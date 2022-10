Sitges 2022 | ‘Venus’: Jaume Balagueró inaugura el festival con un discreto thriller criminal de horror cósmico que convierte a Ester Expósito en Scream Queen

Todo lo que necesita una película para arrasar en una inauguración de Sitges está escondido en algún lugar de ‘Venus’, que tras su paso por Toronto se ha estrenado por primera vez en Europa en la 55ª edición del festival de cine fantástico de Cataluña. Sin embargo, el regreso de Jaume Balagueró al cine de terror deja una sensación agridulce, puesto que sobre el papel, ubicar un relato de rituales y elementos cósmicos en un piso del extrarradio de Madrid es una idea brillante.

La película es la nueva entrega del sello 'The Fear Collection' especializado en el género cinematográfico de terror creado por Sony Pictures y Pokeepsie Films, la productora de Carolina Bang y Álex De la Iglesia, en asociación con Amazon. Si bien llegará exclusivamente a las salas de toda España el próximo 2 de diciembre, tras su paso por los cines estará disponible en Prime Video. Era una buena oportunidad de mejorar el tropiezo de ‘Veneciafrenia’, y aunque da un paso adelante en cuanto al estilo del sello, no es el impulso fuerte que le hacía falta.

Conviene también establecer las expectativas adecuadas respecto al sello y sus posibilidades. Amazon ya ha establecido esta dinámica con Blumhouse y sus colecciones son tan paupérrimas que ‘Venus’ resulta una fiesta a su lado, pero tras ‘Way Down’, se esperaba más de un Balagueró que vuelve a su modo ‘Musa’ sin conseguir que parezca que ha salido de ese mismo estado. Desde el aspecto y temas a la mezcla de géneros, incluso en el casting, donde en la anterior estaba Manuela Vellés aquí tenemos a Ester Expósito.

La actriz interpreta a la bailarina gogó Lucía que quiere dejar atrás su trabajo en su discoteca, dirigida por mafiosos y pandilleros. Un día, Lucía roba una bolsa llena de drogas de diseño de sus jefes pero no lo tiene fácil para salirse con la suya, si regresa a su casa la encontrarán rápidamente, así que busca refugio con su hermana mayor, Rocío (Ángela Cremonte), y su sobrina, Alba (Inés Fernández), de las que está distanciada. Viven en el Edificio Venus, ubicado en las afueras de Madrid, pero pronto intuye que algo anda mal en el apartamento.

Su hermana y el edificio en el que vive tienen sus propios secretos y cosas extrañas comienzan a suceder cuanto más se acerca un eclipse solar inesperado. Lucía debe dar un paso al frente y proteger a su sobrina contra fuerzas sobrenaturales y los crueles mafiosos. La idea es excelente, y sigue la tradición de mezcla de géneros que ya antes de ‘Abierto hasta el amanecer’ (1996) no era ajena al fantaterror español, con ejemplos como ‘Más allá del terror’ (1980) y la más afín ‘La mansión de Cthulhu’ (1992) de Juan Piquer Simón.

Un vistazo a… EJÉRCITO DE LOS MUERTOS es PURO ZACK SNYDER | Crítica SIN SPOILERS (Army of the Dead)

Lovecraft a medio camino

Sin embargo, en aspecto visual y conceptual se acerca más a la versión de esa idea que podemos encontrar en las más recientes ‘La horda’ (2009) o, sobre todo, ‘Baskin’ (2015), aunque ‘Venus’ venía con la idea de estar inspirada en el cuento de H.P Lovecraft, ‘Los sueños de la casa de la bruja‘, que también será adaptada en 'El gabinete de las curiosidades' de Guillermo del Toro y tuvo ya una excelente versión en 2005 por parte de Stuart Gordon. Balagueró, que ha coescrito el guion junto a Fernando Navarro, no hace demasiado caso al texto y se adhiere a referentes cinematográficos más recientes.

No encontraremos aquí complicadas relaciones entre ángulos, matemáticas y horrores fuera del espacio-tiempo, sino una combinación bastante ordinaria de elementos familiares, tanto en el cine de Balagueró —el edificio Venus y sus habitantes podrían ser los de ‘Para entrar a vivir’— y otras referencias más próximas, como ‘Lords of Salem’ (2012) y su trío de ancianas —con una escena en la mesa prácticamente recreada—, ‘Mandy’ (2018) y sus drogas como combustible o incluso éxitos de su compañero Paco Plaza como ‘Verónica’ (2017) —ese eclipse catalizador— o la más reciente ‘La abuela’ (2021), con un uso similar de una canción.

Balagueró , sin embargo, parece más interesado en el drama de las dos hermanas que en el terror, en si su madre les perdona o no, o en el grupo de mafiosos-no-muy-inteligentes, que parecen salidos de un tebeo de Ibáñez. Pero no se desarrolla mucho el misterio subyacente y para cuando llega el último acto, parece que al guion le pueden las prisas. Da la impresión de que si al menos lo más interesante hubiera empezado antes, ‘Venus’ podría ser un survival horror como ‘Sweet Home’ con elementos lovecraftianos, pero para cuando llega esa parte es algo demasiado tarde.

Una oportunidad perdida pero digna

Expósito cumple su función y al final Balagueró la viste de Manuela Velasco en REC y tiene un pequeño momento de scream queen que no acaba de cuajar con el tono melodramático en el que cae Balagueró en ocasiones, con el agravante de utilizar horrenda música tecno pasada de rosca y de moda, una piedra con la que ‘Veneciafrenia’ ya tropezaba. Acompaña el tramo final con más sangre y gore, que queda velado por un montaje elusivo, como avergonzado de mostrar el resultado de los efectos especiales, que se suma a una fotografía apagada, fea, llena de planos muy cerrados en los personajes, sin lustre.

Balagueró no se recrea en las localizaciones, ni siquiera cuando nos presenta el edificio. Cada elemento surgido de una gran idea va siendo desaprovechado de alguna manera y al final uno de los aspectos que más satisfacen es que hay más del Argento de las madres que de Lovecraft, pese a que su coda de algún escalofrío de vergüenza ajena, pese a que consigue llevar el ritmo y dejar algunas buenas ideas, como esa “fuente” de cucarachas o algunos sueños, alguno inspirado en una escena eliminada de ‘La escalera de Jacob’ (1990).

‘Venus’ tiene espíritu de historia de antología, es una lástima que no se atreva a dar el pistoletazo de salida un rato antes y no acabe de explotar sus elementos de horror cósmico, reducidos a una conveniencia de guion durante dos tercios de este. Pese a que Balagueró siempre es bienvenido, parecía más cómodo en el género de atracos de su anterior trabajo, tanto que pareciera estar incluyendo a criminales en sus tramas para escapar del terror de alguna forma, en cualquier caso es una oportunidad perdida para recuperar al director y demostrar que The Fear Collection tiene algo que decir en el cine de terror actual.