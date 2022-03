Las mejores series en HBO Max en 2022... hasta ahora

Podemos estar más o menos a gusto con la aplicación, pero hay que reconocer que HBO Max tiene uno de los catálogos más envidiables de todo el panorama del streaming. Apoyado, sobre todo, por las series originales de HBO. Y a estas alturas del año ya hemos podido disfrutar de un buen número de estrenos francamente recomendables.

Así, vamos a destacar las siete mejores series en HBO Max este 2022. Un listado en el que contamos los estrenos que la plataforma ha realizado en España en estos primeros meses del año. Tanto nuevas series como temporadas nuevas y ordenadas alfabéticamente.

El top definitivo de series de HBO Max en 2022

Y no es fácil, porque se han estrenado decenas de ficciones televisivas tanto de Estados Unidos y Canadá como de diferentes países europeos y otras procedencias. Algunas más destacables pero que se han quedado fuera ('Nuestra bandera significa muerte') y otras que se quedan por debajo de las expectativas ('DMZ').

Este año comenzó espectacularmente, con los estrenos de la temporada 2 de 'Euphoria' y de la que puede que sea la serie de superhéroes del año, 'El pacificador'. Además, no nos olvidamos de las comedias, con joyas como 'Somebody Somewhere' y la reciente 'Minx'.

Para complementar esta lista podéis consultar nuestro ránking del año pasado, las mejores series de 2022 en Netflix y el top de nuevas series de lo que llevamos de año. Si preferís listas por géneros, aquí tenéis las mejores series de época, de ciencia ficción y de comedia que podéis disfrutar en streaming.

Sin más, comenzamos.

'Euphoria' - Temporada 2

Creada por Sam Levinson | Reparto: Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Maude Apatow, Alexa Demi, Barbie Ferrera, Angus Cloud, Algee Smith, etc.

Era cuestión de tiempo y esta temporada las audiencias han estallado. Y, no me extraña porque esta nueva entrega del crudo relato de adolescencia y drogas propuesto por HBO es absorbente, excelentemente realizado y apoyado en uno de los mejores repartos femeninos que podemos encontrarnos ahora mismo en televisión. Nos ha dejado con muchas ganas de ver lo siguiente.

Ver | Crítica del inicio y del final de temporada

'Minx'

Creada por Ellen Rapoport | Reparto: Ophelia Lovibond, Michael Angarano, Jessica Lowe, Oscar Montoya, etc

Un relato tramposo —al igual que otras comedias no quiere ser un retrato realista de la época— pero muy inteligente en su modo de explorar la historia de una mujer y su campaña por lanzar una revista erótica para mujeres. Una serie que no toma caminos fáciles y no se queda en planicies y las anécdotas de la temática.

Ver | Crítica

'El Pacificador' (Peacemaker)

Creada por James Gunn | Reparto: John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Chukwudi Iwuji, Jennifer Holland, Steve Agee, Robert Patrick

De los escombros dejados por 'El escuadrón suicida' viene este fantástico spin-off protagonizado por el personaje encarnado por John Cena con una misión de salvar al mundo. Personajes inolvidables como el Vigilante de Freddie Stroma, y mucho humor en una gamberrada estupenda. Habrá que ver qué nos tienen preparados para la temporada 2.

Ver | Crítica de Kiko Vega; Crítica del final por Jorge Loser

'Raised by Wolves' - Temporada 2

Creada por Aaron Guzikowski | Reparto: Amanda Collin, Abubakar Salim, Travis Fimmel, Niamh Algar, etc.

Después de dejarnos pasmados con su primera temporada, podríamos decir que la segunda baja algo el nivel pero, aún así, sigue siendo de la ciencia ficción televisiva más estimulante que podemos encontrar a día de hoy.

Ver | Crítica

'Somebody Somewhere'

Creada por Hannah Bos y Paul Thureen | Reparto: Bridget Everett, Jeff Hiller, Mary Catherine Garrison, Danny McCarthy, etc.

Bridget Everett protagoniza una comedia que se convierte automáticamente en lugar feliz y mucho más. Una serie que profundiza en el sentimiento de pertenencia, en la amistad adulta y en esa aceptación del rumbo (o falta del mismo) de nuestra vida.

Ver | Crítica

'Starstruck' - Temporada 2

Creada por Rose Matafeo | Reparto: Rose Matafeo, Nikesh Patel, Emma Sidi

Una comedia romántica británica fresca, ligera y con una temporada 2 que entra como el agua. El carisma y brillo de Matafeo logra atrapar con sus ocurrencias, su guion y algunos de los momentos más divertidos que nos encontraremos en 2022.

Ver | Crítica

'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers' (Winning Time: The Rise of the Lakers Dinasty)

Creada por Max Borenstein y Jim Hecht | Reparto: John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffmann, etc

El horror vacui que tiene Adam McKay como director del primer episodio (estilo que se transmite a toda la serie) juega algo en contra de un fascinante relato del momento en el que todo cambió en la NBA y, más en concreto, en Los Angeles Lakers. Es Showtime, amigos.

Ver | Crítica