'Judas y el Mesías negro': excelente retrato de una histórica traición en el que brillan Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield

Hay ocasiones en las que se aclaman película o series de televisión porque parten de un casi real tan potente que parece que con eso sea suficiente para decir que son necesarias e imprescindibles. En lo primero puedo estar de acuerdo para ayudar a dar una mayor difusión a una historia, pero en lo segundo hay que hacer muchos más méritos para ganarse esa calificación. De hecho, muchas veces son obras bastante prescindibles que no van mucho más allá de ser una especie de versión filmada de la Wikipedia.

Con 'Judas y el Mesías negro', una de las ocho aspirantes a hacerse con el próximo Óscar a la mejor película que a España llega de forma directa a varias plataformas digitales este viernes 26 de marzo, temía que sucediera algo así, ya que todo lo relacionado con el asesinato de uno de los líderes del Partido Pantera Negra podía haber sido perfectamente una cinta oportunista o un simple biopic al uso. Por suerte, el largometraje de Shaka King no es nada de eso, ya que estamos ante un intenso thriller que sabe muy bien cómo ir repartiendo el peso de la historia entre sus dos protagonistas.

Complementaria

'Judas y el Mesías negro' cuenta la historia de cómo William O'Neal, un criminal de poco monta, se infiltra en los Pantera Negra de Illinois para conseguir la caída de su líder, el carismático Fred Hampton. Una historia de traición que perfectamente se podría haber vendido como la de un hombre que traiciona a los suyos para no acabar en la cárcel, pero la primera clave de todo está en los matices con los que el guion, firmado por el propio King junto a Will Benson, da de una mayor profundidad al relato.

Por un lado tenemos a O'Neal, cuya (relativamente) cómoda posición moral va desquebrajándose a medida que va conociendo realmente lo que sucede. Esa ambivalencia es algo que el actor Lakeith Stanfield sabe reflejar muy bien a través de su interpretación, percibiéndose desde en detalles tan mínimos como su mirada hasta en los aspectos más físicos, primero transmitiendo cierto descaro y chulería para luego darle un enfoque más rígido, sin saber muy bien qué es lo que va a hacer.

La película gana mucho al no ofrecer una visión facilona del personaje, pues en otras películas similares se hubiese incidido en su faceta más negativa para buscar una mayor diferenciación entre héroe y villano en la historia. Aquí esa función recae más sobre el FBI, perfilándose además con acierto que ese rol de malos de la película va ganando importancia a medida que vayan subiendo posiciones en el escalafón, algo que además también se refleja muy bien en la evolución del personaje de Jesse Plemons, un seguro de vida que cuenta con el personaje más interesante de la función sin contar a sus dos protagonistas.

Por otro lado tenemos a Daniel Kaluuya como Hampton, un personaje que requería de un carisma especial para ser capaz de liderar una iniciativa así, contagiando su activismo a los demás para hacer que la popularidad de los Pantera Negra se disparase. Kaluuya ya nos había dado varias alegrías durante los últimos años, pero aquí ofrece la que seguramente sea su interpretación más lograda, entregándose en cuerpo y alma a su personaje, pero sabiendo al mismo tiempo dotarle de esa energía desbordante de alguien que sabía muy bien siempre lo que había que hacer para poder conseguir el ansiado cambio.

Todo en la misma dirección

King está especialmente inspirado a la hora de ir saltando de un personaje a otro, dando pie a que 'Judas y el Mesías negro' tenga dos protagonistas, quedándose lo mejor de ambos mundos -las dudas de uno y lo electrificante de otro- y reduciendo a la mínima expresión los lugares más comunes de este tipo de películas. Además, sabe dotar en todo momento a las imágenes de la intensidad requerida, incluso cuando se trata de escenas más calmadas. A fin de cuentas, todas aportan al conjunto en lugar de sentirse algunos momentos como meras transiciones.

Además, King sabe muy bien cuándo ha de incidir en primer plano en las situaciones más violentas y contundentes, pero también que hay situaciones en las que dice mucho más la reacción que provocan esos momentos en otros personajes que el hecho en sí mismo, logrando así un estimulante equilibrio en el que lo único que podría decirse que no está a la misma altura es la galería de personajes secundarios. Ahí simplemente no hay tiempo para darles a todos la misma voz, pero es que al final no dejan de ser complementos bien definidos y con un reparto perfectamente elegido.

Por lo demás, merece la pena destacar que 'Judas y el Mesías negro' está muy cuidada en otros aspectos, desde su potente acabado visual que nos transporta por completo a la época en la que sucede la historia, donde también funciona de maravilla el cuidadísimo diseño de producción, o la muy efectiva aportación de la banda sonora de Mark Isham y Craig Harris. Todo aporta en esta revisión de un importante hecho histórico que se siente mucho más completa y satisfactoria que 'El juicio de los 7 de Chicago'.

En resumidas cuentas

'Judas y el Mesías negro' es una gran película en la que es cierto que sus dos protagonistas brillan por encima de todo, pero es que los demás apartados de la película también están elaborados con mimo y precisión para captar toda la importancia de la historia real que nos cuenta sintiendo que todos han dado lo mejor de sí para potenciar la idea que tenía en su cabeza Shaka King.