Creo que James Cameron está malgastando su talento en las películas de 'Avatar'. El peaje por la famosa saga de ciencia ficción es demasiado alto

James Cameron está volviendo a arrasar en taquilla con 'Avatar: Fuego y ceniza'. Es cierto que sus ingresos están siendo sensiblemente inferiores a los de la segunda entrega, pero es que cualquier estudio de Hollywood mataría por tener una saga así en sus manos. Es por ello que sus miedos sobre si Disney dará luz verde a 'Avatar 4' a mí me suenan más a una medida de presión para conseguir todo el dinero que quiera, pero si por mi fuera dejaría la franquicia aquí.

No me cuesta nada reconocer que no soy un gran fan del mundo de Pandora. En su momento sí que disfruté con la primera entrega, pero sus dos secuelas me han dejado bastante frío. Me queda la sensación de que cualquier tipo de novedad llega a cuentagotas y que todo está al servicio de hacer un espectáculo visual lo más impresionante posible. Y ni siquiera eso está tan conseguido.

Ahí entra además en escena la combinación del 3D, que en su momento fue una de las grandes virtudes de la primera entrega, con el HFR. Soy consciente de que tiene grandes defensores y también de que se trata de una forma muy clara de dar un toque distintivo al hecho de verla en cines y no en casa, pero para mí el resultado se asemeja a una versión con ínfulas del terrible efecto telenovela en televisores que muchos cineastas quieren evitar a toda costa. ¿Que a Cameron le gusta y es su película? Perfecto, pero eso no puede ser una excusa para las críticas, porque cualquier director podría usarlo como comodín para todo.

Tampoco me olvido de que sí que Cameron hace varios intentos para que el componente emocional juegue un papel importante en la saga, pero es que ahí pincha en hueso. Para empezar, los personajes no son especialmente interesantes y además se reincide en las mismas ideas una y otra vez, lo cual lleva a que las grandes catarsis resulten incluso monótonas. Por ejemplo, poco ayuda que el villano interpretado por Stephen Lang sea derrotado una y otra vez...

El coste de oportunidad

Sin embargo, lo realmente importante no es que las películas me gusten más o menos. Ahí cada cual tendrá una opinión diferente, siendo evidente que la saga cuenta con millones de fans -¡que es la trilogía más taquillera de la historia con mucha diferencia!- y que las películas han generado beneficios millonarios. El verdadero problema es el tremendo coste de oportunidad que ha tenido.

Recordemos que desde 1984 hasta 1997, Cameron estrenó 'Terminator', 'Aliens, el regreso', 'Abyss', 'Terminator 2: El juicio final', 'Mentiras arriesgadas' y 'Titanic'. Eso se traduce en 6 películas en 13 años con otro bombazo en taquilla equiparable al mundo de Pandora. Solamente entre los estrenos de 'Avatar' y 'Avatar: El sentido del agua' ya pasó el mismo tiempo con absolutamente nada entre medias.

Es verdad que el nombre de Cameron se ha asociado a varios proyectos alejados de 'Avatar' durante los últimos años, pero también que ninguno de ellos se ha concretado con él ocupándose de la puesta en escena. Es entonces cuando lo que hay que valorar realmente es si a cada uno le compensa la saga 'Avatar' a cambio de no haber tenido ninguna otra película de ficción nueva de Cameron desde 1997.

Por mi parte, tengo bastante claro que la respuesta es que no. De hecho, su talento para la dirección sigue ahí, pero no puedo evitar pensar que en el siglo XXI hemos tenido un Cameron diferente y menos interesante. En lo referente al negocio que ha sido claro que es indiscutible, pero el cine me gustaría muchísimo menos si mi principal interés en el mismo fuera ese.

