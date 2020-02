'Mythic Quest: Banquete de cuervos': la primera gran comedia de Apple TV+ es una hilarante visión del mundo de los videojuegos

Tras cuatro meses de andadura, por fin hemos dado con una serie de Apple TV+ que sea un sí en todos los sentidos a pesar de los grandes fichajes que iban detrás. Y han tenido que llegar los responsables de 'Colgados en Filadelfia' ('It's Always Sunny in Philadelphia') para ponernos la primera imprescindible de la plataforma: 'Mythic Quest: Banquete de cuervos' ('Mythic Quest: Raven's Banquet').

Que ojo, que no es que el resto no merezcan la pena pero incluso sus mejores ('Servant', 'The Morning Show', 'Dickinson'...) se quedaban a la puerta de causar entusiasmo. Sin embargo, con 'Mythic Quest' nos encontramos con la primera gran comedia de estreno de 2020.

El génesis de 'Mythic Quest' hay que ponerlo en el contexto de la era en la que las adaptaciones de videojuegos empiezan a reivindicarse y Ubisoft sondeó a Rob McElhenney para que hiciera una comedia sobre el mundillo de la creación de videojuegos. A pesar de mostrarse reticente al comienzo, tras una visita a los estudios de Montreal decidió seguir adelante.

Así que se puso manos a la obra junto a sus inseparables Charlie Day y Megan Ganz (que también estuvo en 'Community') para contar las desventuras y crisis en el estudio detrás de uno de los mayores MMORPG del mundo: el Mythic Quest, que está a punto de lanzar su primera gran expansión, Banquete de cuervos.

En estas oficinas nos encontramos con Ian Grimm (McElhenney), su egocéntrico director creativo; Poppy Li (Charlotte Nicdao), la jefa de desarrollo y un poco voz de la razón; CW Longbottom (F. Murray Abraham), guionista jefe y ganador de un Nebula en los setenta; Brad (Danny Pudi), responsable de monetizar el juego; y David (David Hornsby), productor ejecutivo y enlace principal con la parte corporativa.

'It's Always Sunny...' con triunfadores

Bromeaba McElhenney en el Build Series con que, básicamente, 'Mythic Quest' tiene el ADN de 'It's always Sunny in Philadelphia', aparte de por los que están involucrados, porque no sabe escribir sobre gente que no se odien entre ellos. Aquí la gran diferencia es que son gente con mucho talento, lo mejore en lo suyo y con un grado de narcisismo bastante reconocible no solo en el mundillo gamer.

Dentro de su espíritu serializado (hay un par de tramas que se van desarrollando a lo largo de los episodios), en cada episodio nos encontramos con alguna crisis que deben resolver en las oficinas. Y, en muchos casos, uno de los temas en los que más se detienen es en la imagen pública de un juego.

El primer episodio gira en torno a una pala como una de las grandes novedades del juego y cómo esta puede ser percibida; también se detienen en la extraña circunstancia que es que la fama de tu juego dependa de los streamers, sus gameplays y sus críticas.

Pero también trabajan (en el tercer episodio) con temas como el que 'Mythic Quest' sea el juego favorito entre nazis y lo complejo que es manejar esta situación. Episodio resuelto con bastante elegancia, por cierto. Hay mucho interés en hablar de la imagen pública desde quién juega a si hay diversidad o no en las oficinas de MQ.

E incluso llegan a hablar (un poco de esa manera, recordemos que Ubisoft está metida en la serie) de las condiciones laborales que conlleva sacar adelante un juego AAA, o los loot crates, micropagos y los modos de sacar dinero dentro de estos productos.

Y todo esto con un humor más que certero y con bastante corazón. Eso sí, que no os eche para atrás que tenga esta temática, ya que no deja de ser una "workplace comedy" con personajes bastante reconocibles y a los que se les coge un amor/odio estupendo.

En definitiva, 'Mythic Quest' es una serie hilarante, desternillante y que está en cierto modo llamada a cubrir el hueco que ha dejado 'Silicon Valley' en cuanto a comedia de lo geek. Es, sin duda, la primera gran comedia imprescindible de Apple TV+... y de 2020.