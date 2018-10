Las 27 mejores películas basadas en hechos reales de la historia

La realidad siempre ha sido una de las mejores fuentes de inspiración para el mundo del cine. A lo largo de la historia han sucedido historias tan apasionantes que el séptimo arte no se ha resistido a contarlas, a veces de forma muy bien y en otras ocasiones tomándose una gran cantidad de libertades para que todo encajase mejor con la visión artística de sus responsables.

A continuación vamos a repasar las que en mi opinión personal considero que son las 27 mejores películas basadas en hechos reales. Al respecto conviene también aclarar que como ya seleccionamos hace poco las mejores películas biográficas, he optado por dejar todas ellas fuera -aunque sí que hay algún otro biopic- para no repetirnos demasiado. Sin más que añadir, vamos con ellas:

'Anatomía de un asesinato'

Dirección: Otto Preminger

Reparto: James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara, Arthur O'Connell, George C. Scott, Eve Arden, Kathryn Grant, Joseph N. Welch, Duke Ellington

Un sensacional thriller judicial que se centra más en los personajes que en el caso en sí mismo, la tónica habitual de este tipo de cintas. Un extraño matrimonio, un abogado que se ve obligado a aceptar el caso por dinero y la dinámica que se establece entre ellos son el principal punto de apoyo de la película. Preminger apuesta por un enfoque realista -que no naturalista- para ahondar en la naturaleza del ser humano mientras mantiene intrigado al espectador sobre lo que está por llegar en un relato que tiene su origen en un caso real de 1952.

'Atrápame si puedes'

Dirección: Steven Spielberg

Reparto: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Amy Adams, Nathalie Baye, Martin Sheen, Jennifer Garner, Brian Howe, Frank John Hughes, James Brolin, Elizabeth Banks, Chris Ellis, Ellen Pompeo

La mejor película de Steven Spielberg de lo que llevamos de siglo XXI, un delicioso juego del gato y el ratón con unos extraordinarios Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, aunque el que brilla con luz propia es Christopher Walken en sus pocas pero maravillosas apariciones. Una prueba de que el cine de puro entretenimiento puede llegar a niveles alcanzados por pocas películas, tomando para ello como base la historia real de Frank Abagnale.

'Ciudad de Dios'

Dirección: Fernando Meirelles, Kátia Lund

Reparto: Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Phellipe Haagensen, Douglas Silva, Seu Jorge, Jonathan Haagensen, Matheus Nachtergaele, Jefechander Suplino, Alice Braga, Emerson Gomes, Luis Otávio, Babu Santana, Gero Camilo

Una película contundente y con una energía que se contagia -la estética visual y el dinámico montaje son dos de las claves- a un espectador que pronto se sumerge en el día a día de una favela brasileña. Una compleja narrativa repleta de saltos con ciertos ecos de Martin Scorsese y unos actores que se sienten reales sellan una aventura única con opone el optimismo de Buscapé con la violencia de Zé Pequeño.

'Ciudadano Kane'

Dirección: Orson Welles

Reparto: Orson Welles, Joseph Cotten, Everett Sloane, George Coulouris, Dorothy Comingore, Ray Collins, Agnes Moorehead, Paul Stewart, Ruth Warrick, Erskine Sanford, William Alland, Alan Ladd, Arthur O'Connell

Considerado por muchos como la mejor película de la historia del cine -yo no creo que llegue a tanto, pero sí que es una cinta estupenda, impropia de alguien con la escasa experiencia de Welles por aquel entonces, que maneja muy bien la investigación alrededor de qué es Rosebud-, Welles se basó para construir a su protagonista en el magnate William Randolph Hearst. En realidad tomaron como base a diferentes personas, pero Hearst se lo tomó tan personalmente que intentó evitar su estreno. No lo consiguió, pero sí se exhibió de forma más limitada de la deseada inicialmente.

'Criaturas celestiales'

Dirección: Peter Jackson

Reparto: Kate Winslet, Melanie Lynskey, Sarah Peirse, Diana Kent, Clive Merrison, Simon O'Connor, Jed Brophy, Peter Elliot, Gilbert Goldie

La película con la que Peter Jackson empezó a demostrar que sabía hacer algo más que comedias gore y en la que además se dio la primera gran oportunidad a Kate Winslet, quien borda su actuación, no quedándose para nada atrás una muy inspirada Melanie Lynskey. Un relato mágico que une la desbordante imaginación de sus dos protagonistas con la trágica acción que marcó su vida para siempre. Se basa en el asesinato de Honorah Rieper a manos de su hija adolescente Pauline y de su amiga Juliet Hulme.

'Dersu Uzala (El cazador)'

Dirección: Akira Kurosawa

Reparto: Maksim Munzuk, Yuriy Solomin, Svetlana Danilchenko, Vladimir Kremena, Dmitriy Korshikov, Suymenkul Chokmorov

Una de las películas imprescindibles de Kurosawa, quien se basó para la ocasión en la experiencia personal de Vladímir Arséniev. Una obra preciosa, tanto visual como por todas las ideas que propone, y también muy accesible y emotiva. Es también uno de esos casos en los que un ritmo lento también permite que sea todo muy entretenido, partiendo para ello de la humanidad del relato.

'Detroit'

Dirección: Kathryn Bigelow

Reparto: John Boyega, Algee Smith, Will Poulter, Jack Reynor, Ben O'Toole, Hannah Murray, Anthony Mackie, Jacob Latimore, Jason Mitchell, Kaitlyn Dever, John Krasinski, Darren Goldstein, Jeremy Strong, Chris Chalk, Laz Alonso, Leon G. Thomas III, Malcolm David Kelley, Joseph David-Jones, Joseph David-Jones, Ephraim Sykes, Samira Wiley, Peyton 'Alex' Smith, Laz Alonso, Austin Hebert

Un thriller que te atrapa y te hace sufrir tanto como a sus protagonistas ante los abusos policiales. Para ello se lo toma con calma para situarnos en el contexto real en el que suceden los hechos antes de que todo se concentre en un edificio donde lo claustrofóbico pronto deja paso a lo asfixiante. Los actores cumplen con holgura, pues es el excepcional trabajo de puesta en escena lo que la eleva a otro nivel.

'Dunkerque'

Dirección: Christopher Nolan

Reparto: Fionn Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy, Barry Keoghan, Harry Styles, Jack Lowden, Aneurin Barnard, James D'Arcy, Tom Glynn-Carney, Bradley Hall, Damien Bonnard, Jochum ten Haaf, Michel Biel

Lo que parecía una derrota segura para el ejército británico acabó convirtiéndose en un hito de la II Guerra Mundial. Nolan toma ese evento como partida para sumergirte en el campo de batalla a través de diferentes historias que se complementan entre sí a la perfección. Es cierto que se opta por sacrificar algo el desarrollo de personajes, pero se hace en favor de un bien mayor y de un despliegue técnico y artístico difícil de superar.

'El acorazado Potemkin'

Dirección: Sergei M. Eisenstein

Reparto: Aleksandr Antonov, Vladimir Barsky, Grigori Aleksandrov, Mikhail Gomorov, Ivan Bobrov, Aleksandr Levshin, Konstantin Feldman

Una obra fundamental de la historia del cine y un auténtico referente cuando toca hablar de la evolución del montaje en el séptimo arte, por no hablar de sus aportaciones al lenguaje visual. Además, conserva todo su fuerza -su propio autor la consideraba una pieza de propaganda revolucionaria- más allá de sus hallazgos iniciales para abordar de un motín que tuvo lugar en 1905.

'El dilema'

Dirección: Michael Mann

Reparto: Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer, Diane Venora, Philip Baker Hall, Colm Feore, Bruce McGill, Lindsay Crouse, Debi Mazar, Gina Gershon, Stephen Tobolowsky, Michael Gambon, Rip Torn, Michael Moore, Nestor Serrano, Hallie Kate Eisenberg, Wanda De Jesus, Cliff Curtis, Michael Paul Chan

Basada en el caso real de Jeffrey Wigand, quien puso al descubierto ciertas informaciones muy dañinas para la industria farmacéutica. Mann ofrece una visión libre de dicha historia en la que probablemente sea su mejor película, o al menos la que mejor asimila sus recursos estéticos con un guion a la altura y unas interpretaciones asombrosas, en especial un Russell Crowe superlativo.

'El estrangulador de Boston'

Dirección: Richard Fleischer

Reparto: Tony Curtis, Henry Fonda, George Kennedy, Mike Kellin, Murray Hamilton, Sally Kellerman, Hurd Hatfield, George Voskovec, Jeff Corey, William Marshall, Carolyn Conwell, William Hickey, Shelley Burton, Austin Willis, Leora Dana

Tomando como base los asesinatos con los que Albert DeSalvo sembró el terror en Boston, Fleischer apuesta por una película con dos mitades muy diferenciadas. En la primera se utiliza la pantalla dividida de forma magistral mientras se intenta identificar al responsable y la segunda se centra en un extraordinario interrogatorio que extrae lo mejor de sus dos protagonistas. Su director también abordaría el caso de otro asesino real años después en 'El estrangulador de Rillington Place', pero se quedaría por debajo de la que nos ocupa, la mejor película basada en un caso real de estas características.

'El gran carnaval'

Dirección Billy Wilder

Reparto: Kirk Douglas, Jan Sterling, Robert Arthur, Porter Hall, Frank Cady, Richard Benedict, Ray Teal, Lewis Martin, John Berkes, Frances Dominguez, Gene Evans, Frank Jaquet, Harry Harvey, Bob Bumpas, Geraldine Hall, Richard Gaines

Esta obra maestra ofrece una demoledora visión sobre el mundo del periodismo que sigue tan vigente o más ahora que entonces. Wilder se inspiró para la ocasión en dos casos reales, el de W. Floyd Collins en 1925 y la niña Kathy Fiscus en 1949, para crear una operación de rescate que el personaje encarnado por un sobresaliente Douglas intenta estirar lo máximo posible.

'El maquinista de la general'

Dirección: Buster Keaton, Clyde Bruckman

Reparto: Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender, Jim Farley, Frederick Vroom, Charles Smith, Frank Varnes, Joe Keaton, Mike Donlin, Tom Nawm

Una de las mejores comedias de la historia del cine mudo y también una de las cimas de la carrera de Buster Keaton -para mi gusto su segundo mejor trabajo, solamente por detrás de la magistral 'El moderno Sherlock Holmes'- se basa en un curioso hecho real sucedido en 1862. El propio Keaton la auténtica locomotora para la película, pero no le fue posible. La historia de un héroe inesperado aliñado por una cascada de inolvidables gags visuales.

'Expediente Warren: The Conjuring'

Dirección: James Wan

Reparto: Lili Taylor, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Joey King, Ron Livingston, Mackenzie Foy, Shanley Caswell, Hayley McFarland, Sterling Jerins, Shannon Kook

El inicio del universo Warren es una gran película de terror y también está basada en un caso real. Depende de cada uno creer hasta qué punto acepta como cierto lo que supuestamente sucedió, pero lo que aquí nos importa es que Wan demuestra un magistral dominio de los mecanismos del cine de terror para seducir al público sin caer en los artificios facilones. Ojo también a su estupenda secuela.

'Fuga de Alcatraz'

Dirección: Don Siegel

Reparto: Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Roberts Blossom, Jack Thibeau, Fred Ward, Larry Hankin, Danny Glover

Un ejemplo de precisión en el que los personajes llegan a decir más con los gestos que con las palabras. A eso hay que añadirle que los personajes estaban muy bien construidos, resultan interesantes y además aprovechan de maravilla a los actores, en especial a un Clint Eastwood que pocas veces lució tan bien como aquí, algo muy meritorio. Su origen está en una legendaria fuga de Alcatraz que tuvo lugar en 1962 y de la que aún se hablaba muchos años después del estreno de la película que nos ocupa.

'Heat'

Dirección: Michael Mann

Reparto: Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore, Ashley Judd, Diane Venora, Amy Brenneman, Natalie Portman, Mykelti Williamson, William Fichtner, Wes Studi, Ted Levine, Dennis Haysbert, Tom Noonan, Kevin Gage, Hank Azaria, Danny Trejo, Jeremy Piven, Xander Berkeley

Neil McCauley, el personaje interpretado por De Niro existió realmente, aunque Mann se tomó multitud de libertades a la hora de retratar a un legendario criminal que se pasó más de la mitad de su vida entre rejas -ocho de ellos en Alcatraz-, pero el resultado fue una adictiva película de robos con dos personajes opuestos llevando la acción. Todo están tan controlado por Mann que en algún momento quizá se excede, pero la impactante escena del atraco y el tiroteo compensa cualquiera de esas pegas.

'JFK'

Dirección Oliver Stone

Reparto: Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gary Oldman, Joe Pesci, Kevin Bacon, Donald Sutherland, Jack Lemmon, Sissy Spacek, Michael Rooker, Jay O. Sanders, Wayne Knight, Laurie Metcalf, Gary Grubbs, Edward Asner, Brian Doyle-Murray, John Candy, Walter Matthau, Beata Pozniak, Vincent D'Onofrio, Pruitt Taylor Vince, Lolita Davidovich, Dale Dye, Ron Rifkin, Frank Whaley, Sean Stone, Tomas Milian, Bob Gunton, Sally Kirkland

La película favorita de los amantes de las conspiraciones, ya que Stone no duda en echar mano de diversas teorías alrededor del asesinado de John F. Kennedy para ofrecernos un relato con una fuerza impresionante repleto de rostros conocidos. Además, es una cinta entretenidísima que se pasa volando pese a su muy extenso metraje.

'La gran evasión'

Dirección: John Sturges

Reparto: Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson, Richard Attenborough, James Coburn, James Donald, Donald Pleasence, David McCallum, Gordon Jackson, Angus Lennie, Hannes Messemer, John Leyton, Lawrence Montaigne, Nigel Stock

Una extraordinaria película que une lo bélico, con lo carcelario y la aventura tomando como base un libro de no ficción escrito por Paul Brickhill, aunque alterándolo a su antojo para ofrecernos un relato que te atrapa en todo momento y que justifica como pocas su abultado metraje. Su impecable reparto, liderado por un Steve McQueen derrochando carisma, ayuda mucho a ello, pero estamos ante un caso de esos en los que todo simplemente encaja.

'La soga'

Dirección: Alfred Hitchcok

Reparto: James Stewart, John Dall, Farley Granger, Cedric Hardwicke, Joan Chandler, Douglas Dick, Constance Collier, Dick Hogan

Un maravilloso experimento por parte de Hitchcock, quien no pudo cumplir su objetivo de rodarlo como un único plano secuencia, pero eso no quita mérito a una película fascinante alrededor de una cena que unos asesinos celebran después de acabar con su víctima. Excelentes diálogos en lo referente a la forma de justificarse de los criminales y un atinadísimo James Stewart coscándose poco a poco de lo que sucede en esta cinta inspirada en el caso real de Nathan Leopold y Richard Loeb.

'Monsieur Verdoux'

Dirección: Charles Chaplin

Reparto: Charles Chaplin, Martha Raye, Marilyn Nash, Isobel Elsom, Robert Lewis, Mady Correll, Arthur Hohl, Allison Roddan, Audrey Betz, Ada May

Inspirada en el asesino real Landrú, también conocido como Barba Azul, Chaplin iba a protagonizarla inicialmente a las órdenes de Orson Welles, pero finalmente la hizo suya propia, cambiando de forma notable la idea inicial del director de 'Ciudadano Kane'. El resultado es una película con un punto de amargura claro en el que tampoco se deja de lado la comedia. Una obra muy adelantada a su época que aún hoy no ha recibido todo el reconocimiento que se merece.

'Nacido el cuatro de julio'

Dirección: Oliver Stone

Reparto: Tom Cruise, Willem Dafoe, Raymond J. Barry, Caroline Kava, Kyra Sedgwick, Bryan Larkin, Stephen Baldwin, Bruce McVittie, Tom Sizemore, Vivica A. Fox, Frank Whaley, Jerry Levine, Lili Taylor, Tom Berenger, James Legros, William Baldwin, Holly Marie Combs

Una fascinante aproximación a la historia de Ron Kovic en la segunda entrega de la trilogía sobre Vietnam de su director. Muchas películas han retratado de maravilla el sinsentido de la guerra, pero para muchos la lucha continúa una vez has vuelto a casa y eso aquí se retrata a la perfección. El gran trabajo de Tom Cruise, uno de los mejores de su dilatada carrera, es la base sobre la que Stone demuestra que pasaba por su mejor época como director y también en lo referente al manejo del montaje como elemento clave en toda película.

'Pasión de los fuertes'

Dirección: John Ford

Reparto: Henry Fonda, Linda Darnell, Victor Mature, Walter Brennan, Tim Holt, Ward Bond, Cathy Downs, Alan Mowbray, John Ireland, Grant Withers, J. Farrell MacDonald, Russell Simpson, Jane Darwell, Harry Woods, Hank Bell, Tex Cooper, Mae Marsh, Jack Kenny, Charles Stevens, Kermit Maynard, Francis Ford, Tex Driscoll, Roy Roberts

Hablar de westerns nos lleva inevitablemente al legendario director John Ford. Hay muchos títulos inolvidables en su filmografía, pero por la temática del artículo el que nos encajaba era esta cinta centrada en Wyatt Earp y lo que precedió al tiroteo en O.K. Corral. Es cierto que se basa en una biografía ficticia, pero en eventos así la leyenda acabó superando a la realidad, aunque el enfoque tienda a la sencillez, incidiendo más en el día a día de sus inolvidables personajes.

'Quiz Show'

Dirección: Robert Redford

Reparto: Ralph Fiennes, Rob Morrow, John Turturro, Paul Scofield, Mira Sorvino, Allan Rich, David Paymer, Hank Azaria, Christopher McDonald, Johann Carlo, Elizabeth Wilson, George Martin, Paul Guilfoyle, Griffin Dunne, Martin Scorsese, Barry Levinson, Illeana Douglas, Ethan Hawke

Durante los años 50 estallaron diversos escándalos en la televisión americana porque los productores de ciertos concursos estaban dando facilidades a algunos concursantes para así mantener buenos datos de audiencia. Un hecho de lo más curioso que llevó a Redford a realizar un portentoso drama basado en dos personajes muy diferentes, el triunfador con buena imagen interpretado por Fiennes y el concursante resentido al que da vida Turturro. Un excelente retrato de la corrupción pero con un tema de partida más diferente a lo habitual en estos casos.

'Una historia verdadera'

Direccón: David Lynch

Reparto: Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton, Everett McGill, John Farley, Jane Galloway Heitz, Dan Flannery, Kevin P. Farley, Wiley Harker, Tracey Maloney

Una cinta entrañable muy alejada de las coordenadas habituales del cine de su director. La conmovedora interpretación de Farnsworth es el corazón de un relato sencillo pero repleto de humanidad sobre un hombre que decide emprender un peculiar viaje para reencontrarse con su hermano enfermo con el que lleva años sin hablarse.

'United 93'

Dirección: Paul Greengrass

Reparto: Christian Clemenson, Cheyenne Jackson, Ben Sliney, Khalid Abdalla, Corey Johnson, Trish Gates, Lewis Alsamari, David Alan Basche, J. J. Johnson, Gary Commock, Polly Adams, Opal Alladin, Nancy McDoniel, Starla Benford, Simon Poland, Olivia Thirlby, Chip Zien

Varias películas han intentando explorar el terror detrás de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero ninguna resulta tan arrebatadora como la que ahora nos ocupa. Una detallada recreación a la que algunos quizá les cuesta entrar por un enfoque realista, casi más propio de un documental, que estalla durante un tramo final escalofriante que se mete debajo de la piel y te deja con muy mal cuerpo.

'Uno de los nuestros'

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Chuck Low, Christopher Serrone, Debi Mazar, Gina Mastrogiacomo, Frank Sivero, Illeana Douglas, Tony Darrow, Frank DiLeo, Frank Vincent, Mike Starr, Catherine Scorsese, Michael Imperioli, Welker White, Suzanne Shepherd, Margo Winkler, Samuel L. Jackson, Elaine Kagan, Beau Starr

Una de las mejores películas de Scorsese se basa en un libro de no ficción escrito por Nicholas Pileggi sobre un mafioso que se convirtió en informante para las autoridades. Hay tantas que merece la cosa destacar que lo mejor es decir que es una de las mejores cintas de gánsters de la historia con un reparto en estado de gracia -imposible no destacar a Joe Pesci, pero el resto no desmerece en asboluto-, un trabajo de puesta en escena inmejorable y un guion de hierro. Imprescindible.

'Zodiac'

Dirección: David Fincher

Reparto: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Anthony Edwards, Chloë Sevigny, Donal Logue, John Carroll Lynch, Brian Cox, Clea DuVall, Elias Koteas, Dermot Mulroney, Ciara Hughes, Philip Baker Hall, Ione Skye, John Terry, Bob Stephenson, David Lee Smith

Apasionante retrato de la investigación para intentar identificar al psicópata conocido como el asesino del zodiaco, un caso en el que también se inspiró parcialmente la notable 'Harry, el sucio'. Un excelente thriller que se desmarca de lo habitual en este tipo de propuestas y que apuesta por un tono sobrio y clásico en el que el virtuosismo de su director queda limitada a un par de magníficas escenas.

Ahora es vuestro turno, ¿cuáles creeis que son las mejores películas basadas en hechos reales de la historia? ¿Echáis alguna falta o estáis de acuerdo con la selección de Espinof?