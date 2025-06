Netflix no quiere atracones con la última de 'Stranger Things'. Su próximo gran lanzamiento vuelve a mostrar las flaquezas de su formato

Antes de que hubiera una guerra del streaming que pelear, Netflix nos atrajo a su propuesta con dos pilares. El primero era un catálogo variado que podíamos ver desde casa y cuando quisiésemos. El segundo un formato muy concreto para el lanzamiento de sus temporadas televisivas. Adiós a la tele tradicional y a las esperas semanales, y hola al llamado binge que la comunidad tan alegremente ha abrazado desde entonces.

En el caso de la anticipadísima quinta y última temporada de 'Stranger Things', pegarse un atracón no será posible. O al menos no de estreno. Los episodios saldrán en tandas de tres y en un proceso que se dilatará más de un mes. Los primeros cuatro episodios el 26 de noviembre, tres más el 25 de diciembre, y para el episodio final hay que esperar al 31 de diciembre.

Es un formato híbrido que hoy no supone demasiada sorpresa. Netflix lleva varios años haciendo "trampas" con el estreno de sus grandes producciones. De temporadas divididas en partes (algo que ya hizo la anterior de 'Stranger Things') a lanzamientos que rompen el binge, parece que la televisión tradicional no iba muy desencaminada en apostar por el formato semanal después de todo. De hecho, la plataforma ya tiene varios casos donde no le importa pegarse a ese modus operandi, con producciones eminentemente televisivas como la reciente incorporación de la WWE.

Según la compañía estos experimentos no anticipan ningún cambio drástico. En 2022, el CEO Reed Hastings mostró su confianza plena en el formato. Diciendo que ellos se lo podían permitir porque otras plataformas no tienen "tantas series que la gente disfrute", según apunta el medio Vox. Desde entonces han tenido algún susto en bolsa, muchos más de esos experimentos en series como 'Cobra Kai' o en la segunda temporada de 'Miércoles', y han visto cómo otras plataformas les sacaban de los rankings de lo más visto a ritmo semanal.

Los factores por los que una plataforma querría deshacerse del formato atracón se han debatido mucho. En una época donde es crucial el discurso de las redes y la publicidad gratis de los espectadores, el binge no es la mejor forma para tener debates online. A no ser que estrenes algo que traiga cola a nivel social y político como 'Adolescencia', la comidilla habitual con la ficción tiene que ver con teorías, opiniones o reacciones que llegan a ritmo semanal.

Para los espectadores tampoco es la panacea. Inicialmente concebido como un formato pro-consumidor (lo ves cuando quieras sin tener que estar pendiente de cuando sale) el resultado ha derivado en una corriente actual de FOMO y de prisas que resta el disfrute. Los más seriéfilos acaban saliendo de las redes por miedo a ser spoileados con aquello que les interesa. Y en el mejor de los casos, las conversaciones se limitan y se resienten por aquellos que ya lo han visto todo y no quieren chafárselo a los demás.

No es el caso de todos los espectadores. Netflix aún cuenta entre sus aliados a aquellos para los que éste sigue siendo el modelo preferido para ver sus series. No es poco habitual aquello de "me espero a que termine la temporada para verla toda de golpe". En redes, el anuncio de la división en partes de 'Stranger Things' fue recibido con frustración. "Encima de esperar medio año más nos la estrenan por fascículos. Igual ni la veo, que da vergüenza ya", decía un usuario en Bluesky.

'Stranger Things' supone una ruptura aún mayor de la regla de oro de la plataforma, dividiéndola no en dos sino en tres partes, y en fechas y cantidades que casi se sienten completamente azarosas. Este apaño, que ni sabe a binge, ni sabe a serie semanal, tendrá que ser lo que valga de momento para una compañía que aunque no quiera admitirlo está en búsqueda de alternativas a su modelo tradicional, y que parece encerrada en una prisión de su propia invención.

En Espinof | David Harbour no contaba con llegar al final de 'Stranger Things'. Creía que Hopper se iba a suicidar en la temporada 1

En Espinof | Menos 'Stranger Things' y más 'Elsbeth'. Cómo estoy agradeciendo cada vez más las series de "caso de la semana"