Las 14 mejores películas para adolescentes en Netflix

El género adolescente nos ha dado más de una alegría cinéfila (especialmente, durante la primera década de los 2000) y, le pese a quien le pese, todavía seguimos teniendo auténticas joyitas. Así que os hemos reunido aquí una lista de las mejores películas de adolescentes de Netflix, todas ellas disponibles para ver en la plataforma.

'Con amor, Simon' ('Love, Simon', 2018)

Aunque Netflix ya tiene su propia comedia romántica adolescente LGTB+ con 'Alex Strangelove', me voy de cabeza con esta adaptación de la novela de Becky Albertalli. Antes de 'Heartstopper', esta simpatiquísima película ya nos dio una de esas historias tiernas, divertidas y honestas sobre lo que implica ser adolescente, sin reducirlo todo al drama.

'Verónica' (2017)

En la otra cara de la moneda, tenemos a esta adolescente que tiene que cargar demasiado peso sobre su espalda y a su vez lidiar con fuerzas sobrenaturales. La película utiliza las claves del terror para hablar metafóricamente de la adolescencia y del momento vital en el que se encuentra la protagonista.

'Los Mitchell contra las máquinas' ('The Mitchells vs The Machines', 2021)

La mejor película de animación de la plataforma es también un fantástico coming of age, del mismo estudio que 'Spider-man: Cruzando el Multiverso'. Esta road movie nos habla de las diferencias generacionales y de cómo padre e hija aprenden a comunicarse... mientras intentan sobrevivir a un apocalipsis robótico.

'A todos los chicos a los que me enamoré' ('To all the boys I've loved before', 2018)

Os voy a confesar que la segunda y tercera parte de esta saga no me gustan demasiado, pero esta primera adaptación de los libros de Jenny Han sí me pareció muy recomendable. Una comedia romántica de instituto sin grandes sorpresas pero igualmente encantadora, con malentendidos, fake dating y una protagonista adorable (¡te queremos, Lara Jean!).

'Moxie' (2021)

Otra de esas películas que consigue hablar de cuestiones actuales sin por ello dejar de ser tremendamente entretenida y muy agradable de ver. Dirigida por Amy Poehler, esta dramedia gira en torno a una joven que se niega a aceptar las actitudes sexistas de su instituto y decide montar una revista.

'Violet y Finch' ('All the bright places', 2021)

No es fácil tratar temas tan espinosos como la depresión, el suicidio o la salud mental en general sin caer en la pornografía emocional, y esta adaptación del libro de Jennifer Niven de algún modo lo consigue. Pese a que hay una historia de amor adolescente en el centro de la historia, no romantiza el dolor sino que dialoga sobre las heridas emocionales de los personajes. Eso sí, no es el tipo de historia para ver cuando te apetece algo ligero.

'Susurros del corazón' ('Mimi wo sumaseba', 1995)

No voy a parar de dar la turra con esta joyita de Studio Ghibli, ya que muchas veces se queda a la sombra de otras más conocidas. Una preciosa historia adolescente sobre el primer amor, el proceso creativo, encontrar aquello que te apasiona y a esa persona que entiende tu forma de ver el mundo.

'Conquista a medias' ('Half of it', 2020)

Esta maravillosa comedia romántica dirigida por Alice Wu reinterpreta la historia de 'Cyrano de Bergerac' de forma dulce, sincera y con un humor muy afinado. En esta ocasión, tenemos a una estudiante que decide ayudar a un deportista de su instituto para conquistar a la chica de la que ambos están enamorados.

'Una chica del siglo XX' ('20th Century Girl', 2022)

Pero si lo que queréis es uno de esos dramas adolescentes para llorar hasta quedaros secas, os recomiendo esta. Ambientada en 1999, trata sobre una joven que comienza a indagar en la vida del compañero de clase del que su amiga está enamorada, pero termina siendo enamorándose ella.

'La llamada' (2017)

Antes de 'Veneno' y 'La mesías', los Javis entraron pisando fuerte con este descacharrante musical, hablándonos de autodescubrimiento, inquietudes adolescentes y amores imposibles (¿o no?) a ritmo de Whitney Houston. Aunque he de confesar que la parte que más me conquistó fue su lado más absurdo.

'Sierra Burgess es una perdedora' ('Sierra Burgess is a loser', 2018)

Dentro de las comedias teen más típicas de Netflix (como 'Mi primer beso' o 'Tall girl'), me quedo con esta otra. Es cierto que no acierta en todas la teclas que toca, y su mensaje body positive está expuesto de forma algo tosca, pero eso no quita que sea una de esas películas que te ves a gusto y ojalá le vaya todo bien en la vida a Sierra.

Trilogía 'La calle del terror' ('Fear Street', 2021)

Terminamos con otra cosa ligerita. Esta trilogía de terror no reinventa la rueda pero consigue entretener con sus tres entregas. Todas ellas protagonizadas por adolescentes con sus problemas personales, además del de encontrar la manera de acabar con una maldición asesina.

