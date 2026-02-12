Michelle Yeoh, la primera estrella asiática en recibir el Oso de Oro de Honor afirma que seguirá pateando traseros: "porque quiero y todavía puedo"

Parece que fue ayer cuando Michelle Yeoh nos dejó a todos con la boca abierta dando saltos por los tejados en 'Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny', pero la realidad es que la actriz malasia lleva décadas currándoselo para llegar a lo más alto, ahora la noticia que ha dejado a los cinéfilos con una sonrisa de oreja a oreja es que el Festival de Berlín ha decidido otorgarle el Oso de Oro de Honor en su próxima edición de 2026.

Sin duda, este es un reconocimiento de los que hacen época, de esos que te dan cuando ya no te queda ningún estante en casa para poner más trofeos, y lo cierto es que a Michelle le viene como anillo al dedo después de haber hecho historia en los Oscar con esa locura de película que fue 'Todo a la vez en todas partes'.

La organización de la Berlinale no ha escatimado en elogios y ha dejado claro que Yeoh es una artista que rompe todos los moldes posibles. Tricia Tuttle, la jefa del cotarro en el festival, ha comentado que Michelle es una auténtica visionaria que se pasa por el forro las fronteras geográficas y lingüísticas.

Y no le falta razón, porque pasar de ser la reina de las artes marciales en Hong Kong a convertirse en el rostro más respetado de Hollywood no es algo que se vea todos los días.

A pesar de la decepción que la actriz se llevó al ver que "Wicked: For Good" no tuvo ninguna nominación, confiesa que "no me gusta el hecho de tener que hacer o contar historias según un algoritmo. También tienen que tener una sensibilidad para la gente real, no solo para lo que te dice la máquina, Así que no me sorprende. Es una película tan hermosa y bien hecha… Así que me sentí realmente muy decepcionada".

Un discurso que sigue defendiendo

Al respecto, la actriz sostuvo una entrevista con Variety sobre el próximo homenaje del que será protagonista en la próxima edición de la Berlinale, y de su próxima estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, dos méritos que tienen mucho que ver con su carrera y se vinculan con su discurso de aceptación en los Premios Óscar, donde expresó a las mujeres en la audiencia que "nunca dejen que nadie les diga que ya pasaron su mejor momento", porque, afirma "todavía se siente incómodamente oportuno, porque no ha cambiado lo suficiente para las mujeres, especialmente cuando se trata de la discriminación por edad en Hollywood".

Sobre ese tema, Yeoh se sumamente clara: "No dejemos que nos definan como mujeres o nos encasillen y digan: 'Bueno, porque ahora tienes esta edad, solo deberías interpretar a una abuela'. Yo digo: 'Ni hablar. Voy a ser la mejor y seguir pateando traseros porque quiero, y todavía puedo".

Sin duda alguna la actriz malasia seguirá estando presente en la industria, ya que la veremos metida de lleno en el universo de la ciencia ficción con la esperada serie 'Blade Runner 2099' y también tiene en el horno la película 'The Surgeon', lo que demuestra que no tiene ninguna intención de bajar el ritmo.

