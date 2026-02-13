James Cameron confiesa que lloró de manera incontrolable con 'Hamnet' y su directora responde que lo hizo con la película más inesperada de él

A veces uno puede olvidarse de que, detrás de las 'Avatar', cuyo interés ha ido disminuyendo con cada entrega, se esconde un genio del cine palpitante, único y que entiende como nadie el poder de las películas. Lo que él hace, a priori, no tiene nada que ver con 'Hamnet', una obra pequeña, sensible y repleta de detalles filmada por Chloé Zhao, pero, sin embargo, se ha emocionado mucho más profundamente con ella de lo que cualquiera podría haber intuido.

No se ha olvizhao del buen cine

Ahora, Cameron ha entrevistado a Zhao en el Aero Theatre, tal y como cuenta IndieWire, y han repasado punto por punto la película de la directora, por la que Cameron reconoce que "he llorado las dos veces que le he visto, varias veces a lo largo de la película". Zhao también reconoce que en su día abrió las compuertas gracias a 'Terminator': "Trata sobre lo que significa ser humano... Recuerdo ver la película, y no podía siquiera procesar lo que estaba viendo porque había metáforas, había alegorías, había entretenimiento, pero también... Estaba sollozando al final. No podía dormir. Estaba llorando muchísimo". Por supuesto, Cameron se ha quedado prendado de ella.

Tu superpoder es tu empatía. Así que, ¿qué demonios estás haciendo en Hollywood? ¿Cómo te las arreglas para seguir siendo capaz de mantener tu corazón abierto? ¿Hay algún truco para eso? Me gustaría saberlo personalmente. Parece que tu conexión con la naturaleza es el núcleo de todo.

Zhao lo tiene claro: "Ante todo, somos narradores, y contar historias es un proceso alquímico, por lo que las cosas que me despiertan curiosidad o con las que siento empatía son aquellas con las que no sé cómo lidiar en la vida. No tengo ninguna otra habilidad". Cameron también duda sobre el proceso de creación de la directora: "El guion es un boceto, el rodaje es un boceto. ¿Es un proceso de encontrar algo en la obra o en ti misma?".

Siempre estás descubriendo algo nuevo. Porque cuando mueves una pequeña pieza en el diseño de sonido, hay algo más que cambia, y es un sistema muy delicado. Así que creo que esas tres manos estaban trabajando todo el tiempo. Nunca estoy en el set solo como directora: la guionista y la editora están igual de activos, y discuten constantemente de una manera positiva, productiva y creativa.

Además, hablando sobre un posible miedo a adaptar 'Hamnet', la directora encuentra una conexión con la obra de Cameron: "No, no me daba miedo la parte de Shakespeare. Era la parte de la madre lo que me daba miedo. En todo el universo de 'Avatar', hay mucho que ver con la madre. Estamos llegando al meollo de la cuestión, ¿no? No nos referimos a la madre biológica. Estamos hablando de esa Madre Oscura divina que hemos relegado tanto en nuestra conciencia colectiva al inconsciente".

"Podrías haber sido una chamana, una narradora, una narradora de historias, una guardiana de la sabiduría del clan. Habrías sido tan famosa como lo eres ahora, haciendo algo similar", afirma Cameron, a lo que ella responde "Lo que espero recuperar como colectivo, como especie, es esta capacidad de recordar, es esta capacidad de que cada uno de nosotros conozca la alquimia de la creatividad y sea capaz de ponerla en práctica en nuestras propias vidas. Esto es fantástico, pero parece que ahora solo pertenece a ciertas personas, y eso no es cierto. Me gustaría unirme al círculo de aquellos que no solo quieren hacerlo ellos mismos, sino compartir cómo hacerlo con todo el mundo". Ha nacido una amistad de lo más inesperado.

En Espinof | Creo que James Cameron está malgastando su talento en las películas de 'Avatar'. El peaje por la famosa saga de ciencia ficción es demasiado alto

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026