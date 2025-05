'Viaje de fin de curso: Mallorca' es diferente a lo que esperaba, pero la nueva película de Prime Video solo brilla en momentos puntuales

La apuesta de Prime Video por el cine español ha sido bastante modesta, pues hasta la fecha solamente se han estrenado siete largometrajes exclusivos. Por mi parte pienso que 'Historias lamentables' además de ser el primero también es el mejor con diferencia. La cosa cambia a la hora de centrarnos en su éxito, pues 'Culpa mía' fue un bombazo y 'Apocalipsis Z: El principio del fin' también funcionó muy bien.

Ahora es el turno de 'Viaje de fin de curso: Mallorca', una película que a priori se presenta como una comedia adolescente que toma un curioso hecho real que tuvo lugar en 2021 para proponer un festival de excesos en la línea de multitud de propuestas de este tipo. Sin embargo, el nuevo largometraje de Paco Caballero no se conforma con eso y también tiene algo de retrato generacional y del descontento de los jóvenes con la sociedad actual. Con todo, suena mejor de lo que nunca llega a ser.

Un vistazo a… EJÉRCITO DE LOS MUERTOS es PURO ZACK SNYDER | Crítica SIN SPOILERS (Army of the Dead)

Mejor desde el humor

El inicio de 'Viaje de fin de curso: Mallorca' es justo lo que uno espera de ella: un grupo de adolescentes deseosos de pasárselo bien antes de que su vida cambie para siempre al dejar el instituto. Todo ello rodeado de apuntes excéntricos como esa particular profesora interpretada por Yolanda Ramos para meter rápido en situación al espectador. No es nada memorable, pero sí lo suficientemente eficaz como para tener curiosidad por ver cómo van a abordarlo todo de ahí en adelante.

Ahí sí que hay un acierto de guion a la hora de diseminar a lo largo de la película una evidente parodia de 'Espejo público' que funciona como complemento a lo que vemos que va sucediéndose en ese hotel. Es cierto que se trata de una solución de humor grueso, pero ahí en todo momento hay una buena relación entre intenciones y resultados, contando además con una inspirada interpretación de María Esteve como la presentadora del programa en cuestión.

Por desgracia, no puedo decir lo mismo de todo lo que sucede en el hotel, donde sí que Caballero muestra una clara preocupación en dotar a la película de un lenguaje visual que case con la situación emocional de sus personajes y del estilo que parece predominar actualmente entre la juventud, pero acaba cargando un poco. Ahí es perfectamente posible que yo no sea parte de su público objetivo y por eso responda de otra forma, pero es que hay otro detalle importante que lo lastra todo de forma irremediable: su falta de naturalidad.

Y es que por supuesto que limitarlo todo a un retrato estándar de cómo se comporta la juventud actualmente sería ridículo por mi parte, pero hay una gran diferencia entre que se actúe de una forma y que te creas al actor haciéndolo. Es ahí donde hay situaciones en 'Viaje de fin de curso: Mallorca' en las que básicamente me sacan fuera de la película y luego no hay nada realmente tan inspirado como para volver a meterme dentro.

Sí es cierto que no ayuda que Ramos esté desaparecida durante muchos minutos o que la indecisión de su protagonista lleve a que tenga una actitud quizá demasiado pasiva durante mucho tiempo. Y digo esto porque Berta Castañé es la actriz joven del reparto que sí desprende algo más de naturalidad como Gala, pero tarda tanto en llegar su explosión dramática que cuando sucede ya es demasiado tarde. Sí choca por inesperado en su franqueza, pero no consigue la dimensión emocional que busca.

Al final lo que queda es que 'Viaje de fin de curso: Mallorca' funciona mejor cuando apuesta por lo cómico de forma clara y sencilla, pero ahí no pienso solamente en la tendencia de Ramos a convertir cualquier cosa en un meme, pues todo sabemos ya lo bien que se le da. También hay pequeñas píldoras aquí y allá que hacen más cercano lo que no está contando sin necesidad de grandes alardes. Por ahí se podría haber conseguido una película quizá menos llamativa, pero también más efectiva.

Con todo, confieso que esperaba que 'Viaje de fin de curso: Mallorca' fuera a ser peor de lo que he acabado encontrándome, pero eso no quita para que tampoco pueda decir muchas cosas buenas de ella. Ahí vuelvo a lo que comentaba antes de que yo no soy su target, pero incluso teniendo eso en cuenta hay que saber dar unos mínimos que no hay aquí.

En Espinof | Las mejores películas en Amazon Prime Video de 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025