Las 17 mejores películas españolas de 2022

Hay pocas cosas más rancias en pleno 2022 que no admitir que el cine español lleva décadas pasando por un momento absolutamente glorioso y reconocido internacionalmente. Ya sabéis aquello de que nadie es profeta en su tierra: quizá por eso algunas de las auténticas maravillas que pueblan esta lista han pasado con más frío que calor por la taquilla de este 2022. Hay buen cine, pero no hay público que quiera verlo.

Esta lista de lo mejor que ha dado nuestro país cinematográficamente hablando en 2022 es totalmente personal. ¿Qué significa eso? Que puede que esa película que os parece imprescindible ('La maternal', 'Los renglones torcidos de dios', 'Pacifiction') aquí no tenga representación, y sí lo hagan películas más o menos menores. No hay ningún orden específico, así que puede que os sirva para recobrar joyas perdidas, para hacer check o, por qué no, para enfadaros un poco en los comentarios: al fin y al cabo, es una bonita tradición de las listas de lo mejor y lo peor de fin de año. ¡Bienvenidos al mejor cine en español! ¡Olé!

'Mantícora'

Dirección: Carlos Vermut Reparto: Nacho Sánchez, Zoe Stein, Catalina Sopelana, Javier Lago, Patrick Martino, Ángela Boix

La película más malvada del año tarda un rato en esparcir su veneno después de arrullarte con cantos de sirena. Puede que a mediados de 'Mantícora' creas saber su argumento, pero Vermut siempre encuentra una manera de sorprenderte, dar la vuelta a tus expectativas y hacer que salgas del cine confiando mucho menos en la raza humana. No importa lo que quiera hacer el cine de terror: esta es la verdadera película de monstruos más terrorífica del año. Y sin necesidad de efectos especiales.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

'Unicorn wars'

Dirección: Alberto Vázquez. Reparto: Jon Goiri, Jaione Insausti, Ramón Barea, Manu Heras, Gaizka Soria, Itxaso Quintana

Había muchas expectativas por ver lo nuevo de Alberto Vázquez después de la fabulosa 'Psiconautas' y no ha decepcionado en absoluto: 'Unicorn wars' es una perversión de 'Los osos amorosos' que (casi) nunca cae del lado de la comedia, sino del horror más insano de la guerra, el poder y el odio fraternal. Una salvajada que demuestra que la animación en dos dimensiones para adultos aún tiene muchísimo que decir. Un abrazo, eso sí, a los padres que llevaron a sus hijos a ver esta historia gore de guerra y psicopatía aprovechando los pases matinales infantiles. Gran acierto, cines de España.

Crítica en Espinof por Jorge Loser

'El crítico'

Dirección: Juan Zavala y Javier Morales Pérez

Carlos Boyero es una institución española. Para lo bueno y para lo malo, ha marcado un estilo de crítica inenarrablemente propio y ha posicionado al público en torno a los opinadores de cine teniéndole como centro de todas las miradas. 'El crítico' podría ser una loa constante a su trabajo, pero nada más lejos de la realidad: sus declaraciones incendiarias, las de sus compañeros de profesión y el relato sobre cómo un borracho pendenciero acabó siendo el crítico de cine más famoso de España componen un documental apasionante de TCM ambientado durante un Zinemaldi en el que -oh, sorpresa- no aguanta ni una de las películas a concurso. Faltaría más.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Disponible en Movistar Plus+

'La abuela'

Dirección: Paco Plaza. Reparto: Almudena Amor, Vera Valdez, Karina Kolokolchykova, Chacha Huang, Michael Collis, Pía Laborde Noguez

Nos volvemos a encontrar con Carlos Vermut, en este caso al mando del guion de la mejor película española de terror puro del año (en un año con 'Jaula' o 'Venus' no es baladí), el retorno de un Paco Plaza en pleno estado de forma que lleva desde 2004 sin fallar. En este caso, vuelve a un tema que ha sido recurrente en el cine de género de la última década: el miedo a envejecer, a la muerte misma, a las arrugas y el olvido. Es cierto que comete algunos errores (dar la solución al misterio durante los primeros minutos) pero la ambientación y el diseño fantásticamente opresivo elevan la película lo suficiente como para convertirse en un nuevo éxito para el director.

Crítica en Espinof por Kiko Vega | Disponible en Prime Video

'El techo amarillo'

Dirección: Isabel Coixet

La nostalgia es mala consejera, e Isabel Coixet lo cuenta como nadie en un documental en el que narra la historia, de boca de sus víctimas, de las alumnas del Aula de Teatro de Lleida y los abusos sexuales que sufrieron de manos de uno de los profesores. Es sobrecogedor, impactante y único, mezclando imágenes de cámaras de la época y de archivo con las declaraciones de las afectadas, que desgranan poco a poco lo ocurrido. Probablemente, lo más cerca que estaremos en nuestro país a un #MeToo a la altura. Seguramente.

'La consagración de la primavera'

Dirección: Fernando Franco Reparto: Valeria Sorolla, Telmo Irureta, Emma Suárez

Con este título y las imágenes promocionales, uno no puede imaginarse de qué va 'La consagración de la primavera', y es mejor así. El viaje interno de Laura es mejor vivirlo sin saber lo que está por llegar, discutir los entresijos con uno mismo, pensar en ese final agridulce pero esperanzador, que deja notas de un dolor pasajero que todos sabían que acabaría llegando. Telmo Irureta, absoluto vencedor moral de la película en esta especie de reverso amargo, realista y cruel de 'Campeones'.

'Cerdita'

Dirección: Carlota Pereda Reparto: Laura Galán, Richard Holmes, Claudia Salas, Camille Aguilar, Pilar Castro, Carmen Machi

No sé si eran mis ganas de ver un slasher cañí, con su pueblo interior, su benemérita, su charcutería y sus vecinos chismosos, pero 'Cerdita' se convirtió rápidamente en una de mis películas favoritas del año. Está repleta de imperfecciones, pero esa es precisamente su mayor perfección: sabe el tipo de película quiere ser, aprieta el acelerador y no lo suelta hasta un final que sabe a poco después del festival de venganza, sangre y bullying con el ambiente más malsano de los últimos años. Siempre hay que decir sí al saja-raja rural.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

'Suro'

Dirección: Mikel Gurrea Reparto: Vicky Luengo, Pol López, Ilyass El Ouahdani

Una pareja moderna de Barcelona cumple su sueño ecologista: irse al campo a vivir de los bosques de alcornoques. Lo que no esperan es que entre los árboles, la corteza y la masculinidad tóxica se mezclen sus propios ideales, diferentes maneras de ver la vida que nunca se habían planteado y la demostración de que, en situaciones límite, no todos reaccionaríamos como decimos que lo haríamos en reuniones sociales. La obsesión absurda con el respeto, la caída de la vida soñada, la preparación para luchar contra lo incontrolable. Una de las grandes tapadas del año.

'As bestas'

Dirección: Rodrigo Sorogoyen. Reparto: Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb, Luisa Merelas

Cuando crees que has analizado todas las capas de 'As bestas' siempre sale una más, una pequeña porción por pelar que cambia la perspectiva de la película entera. Lo mejor que Rodrigo Sorogoyen ha hecho hasta ahora, y ya es decir, ha asegurado el Goya para Luis Zahera (todo lo contrario sería un robo) con una historia sobre la maldad, la realidad rural, los ideales, la avaricia, la envidia y la venganza. Una absoluta maravilla que, por suerte, no ha pasado desapercibida.

Crítica en Espinof de Mikel Zorrilla

'Sintiéndolo mucho'

Dirección: Fernando León de Aranoa

Sé que algunos estáis torciendo el morro en la distancia pensando "¿Por qué está el documental de Sabina y no 'La maternal'?". Os lo explico: 'Sintiéndolo mucho', pudiendo ser un simple espacio publicitario para Joaquín Sabina y su nuevo disco, es un retrato descarnado de la ansiedad del artista, de la tristeza que la fama lleva implícita, del amor que impide escribir canciones, del hombre que ya no podrá escribir la canción más hermosa del mundo. Es un relato que en lugar de caer en la indulgencia es triste, melancólico, arrollador. Si solo hay un documental de Sabina, que sea este, por favor.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

'Modelo 77'

Dirección: Alberto Rodríguez Reparto: Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, Fernando Tejero

Por mucho que el cine español de este año haya sido fabuloso, se han echado en falta películas grandilocuentes, abrumadoras, dispuestas a darlo todo y absurdamente grandes. Por suerte, Alberto Rodríguez monta una revolución carcelaria espectacular en sus planos, única en su argumento y con actores de primer oden (ese Javier Gutiérrez irreconocible y espectacular) dejándose la piel. Una pequeña lección de historia ficcionada que en su tramo final no sabe cómo resolver y se convierte en 'Prison break' pero que no mancha su resultado final.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

'Girasoles silvestres'

Dirección: Jaime Rosales Reparto: Anna Castillo, Oriol Pla, Quim Àvila Conde, Lluís Marqués, Manolo Solo, Carolina Yuste

Anna Castillo siempre es espectacular, pero aún más interpretando a una mujer que con 22 años ya ha perdido totalmente el rumbo vital y va encadenando relaciones a cada cual más perniciosa. Rosales, alejado de sus inicios más rompedores estéticamente, ofrece una película algo frustrante en su devenir pero que también esconde el magnífico estudio de un personaje que no se rinde ante la adversidad, que es capaz de ver la esperanza a largo plazo y, como dice el dicho, de darse cuenta, amiga.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

'Un año, una noche'

Dirección: Isaki Lacuesta Reparto: Nahuel Pérez Biscayart, Noémie Merlant, Quim Gutiérrez, Alba Guilera, Natalia de Molina, C. Tangana

Después de los atentados en la sala Bataclán, una pareja tiene que averiguar cómo continuar con su vida. Ella hace como si no hubiera pasado nada, pero él no para de recordar una y otra vez el trauma de ver la cara de los terroristas. Isaki Lacuesta aborda dos maneras de acercarse al dolor, al trauma como final del amor, a la imposibilidad de seguir adelante por más que lo intentes. Podría ser más acertada y un poquito menos tediosa al final, pero esconde tantas revelaciones sobre nosotros mismos que los momentos menos interesantes quedan anegados por el resto.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

'Tenéis que venir a verla'

Dirección: Jonás Trueba Reparto: Itsaso Arana, Vito Sanz, Irene Escolar, Francesco Carril

Después de irse hasta las casi cuatro horas en 'Quién lo impide', el siempre infravalorado Jonás Trueba reduce su nueva película a solo 62 minutos frescos y agradables, en los que más que una película muestra un esqueje libre de actos, giros y formalidades estéticas: una pareja va a ver la casa nueva de sus amigos, y allí salen las rencillas internas. Es cine experimental, muy pequeño, muy personal y no apto para todo el mundo, eso sí, pero que Trueba pueda hacer lo que le de la gana cada año es siempre positivo para el cine español. ¡Y que siga así!

Crítica en Espinof por Pablo Vázquez | Disponible en Filmin

'Cinco lobitos'

Dirección: Alauda Ruiz de Azúa Reparto: Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel Bustamante, José Ramón Soroiz

La maternidad como eje de todo, como inicio y final. 'Cinco lobitos' es una película que toca en lo más personal para construir, edificar (y, en última instancia, destruir) mediante un regreso al hogar de la infancia donde todo sigue igual, pero todo ha cambiado. La exploración de las distintas relaciones materno-filiales (¿conoce la hija verdaderamente a su madre? ¿cómo se siente al serlo ella misma?) es fabulosa: no hace falta ser madre para entender, disfrutar y empatizar con estos personajes interpretados por un reparto que brilla con luz propia de forma constante.

Crítica en Espinof por Mariló Delgado | Disponible en Filmin, HBO Max y Movistar Plus+

'Alcarràs'

Dirección: Carla Simón Reparto: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou

La película que demostró que 'Verano, 1993' no era un espejismo: Carla Simón nos trae muchas pequeñas historias en una finca familiar en la que la familia vive el que probablemente es su último verano juntos. La desesperanza rural, la curiosidad infantil, el desasosiego adulto, la masculinidad tóxica y el amor por encima de todo, a veces como caricia y a veces como losa, construyen una maravilla atemporal que no juega a la lágrima fácil ni se sube en la ola de cine rural por moda. Tiene siempre un sentido, una intencionalidad, una manera de ver la vida propia e irrefutable. Otra maravilla de Simón. Dos de dos.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Disponible en Movistar Plus+

'Camera café: la película'

Dirección: Ernesto Sevilla Reparto: Arturo Valls, Carlos Chamarro, Ana Milán, Carolina Cerezuela, Joaquín Reyes

Sé lo que estáis pensando: ¿cómo es posible que esta película tan menor entre en esta lista en lugar de otras mejores? ¡Es lo que tienen las listas personales! La comedia es uno de los géneros tristemente peor vistos en la actualidad y cuando destaca merece una mención. Aunque 'Camera Café: la película' es notoriamente imperfecta y no funciona siempre, es uno de los ejercicios de libertad más anárquicos que se han podido ver este año, y solo por eso ya merece la pena. No era fácil resucitar una serie casi olvidada, pero lo hace siendo su propia cosa, una evolución del humor chanante en un reparto dispuesto a probarlo todo. No será perfecta, pero ojalá más imperfecciones como esta.

Crítica en Espinof de Mikel Zorrilla | Disponible en Movistar Plus+