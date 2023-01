Óscar 2023: Michelle Yeoh hace historia con su nominación a mejor actriz por 'Todo a la vez en todas partes'

Michelle Yeoh ha tardado 59 años en conseguir su primer papel principal en una película de Hollywood, pero la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas llevaba 95 años sin reconocer a ninguna mujer que se identificara como asiática en su categoría de mejor actriz. Hoy, la intérprete nacida en Malasia, ha recibido su esperada nominación al óscar en su papel multifacético en 'Todo a la vez en todas partes' (Everything Everywhere All at Once 2022) de A24.

Sesgo racial interno

La estrella del cine de Hong Kong recibe su primera nominación al Oscar con 60 años, siendo hasta ahora conocida en Estados Unidos por sus papeles secundarios robaescenas en películas como 'Tigre y dragón' , 'El mañana nunca muere' o 'Crazy Rich Asians'. Pero para la Academia, el hito es aún es aún más importante, ya que la categoría de mejor actriz de los Oscar es históricamente una de las más blancas y menos diversas del organismo de premios.

Yeoh dijo a The Hollywood Reporter tras anunciarse las nominaciones:

“Ha llevado mucho tiempo. Pero creo que esto va más allá de mí. En este momento, constantemente, todo el tiempo, los asiáticos se acercan a mí y me dicen: ‘Puedes hacerlo, lo estás haciendo por nosotros’. Es como, ‘Entiendo. Lo entiendo totalmente.’ Todo este tiempo, no han sido reconocidos, no han sido escuchados”.

Halle Berry sigue siendo la única ganadora no blanca, hace más de 20 años por 'Monster's Ball' y apenas una docena de mujeres negras han sido nominadas a mejor actriz. La primera fue Dorothy Dandridge en 1955 y solo cuatro latinas han recibido nominaciones en la categoría incluida Yalitza Aparicio, pero ni una sola mujer que se identifique como asiática, el grupo racial más grande del planeta, había sido reconocida como mejor actriz por los Premios de la Academia si expluimos a Merle Oberon quien ocultó su ascendencia y pasó por blanca.