La temporada 5 de 'Agents of S.H.I.E.L.D.' envía a los protagonistas al espacio en un arranque inmejorable

¿No os pasa a menudo con series que seguís que cuando cae en una mala racha de episodios os preguntáis por qué os gusta y de repente algo hace clic y volvéis a ser su fan número 1? Pues esa es mi relación con 'Agents of SHIELD', la decana de entre las series del Universo Marvel que acaba de estrenar de manera espectacular su quinta temporada.

Mis desdenes venían por el devenir de comienzos de la cuarta temporada, con todo el sopor que supuso esa trama sobrenatural con el Motorista Fantasma, pero según fue despegando la trama del framework y AIDA, más me fue ganando. El último tramo de dicha temporada me fascinó y la incógnita sobre qué había pasado con Coulson y su equipo era demasiado grande como para no perderme el estreno de la quinta temporada de 'Agents of SHIELD'.

Tras una breve introducción que nos mostró el otro lado de lo que ocurrió en ese Diner de Wisconsin, en lo que resulta una escena muy whedoniana (no en vano siguen Jed Whedon y Maurissa Tancharoen al timón), la temporada 5 de 'Agents of SHIELD' arranca con los protagonistas fuera de lugar, intentando hallar respuesta al dónde están. Lo único que parece estar claro es que están en el espacio exterior, pero el resto es una incógnita para Coulson (Clark Gregg) y compañía.

La respuesta es bastante más impactante de lo que podrían imaginar: se encuentran en una estación espacial comandada por los kree que navega entre los restos de una Tierra que ha sido destruida hace casi un siglo, la única persona "responsable" de que hayan viajado hasta allí ha muerto a manos de unos seres monstruosos que pueblan un sector prohibido de la estación, y encima le tildaban de loco por creer que los agentes de SHIELD vendrían a salvar a la humanidad.

Las cosas no serán nada fáciles para el equipo, del que destaca la ausencia de Fitz (Iain De Caestecker) y el misterio de por qué "no estaba en la lista". Por un lado Coulson, May (Ming-Na Wen), Mack (Henry Simmons) y Yo-Yo (Natalia Cordova-Buckley) contarán con la ayuda de Tess (Eve Harlow) para ver qué pueden hacer para "salvar la humanidad"; Jemma (Elizabeth Henstridge) se verá "elegida" para servir a Kassius, mientras que Daisy (Chloe Bennet) intentará averiguar de dónde viene el recelo de Deke (Jeff Ward) para no ayudarles.

Qué queréis que os diga, a mí me venden un "vamos a poner a los mismos personajes en el espacio/futuro/realidad alternativa" y me tienen comprado absolutamente. Aunque puede parecer un recurso fácil y, que de hecho no es la primera vez que se usa en la serie, les funciona muy bien. También ayuda el hecho de que en estos tres primeros episodios, no haya habido todavía tiempo para meter "paja". Se va al grano y eso en una serie de estas características es bastante vital.

Sin embargo, no sé exactamente de por dónde quieren tirar en esta nueva temporada de 'Agents of SHIELD', sobre todo porque han insinuado la existencia de tierras paralelas, pero me resulta fascinante. También he de reconocer que me he decepcionado un poco cuando han desvelado el origen del cataclismo, que, si bien es obvio para quien sigue la serie y las pistas que se han ido dando durante todos estos años, servidor esperaba que fuera consecuencia directa de las próximas películas de Marvel.

Por otro lado se nota que ABC sigue recortándoles el presupuesto. El primer episodio casi da la sensación de episodio botella de los de un 'Star Trek' de toda la vida con poco efecto especial, un monstruito al que se ve poco y menos y un par de tíos pintados de azul. Quizás sea esta circunstancia la que fuerce a los guionistas a dar lo mejor de sí para cautivar al público más escéptico.

Comentaba Jed Whedon que cada año lo afrontaban como un reinicio para la serie y que, en esta ocasión, han querido ir hacia algo más loco como es "SHIELD en el espacio" y enganchar al público desde el minuto uno en esta primera parte de la temporada. La verdad es que, con tres episodios emitidos, a mí ya me tienen conquistado.