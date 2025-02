El final de 'Cobra Kai' es casi perfecto para todos sus protagonistas. El problema es la forma que tiene la serie de Netflix para llegar hasta ahí

El final de 'Cobra Kai' está disponible en Netflix desde este jueves 13 de febrero de 2025. Han sido 6 temporadas y 65 episodios de una serie que empezó explicando cómo era la vida de Johnny Lawrence muchos años después de haber perdido contra Daniel LaRusso un combate que marcó su vida para siempre y que luego ha acabado siendo mucho más que eso. Tanto para bien como para mal.

Soy consciente de que hay espectadores que se han ido bajando del barco de 'Cobra Kai' a lo largo de los años por diferentes motivos. Y no puedo culparles, porque sí que llegó un punto en el que la serie empezó a dar claros síntomas de agotamiento, por lo que recibí con alegría la noticia de que su temporada 6 iba a ser la ultima.

De hecho, quizá lo suyo habría sido dejarla en 5 y no estirar tanto algunas tramas, pero al menos sus responsables han dado prácticamente en la diana en la forma de resolver las historias de casi todos sus protagonistas. Donde no han estado tan inspirados ha sido en la forma de llegar a ello, llegando a dar la sensación de que cualquier cosa valía para llegar a la meta de esa forma.

No todo vale

Obviamente, no voy a entrar en spoilers, pero lo que sí puedo confirmar es que 'Cobra Kai' es una serie que premia a los héroes y castiga a los villanos. Puede que los segundos hayan obtenido alguna victoria a lo largo de los años, pero al final estamos ante una obra llamada a dejar buen sabor de boca en el espectador. Eso es algo que alcanza su máxima potencia a la hora de zanjar la historia con un episodio final que al menos vuelve a acordarse de cuál era la auténtica base de todo.

Y es que si me fijo solamente en el punto en el que acaban sus protagonistas, no puedo ponerle casi ninguna pega a 'Cobra Kai'. Más o menos es lo que esperaba de todos ellos, pero las cosas hay que ganárselas y ahí los guionistas de la serie se toman todas las licencias imaginables para que los fans acaben con buen sabor de boca.

Eso sí, de entre todo lo cuestionable, la forma de manejar al personaje de John Kreese en estos últimos episodios es lo que más chirría con diferencia. El objetivo de todo ello es claro y razonable, pero se siente muy forzado, marcando así la tendencia en muchos frentes. Porque puedes comprar algo que parecía imposible, pero uno acaba perdiendo la paciencia cuando se van acumulando uno detrás de otro, que es justo lo que sucede aquí.

Ahí es cuando entrará en escena la capacidad del espectador para aceptar que pase lo que es conveniente en lo narrativo sin importar hasta qué punto sea verosímil. Eso aplica a todo, desde los grandes combates hasta las formas nada sutiles de cómo solucionar el futuro de algunos de sus personajes. Un todo vale de manual que si no recibí de peor grado es porque simplemente tenía ya ganas de que la serie se acabara.

Más allá de eso, estos cinco episodios finales se sienten algo excesivos en número para lo que tienen que contar. Hay una introducción bastante amplia, donde resulta curioso que los guionistas sí se toman las cosas con cierta calma para dar una mayor verosimilitud al hecho de que el torneo se retome tras el trágico suceso con el que llegó a su final la parte 2 de esta sexta temporada. Una vez se retoma la acción es cuando ese todo vale pasa a primer plano.

No voy a negar que la serie consigue dotar de cierta emoción a algunos momentos concretos, pero me queda la sensación que es algo más fruto del bagaje y del cariño que tengamos a según qué personajes que por los méritos propios de cómo se plantean y ejecutan esas escenas. Con todo, ya es mejor que nada, pero no deja de ser la prueba definitiva de que los años gloriosos de la serie hace tiempo que quedaron atrás y la clave estaba en intentar despedirse de la forma más digna posible.

Con todo, esta remesa final de capítulos sigue siendo entretenida y los tropiezos por el camino se compensan al menos en parte por dar una muy buena despedida a sus protagonistas. La única pena es que no se hayan trabajado más la forma de alcanzar ese punto.

