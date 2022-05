'The Staircase': una cruda miniserie de HBO Max con Colin Firth y Toni Collette que fascina con su inusual aproximación al true crime

Lo primero que llama la atención de 'The Staircase' es la crudeza con la que comienza. Como si quisiera emular en estilo al documental que le precede, la miniserie de HBO Max arranca con una atormentada llamada de teléfono y la cámara colándose en la peor noche de la casa de los Peterson.

Es una secuencia ambiciosa, donde Antonio Campos (creador, coguionista y director) sigue a uno de los hijos salir del coche para encontrarse la que en breve se declarará como una escena del crimen. La víctima, Kathleen (Toni Collette), aparentemente ha sufrido una letal caída por las escaleras. Su marido Michael (Colin Firth), es considerado sospechoso.

La crudeza no solo por el hecho de que la cámara tenga planos de la ensangrentada escalera, con el cadáver inerte empapado en fluidos sino por el realismo y la sobriedad que reflejan. Más allá del impacto, pronto la miniserie deja entrever que hay un relato mucho más interesante fuera de los titulares, de lo morboso.

Yendo más allá del true crime típico

En una época en la que estamos bien saturados de true crime, tanto por el lado documental como por la ficción, mis ganas de ver esta miniserie radicaban más en el precedente de la galardonada serie documental de Jean-Xavier de Lestrade (considerada como el germen de lo que tenemos ahora) que por el caso en sí.

Llevándonos por "presente" y pasado (y eventualmente un poco de futuro), 'The Staircase' sabe que conocemos el caso y decide usar esto en su favor. Campos y Maggie Cohn no quieren quedarse en la superficie, sino que intentan ahondar e ir más allá de los machacados clichés del género para contar una historia sobre familia, justicia y drama. Lo que no quiere decir que el espectador que no conozca el caso se vaya a perder.

Y aquí viene un giro tan bienvenido como fascinante: la llegada a la casa de los Peterson de Jean-Xavier De Lestrade (interpretado por Vincent Vermignon), dispuesto a documentar la vida del acusado y el subsiguiente juicio con el propósito de contar la narrativa alrededor de un caso de este calado en Estados Unidos.

Un ejercicio de metaficción en el que la serie deconstruye la mirada del documentalista y cómo cada decisión tomada en la sala de montaje de qué meter, qué no y cuánto metraje dedicar a tal o cual cosa influye irremediablemente no solo en la tesis que buscan sino que podrían determinar la posición que toma un artista aun intentando ser imparcial. Algo que se ve, sobre todo, en el quinto episodio. Y no es lo más interesante a esas alturas de la serie.

No voy a adelantar acontecimientos —más que nada porque se estrenan tan solo los dos primeros episodios— pero creo que sí que es interesante destacar cómo la historia va poco a poco creciendo y sus ramificaciones van absorbiendo más y más en el relato.

Eso sí, no todo funciona tanto como debería. Creo que la serie tropieza un poco al presentar el complicado (y sufrido) árbol familiar de los Peterson y no ayuda la sobriedad (y crudeza) que infunde Campos en el metraje, dificultando la floración del campo emocional.

Un reparto espectacular

Por otro lado, el reparto es espectacular. No solo por los nombres que hay en la serie, que incluyen a Colette, Juliette Binoche, Rosemarie DeWitt, Sophie Turner, Parker Posey y Michael Stuhlbarg entre otros, estando todos formidables. Firth hace un papel bien complicado y difícil, todo un caso de estudio que borda de forma excelente.

Quizás donde más triunfe 'The Staircase' sea en la decisión de no dictar sentencia. Las mismas dudas que tuvimos viendo el documental (y si a estas alturas no lo habéis visto en Netflix os recomendaría esperar a terminar esta serie) se mantienen durante la miniserie porque el que el protagonista sea culpable o inocente no importa en la narración.

En definitiva, 'The Staircase' es intrigante, absorbente, cruda y fascinante en su inusual aproximación a un género tan explotado como el del true crime. Al ir más allá del relato de los hechos y de la exploración de sus protagonistas, Campos y Cohn logran firmar una de las mejores miniseries criminales que veremos este año.