'This is us' ('Así somos'): cómo se fraguó el dramón familiar más importante de la actualidad

Con cuatro temporadas a sus espaldas (72 episodios emitidos) y otras dos en camino, 'This is us' ('Así somos') se ha posicionado como una de las series más seguidas en Estados Unidos... y allí por donde pasa. Un fenómeno de audiencia que ahora quiere replicar esta noche TVE con su estreno en televisión en abierto en España (tras su paso por FOX y Amazon).

Claro. Teniendo en cuenta que La 1 de TVE hace tiempo que se tiene que conformar con estar siempre por detrás de Telecinco y Antena 3 en cuanto a audiencias, no sé yo hasta qué punto logrará la cadena unos datos altos. Pero ojalá llame al gran público porque la propuesta de Dan Fogelman merece mucho la pena.

'This is Us' narra la historia de cuatro personas diferentes nacidas el mismo día. La serie arranca con Jack (Milo Ventimiglia), cuya mujer (Mandy Moore) se pone de parto de trillizos el día de su cumpleaños. También conocemos a los mellizos Kate (Chrissy Metz), cuya vida carece de dirección, y Kevin (Justin Hartley), un actor que se cansa de su gran papel en una mala comedia.

También está Randall (Sterling K. Brown), un exitoso profesional del sector financiero que dará con su padre biológico. A lo largo del episodio inicial de la serie veremos la relación familiar entre estos protagonistas, con Kate, Kevin y Randall formando los "Big Three" de Jack.

El dramón

Si no has visto nunca la serie (y quizás te he spoileado el piloto), prepárate para sacar el pañuelo y llorar. Reconozco que no hace mucho volví a ver el primer episodio y me vi emocionándome de nuevo, con el lacrimal abierto como si fuese la primera vez. 'This is us' es una historia conmovedora, tierna, con sus ratos tristes, sus momentos alegres y las emociones a flor de piel.

Una de las grandes claves del éxito de 'This is us' es que es la gran saga familiar con la historia (o la gran idea) del triunfo y tragedia americana desarrollada a lo largo de veintenas y veintenas de episodios. Fogelman y su equipo saben tocar las teclas precisas y nos llevan por giros que, lejos de cansar al personal, hace que pidamos más.

Una película de octillizos

A mediados de los años 10, Dan Fogelman se encontraba en una encrucijada en su carrera de guionista. No es que le fuese mal ya que entre sus créditos se encuentran 'Crazy, Stupid Love' y había trabajado para Disney en 'Cars 2'. Sin embargo la televisión no le estaba dando los réditos que esperaba.

Tanto la única '¡Vaya vecinos!' ('The Neighbors') como la gran 'Galavant', no fueron más allá de sendas segundas temporadas. Si para ABC no fue suficiente, 20th Century Fox quiso más de él y le propuso un contrato millonario a cambio de desarrollar nuevas series.

Es en este contexto cuando Fogelman desempolvó un borrador descartado de unas ochenta páginas para una película sobre la vida de un grupo de adultos sin conexión aparente, mas que cumplir años el mismo día, a las que les van sucediendo cosas. No sería hasta el tercer acto que no descubriríamos que eran octillizos (o sextillizos, depende de la versión).

Este sería el esqueleto del que partiría el guionista para desarrollar el piloto de 'This is us'. Poco a poco el guionista lo vería claro: quería seguir viendo a este grupo de treintañeros y sus dispares vidas. Como película costaría funcionar, pero como serie... podría tener mucho tirón.

A partir de aquí y, aunque parezca paradógico, Fogelman se dedicó a sintetizar. A quitar lastre, a reducir el número de hermanos y a acercarlos en un espacio geográfico manejable. Desechadas fueron la hermana que vivía en Londres o la estrellaza de Hollywood (aunque de algo hay aquí). Quería al estadounidense medio, al que aun trabajando y teniendo sus relaciones, estuviese enraizado de algún modo a la familia y al hogar. Un lugar de referencia que sirviese de entrada para nosotros.

"Fogeldust"

Fogelman, entonces, se puso a trabajar en la forma definitiva de la serie. En las claves que nos llevan a encontrar en 'This is us' un cóctel melodramático tan atractivo. Según el guionista: "Hay una forma de narración -un tono- que vive entre la risa y la emoción [fuerte]. Si le das a ese tono bien, puede ser cualquier cosa".

Y es un tono que simplemente clava. Aunque a veces se esfuerza demasiado, han logrado equilibrar gracias al dominio de los tiempos, el reparto con el que cuenta y un motivo: es el amor lo que mueve al mundo. 'This is us' es relato de redención, de amor, de perdón. Y lo trata de una manera que impregna cada fotograma.

No es una serie sutil, para nada. Kevin Falls, compañero de Fogelman en 'Pitch' y posteriormente productor de 'This is Us', llama a los momentos más emotivos y tiernos, "Fogeldust". Diálogos preciosos, llenos de emoción y puros.

Pero una serie no se escribe sola (ni se hace), la sala de guionistas está llena de profesionales de diferente género, edad, complexión física y raza de tal manera que se pudiera verter en los personajes las experiencias personales de los escritores. Algo que le da todavía más realismo en cómo se acercan a los diferentes conflictos.

Un emocionante tráiler que se hizo viral y presagió un fenómeno

Que 'This is us' iba a ser un éxito se vio desde que el mayo anterior a su estreno se lanzase su tráiler. No se lanzó de manera especial sino como uno de los otros veinte o treinta que salen en la semana de Upfronts, la serie de eventos anuales en los que las cadenas presentan sus novedades para la temporada siguiente. Sin embargo, a los pocos días, más de 50 millones de visualizaciones. Una barbaridad, por lo menos en esa época.

Y lo fue. El estreno el 20 de septiembre de 2016 de su excelente piloto fue todo un bombazo para NBC, que la programó después de 'The Voice' (lo que ayudó mucho). A la semana siguiente ya había conseguido temporada completa (18 episodios en este caso) y en enero, fue la primera serie de estreno de la temporada en renovar. Por dos temporadas más. La audiencia se había enamorado de los Pearson. Y no me extraña.

Los premios tampoco se resistieron a los encantos de la serie. Desde su estreno la serie ha sido nominada al Emmy a mejor drama (2017, 2018 y 2019) y Sterling K. Brown consiguió la única estatuilla de la academia televisiva por su papel. Su presencia ha sido, también prominente en los Globos de oro.

Casi cuatro años después de su estreno en Estados Unidos (un poco menos desde su llegada a FOX España), 'This is us' se ha convertido en todo un referente del género del drama familiar. Sublimente escrita, la saga de los Pearson es tan cercana a nosotros que no podemos dejar de verla.