conocer los cameos y personajes estrella, que no cabe duda de que los habrá. Si algo sabe Marvel es emocionarnos con proyectos que a priori no le interesan a mucha gente.

La showrunner de 'Ironheart'

La elección de Chinaka Hodge como creadora es una especie de grito de Marvel contra todos los que no confían en su viraje a lo autoral. Hodge es poeta antes que guionista, rapera o directora, y ha recibido premios por su trabajo artístico sobre la gentrificación. Vamos, que no va a dejar pasar la oportunidad de contar algo más en 'Ironheart'.

Hodge ha escrito episodios de 'Snowpiercer' y 'The midnight club' (lo nuevo de Mike Flanagan para Netflix), y a sus 38 años tiene una carrera más que sobrada para encargarse de lo nuevo de Marvel. ¿Podrá aunar el arte y el espectáculo de una vez por todas? En el guion contó con la ayuda de las hermanas Gailes, que ya escribieron en 'She-Hulk: Abogada Hulka'. Por su parte, las directoras serán Samantha Bailey ('Brown girls') y Angela Barnes ('Mythic quest').

Pero, ¿quién es Ironheart?

Aún no tenemos detalles sobre lo que cambiará Marvel de los cómics originales, pero Riri Williams nació en 2016 de las manos de Brian Michael Bendis y Mike Deodato como una quinceañera certificada como superdotada que, de hecho, estudia en el MIT. Un día, utilizando material robado en el campus, se fabrica una armadura como la de Iron Man y el propio Tony Stark termina dándole la aprobación para convertirse en superheroína.

De hecho, él es la primera voz y la personalidad de la inteligencia artificial del traje de Riri y termina utilizando su laboratorio como base de operaciones en su ausencia. Después, Riri acabó formando parte de Los Campeones junto a Ms. Marvel, Amadeus Cho, Nova, Cíclope (el original joven que vino por un desbarajuste temporal) y Viv Visión. Mucho tienen que cambiar las cosas para que veamos pronto un equipo como este.

Tráilers, imágenes y pósters

De momento lo único que tenemos es el logotipo oficial de la serie y el tráiler de 'Black Panther: Wakanda Forever', a esperas de que Marvel abra la mano un poquito y nos deje ver algo más.