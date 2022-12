Las 17 mejores películas de ciencia ficción y fantasía de 2022

2022 será recordado como un gran año para el cine tras haber vivido dos previos grises de estrenos a medio gas y miedo al contagio en una sala de cine. La explosión de blockbusters ha roto con la monotonía de Marvel y hemos tenido maravillas como 'Top Gun: Maverick' o 'Ambulance', pero el cine fantástico ha logrado hacerse un hueco en el que hemos tenido desde 'Avatar: el sentido del agua' hasta 'Todo a la vez en todas partes'.

Pese a que no ha sido un gran año para la ciencia ficción más canónica o dura, el género sí se ha infiltrado en innumerables estrenos de muy distinto pelaje, por ello, esta selección acepta todo lo que encuentre algo de fantasía o elementos fantásticos, con algunos títulos que no son están tan mal como se dijo o que tienen una gran importancia industrial, en todo caso hemos separado un poco el cine de terror, al que hemos dedicado su propio listado con 21 títulos que coinciden en un par de ocasiones.

Un año de gran cine fantástico

Un año de gran cine fantástico

Avatar: el sentido del agua (Avatar: The Way of Water, 2022)

Dirección: James Cameron. Reparto: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang.

Un mamotrético híbrido de la primera película con 'La selva esmeralda' y 'Waterworld', imaginado por Cecil B. DeMille. Puro espectáculo visual con guion de cinemática de (mal) videojuego para un James Cameron algo trasnochado pero capaz de perfilar algunas secuencias muy notables. No hay muchos visionarios capaces de imaginar destrucción como e director de 'Aliens', que recupera un tipo de aventura exótica perdida en Hollywood de ciencia ficción en lugares oceánicos a lo George Pal o la serie B de 'Los abismos de las bermudas' (1978), siempre con vocación de documental subacuático bizarro.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser

Hasta los Huesos (Bones and all, 2020)

Dirección: Luca Guadagnino. Reparto: Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, André Holland.

Los caníbales existen y viven escondidos en la Norteamérica rural de los años 80. Este romance young adult de Luca Guadagnino, que algunos están intentando codificar como película de terror, tiene muchos tiempos muertos y autocomplacencia, pero también es un cuento de hadas oscuro con elementos de fantasía que construye muy bien las reglas de su universo y más allá de estar fascinada por el mullet y la camisa de Timothée Chalamet, es una sombría road movie generacional en el que los monstruos son reales.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser

Jurassic World: Dominion (2022)

Dirección: Colin Trevorrow. Reparto: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum.

Pese a ser un decepcionante capítulo final de una trilogía que nunca ha logrado romper su condición de blockbuster olvidable, no se puede negar que no sea un desfile de dinosaurios sin pausa, y en su edición doméstica extendida es superior y consigue que su duración de miniserie juegue a su favor. No solo se incluye el fantástico prólogo promocional, uniéndose al genial noticiario de la versión de cines, sino que da más oxígeno a una trama enrevesada con langostas genéticamente modificadas que apuntaba a demasiadas dimensiones. Sigue siendo muy mejorable, pero los nuevos 12 minutos ofrecen incluso más lógica entre la lucha entre los grandes enemigos finales

Crítica en Espinof, por Jorge Loser | Disponible alquiler VOD

Tres mil años esperándote (Three Thousand Years of Longing, 2022)

Dirección: George Miller. Reparto: Idris Elba, Tilda Swinton, David Collins, Alyla Browne, Hayley Gia Hughes.

El esperado regreso de George Miller es una inmersión absoluta en la fantasía en la que el director de 'Mad Max: Fury Road' invoca a Terry Gilliam y Potocki para contar un romance que va de lo íntimo a lo épico, lleno de secuencias bellísimas y hasta un homenaje a 'La cosa'. Un relato a contracorriente, pausado y propio de otra época, una reflexión sobre el ruido y el desencanto que devalúan el poder de asimilar el poder de las historias, una rareza colorida, con ecos a 'The Fall' , el equivalente a un cuento adulto contra la cascada del sobreestímulo contemporánsea que disecciona nuestra incapacidad para dejarnos maravillar.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser | Disponible alquiler VOD

La Casa (The House, 2022)

Dirección: Emma De Swaef, Marc James Roels, Niki Lindroth von Bahr, Paloma Baeza. Reparto: Animación.

La primera maravilla de animación de Netflix este año fue una pesadilla de humor absurdo en stop motion dividida en tres capítulos, cada uno dirigido por un director diferente, y todos los cuales exploran una historia diferente relacionada con la misma casa que conecta cada uno. La mejor es la primera historia, una especie de ‘El resplandor’ con muñequitos, muy paciente y atmosférica y con los elementos de terror cercanos al surrealismo. Su final es bastante grotesco y extraño y funciona casi como un trabajo de David Lynch.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

Noche de paz (Violent Night, 2022)

Dirección: Tommy Wirkola. Reparto: David Harbour, John Leguizamo, Alex Hassell, Edi Patterson, Beverly D'Angelo.

Una de esas sorpresas de fin de año que pasan desapercibidas. Una parodia de 'La jungla de cristal' protagonizada por el verdadero Papá Noel, que es alcohólico y machaca cráneos mientras se deprime porque los niños ya no creen en él. Una violentísima película de acción navideña con David Harbour elevando un guion bastante ocurrente y lleno de ideas, desde las trampas a su ingenioso uso de los adornos y motivos navideños como formas de machacar ladrones.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser

No te preocupes querida (Don't Worry Darling, 2022)

Dirección: Olivia Wilde. Reparto: Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Chris Pine, Gemma Chan, KiKi Layne.

Una dignísima muestra de fantástico y terror maltratada por la crítica que no captó su fascinante mirada a la cultura incel y las peligrosas burbujas de algoritmo de internet, quizá por el lío tras bambalinas con actores y actrices enfrentados y otros circos que no tienen que ver con el resultado de la película. Es mucho más que una actualización de 'Las esposas de Stepford' y resulta muy coherente con la tradición de 'The Twilight Zone' americana que recrea en su misma idealización de los 60.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser |Disponible en HBO Max

¡Nop! (Nope, 2022)

Dirección: Jordan Peele. Reparto: Steven Yeun, Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Terry Notary, Donna Mills.

Aunque está incluída entre lo mejor de terror del año, lo nuevo de de Jordan Peele tras 'Déjame salir' y 'Nosotros' es una película de ciencia ficción muy destacable, por la forma en la que juega con el género de ovnis y lo lleva a lo cósmico y desconocido. Muy bien dirigida con grandes angulares y paisajes extensos en altura y horizonte, resulta un blockbuster extraño a todos los efectos, con algunos, altibajos y detalles que la impiden ser el nuevo clásico que muchos han abrazado, pero secuencias como la del chimpancé son muy memorables a pesar de estar relacionada con la trama de forma residual.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser | En Alquiler en AppleTv





Macbeth (The Tragedy of Macbeth, 2022)

Dirección: Joel Coen. Reparto: Denzel Washington, Frances McDormand, Alex Hassell, Corey Hawkins.

Muchos han olvidado que a principios de año se estrenó en Apple TV, una tenebrosa adaptación de Shakespeare por Joel Coen que gustará a los fans del horror A24 y sus incursiones en el fantástico de época como ‘El caballero Verde’. Tiene ecos al ciclo Universal de Edgar Allan Poe de los años 30 y su representación de las brujas le encantaría a Robert Eggers, pero su fidelidad al texto hace emerger el relato como uno de los clásicos de fantasmas medievales fundamentales para entender el género posterior de espada y brujería.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser | Disponible en AppleTV+

El hombre del norte (The Northman, 2022)

Dirección: Robert Eggers. Reparto: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Ethan Hawke.

Robert Eggers se perdió un poco con 'El faro', y aunque en su nueva película no acaba de encontrarse, su fijación por Tarkovsky colisiona con los códigos del blockbuster actual en una sangrienta fábula vikinga de venganza folk horror que, pese a ser irregular, ofrece una vuelta al cine de fantasía y bárbaros de espada y brujería épica con fugas al terror pero cuya adscripción al fantástico es dudosa, ya que juega aquí con la constante mezcla de la sensatez terrenal con la alucinación, el efecto de las creencias llevadas hasta un nivel de ilusión perpetua, pero siempre mira al cine de fantasía soviética de Aleksandr Ptushko y Aleksandr Rou.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser | Disponible en Movistar+

The Batman (2022)

Dirección: Matt Reeves. Reparto: Robert Pattinson, Zöe Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Paul Dano.

El director Matt Reeves ofrece una reinvención del personaje en clave de densa pesadilla urbana que introduce al héroe de DC en una investigación criminal a caballo entre ‘Saw’ y ‘Zodiac’, una carta de amor a David Fincher que presenta una Gotham mugrienta llena de escenarios góticos y texturas de cine de horror. No se parece a otras películas del hombre murciélago ni sigue las pautas del cine de superhéroes, sino que funciona como un neo-noir verdadero, prima la investigación sobre la acción y construye una atmósfera tétrica irrespirable en la que hasta la relación con Gordon recuerda a ‘Seven’.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser | Disponible en HBO Max

Chip y Chop: Los guardianes rescatadores (Chip 'n' Dale: Rescue Rangers, 2022)

Dirección: Akiva Schaffer. Reparto: , KiKi Layne, Chris Parnell. Voz: Andy Samberg, John Mulaney.

Una absoluta delicia inesperada en Disney+ que resulta más ‘Bojack Horseman’ que Roger Rabbit, haciendo un inteligente tributo a las propiedades olvidadas, tan triste como ‘Toy Story 3’ y tan divertido como los ‘Looney Toons’ de Joe Dante. Una comedia meta con chili e increíble combinación de técnicas, no es una revisión “canallita” de los dibujos animados de otras épocas, sino que ofrece una alternativa mutante a la nostalgia roñosa del revisionismo sin humor del sector más pazguato de la generación Disney Channel. Ideal para detectar a menosmola en las redes sociales.

Critica en Espinof, por Randy Meeks | Disponible en Disney+

Doctor Strange en el multiverso de la locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 2022)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Chiwetel Ejiofor.

Una gran aventura de pulp tenebroso con un Sam Raimi en plena forma que traspasa las líneas con las que ‘Wandavision' no se atrevió. Vista como una secuela, lo último de Marvel puede unirse a otras que superan a su predecesora, ofreciendo no solo algo diferente, sino más grande, vertiginoso y lleno de fugas psicodélicas. Un conjunto de elementos cómic multiplicados sin dejar tiempo a aburrirse. también sirve como automirada de Sam Raimi: tiene a su bruja y su mago de Oz, sus momentos 'Evil Dead’, su ataque a fortaleza a lo ‘Ejército de las Tinieblas’, su jugueteo con el horror de ‘Arrástrame al infierno’, guitarras heavy y hasta héroes a pedazos como ‘Darkman’.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser | Disponible en Disney+

Unicorn Wars (2022)

Dirección: Alberto Vázquez. Reparto: Animación.

Un pequeño prodigio de animación española que sabe ir más allá del chiste de su premisa de osos amorosos asesinos de unicornios, o la parodia de series infantiles en clave de cine de adultos, para adentrarse en la fantasía oscura de los 80, como la traumática ‘El último unicornio’ (The Last Unicorn, 2022), con un estilo trágico y terrorífico, que absorbe la magia como si fuera una película del Jim Henson más oscuro o Don Bluth, llevando al extremo su idea con un retrato grotesco que podría salir de los mangas de Hideshi Hino, con ese estilo entre lo infantil y la decrepitud extrema.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser

'Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas' (The Guardians of the Galaxy: Holiday Special, 2022)

Dirección: James Gunn. Reparto: Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Kevin Bacon, Sean Gunn, Karen Gillan, Bradley Cooper, Vin Diesel.

Tras lograr una de las mejores series del año para DC con 'Peacemaker', James Gunn vuelve para salvar a Marvel con un maravilloso regalo de Navidad en Disney+, una anécdota de 40 minutos con más alma que toda la Fase 4 del MCU, llena de un espíritu festivo contagioso que siempre está en alto, que demuestra un amor incondicional a sus personajes, en donde la cursilería bienintencionada emociona, sus estupideces divierten, y consigue llevar lo meta a un terreno de complicidad amable con el espectador.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser |Disponible en Disney+

Pinocho de Guillermo del Toro (Guillermo del Toro's Pinocchio, 2022)

Dirección: Guillermo del Toro, Mark Gustafson. Reparto: Ewan McGregor, David Bradley, Gregory Mann, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz y Tilda Swinton.

Netflix logra la excelencia en el regreso de Guillermo del Toro a la fórmula de 'El laberinto del Fauno' utilizando como base un clásico conocido que se convierte en la mejor versión del cuento desde 1941, una delicia en stop-motion que deja notar que es un proyecto anhelado durante años por el director, trabajando aquí junto a Mark Gustafson. Un alegato al poder de la inocencia definiendo a un Pinocho que es pura expresividad infantil. Debería ganar el Óscar a mejor película de animación sin titubeos.

Crítica en Espinof, por Jorge Loser | Disponible en Netflix

Todo a la vez en todas partes (Everything Everywhere All at Once, 2022)

Dirección: Dan Kwan, Daniel Scheinert. Reparto: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Jonathan Ke Quan, James Hong, Anthony Molinari.

Junto a 'Top Gun: Maverick', es la otra gran película de lo que llevamos de año. Un magistral viaje surrealista lleno de 100 ideas por minuto dentro de impredecible aventura de Kung Fu existencialista y ciencia ficción escatológica a través de los multiversos. Los Daniels presentan un campo de pruebas de las distintas posibilidades cinematográficas del fantástico, abriendo tantas cajas sorpresa como se le ocurren, rozando el surrealismo y la lógica de cómic con un ritmo vertiginoso, pero siempre cayendo de pie. Una película inagotable, un solo visionado resulta insuficiente para hablar de ella, que se une al club de clásicos inclasificables como ‘Donnie Darko’, de las que aparecen una vez cada mucho tiempo

Crítica en Espinof, por Jorge Loser | Disponible en Movistar+

