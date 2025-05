Se ha terminado La Liga, pero acaba de volver a Disney+ el club de fútbol que me ha robado el corazón (por culpa de Deadpool y Rob McElhenney)

A menos de una milla de la ciudad hay un estadio que se cae... Si te suena este cántico, seguramente es porque como yo, también has caído en los encantos de una docuserie deportiva que lleva ya varios años acompañándonos de la mano de Ryan Reynolds ('Deadpool') y Rob McElhenney ('Colgados en Filadelfia'). Y es que acaba de aterrizar a Disney+ la temporada 4 de 'Bienvenidos al Wrexham'.

Una temporada que no va a ser la última, ya que la serie acaba de ser renovada por una temporada 5, así que tendremos muchas victorias y derrotas más que celebrar en el club propiedad del dueto. En esta temporada 4, tenemos al club compitiendo en la League One, tercera categoría del fútbol británico, y con una clara apuesta por intentar ascender a la Championship.

Evidentemente, uno ya puede saber si lo logran o no a poco que seas aficionado al fútbol inglés o bien te dé por buscarlo. Reynolds y McElhenney saben que eso no es lo importante (aunque siempre es bueno tener un poco del sabor de la épica del deporte) y la docuserie se centra no solo en ver cómo rinde tanto el equipo masculino como el femenino, también en los desafíos logísticos, presupuestarios y de estructura que supone un ascenso. Pero también tenemos mucho más.

Back to back to back

De hecho, esto es un poco lo típico de entrar a ver la serie por los que están ahí, por los grandes e inevitables nombres de Reynolds y (en menor medida) McElhenney y quedarse por los demás. No es que las estrellas, precisamente, pasen desapercibidas ya que tienen siempre su buena dosis de protagonismo, sus piques entre ellos, actos a los que acudir como propietarios y presidentes del club, etc. Pero saben muy bien cuándo apartarse y dejar que todo fluya y crezca.

Hay un matiz que se pierde en el título en castellano, ya que ese "Bienvenidos AL Wrexham" no hace justicia a la envergadura de la serie, debiendo ser más apropiado decir "A Wrexham". Sí, es cierto que el club de fútbol está siempre en el centro de la serie y en muchos de los episodios hay algún partido clave que disputar, pero a Reynolds y McElhenney lo que les gusta es poner la mirada en el sentido de comunidad en esta ciudad de poco menos de cincuenta mil habitantes.

Un ejemplo lo tenemos justamente con el segundo episodio de esta temporada, en el que vemos cómo una pareja ucraniana intenta una nueva vida después de huir de la guerra; pero también hemos visto episodios en los que se ha hablado del declive socioeconómico de la ciudad tras el cierre de fábricas y la minería.

Todo esto, junto a las historias de los jugadores, trabajadores, voluntarios y, sobre todo, los hinchas del club (prácticamente los mejores episodios giran en torno a ellos) hace que año a año, 'Bienvenidos al Wrexham' sea una de las series más especiales y de más corazón que podemos ver en la televisión actual.

