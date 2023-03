Es una de las mejores películas de Michelle Yeoh y se puede ver en streaming: un espectacular combo de acción policial y artes marciales protagonizado por la ganadora del Premio Óscar

No lo ha necesitado nunca para demostrar que es una actriz como la copa de un pino, pero mola bastante vivir en un mundo donde Michelle Yeoh tiene un Oscar como mejor actriz. La sensacional 'Todo a la vez en todas partes' le permitió lucir todo su rango, desde su capacidad para ser divertida, carismática y una gran actriz dramática, además de entregada a directores con visión para la ciencia ficción, hasta la acción pura y dura.

El talento para la lucha y el despliegue físico que tiene Yeoh viene de lejos. Desde luego, mucho antes de que la viéramos en películas occidentales, y antes incluso de ese éxito mundial que fue 'Tigre y dragón'. En Hong Kong pudo trasladar su capacidad para el movimiento que aprendió con el ballet hasta las tollinas imposibles, sacando pepinos de gran calibre. Uno de los primeros es también de los mejores de su carrera: 'Ultra Force: Acción sin límite'.

Policías polis

Uno de sus primeros papeles, cuando todavía era conocida como Michelle Khan, y parte de una peculiar saga conocida como In the Line of Duty protagonizada por mujeres policías, de la que también protagonizó 'Ultra Force 2' (estrenada antes y realmente titulada 'Huang jia shi jie', o 'Yes, Madam!'). Uno de esos torbellinos de tortazos y explosivas secuencias de acción que se puede ver en streaming a través de Filmin.

Aquí la encontramos dando vida a una joven inspectora de Hong Kong que es considerada una heroína junto a un antiguo policía japonés y un agente de seguridad por detener el secuestro de un avión de manera conjunta. En la región son aplaudidos y celebrados, pero esa consideración tan alta les ha puesto también una diana en la espalda. Brutales veteranos de guerra querrán vengar a sus camaradas, empezando por familiares y amigos cercanos. Se lanza así un enfrentamiento brutal entre agentes del orden y criminales.

Michelle es la protagonista y la que tiene los mayores momentos de lucimiento, como la espectacular secuencia inicial donde persigue y derrota a una serie de gangsters callejeros con una habilidad de lucha imperial. No obstante, esta es una película coral junto a Michael Wong o Hiroyuki Sanada, que forman este tridente heroico en búsqueda de venganza.

'Ultra Force: Acción sin límite': Una Yeoh imperial

La habilidad para el combate de Yeoh es incuestionable, haciendo un perfecto equilibrio de agilidad y contundencia de golpeo. Su elasticidad y rapidez permite a su coordinador de secuencias de acción volar libre con las coreografías de las peleas. Luego está David Chung, director debutante aunque veterano por ser el director de fotografía de titanes del cine de Hong Kong como Tsui Hark o Ann Hui, que rueda las escenas de maravilla, no perdiéndose ningún detalle de los movimientos de su estrella.

Una gran suma de talentos, pero sin duda Yeoh es la que quita el hipo del asombro con su desempeño en pantalla. Su carisma es completamente natural e instantáneo, vendiendo por completo un personaje poderoso en una película que ofrece ritmo y más ritmo durante 96 minutos. Acción hongkongnesa de primera, desacomplejada hasta el extremo y definitivamente entretenida. La clase de película que los Daniels tendrían en mente cuando quisieron preparar la acción de su película en torno a la actriz.

