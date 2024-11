Visitar España le sienta muy bien a 'Cobra Kai'. La temporada final de la serie de Netflix regresa con sobredosis de peleas y un gran cambio en la mitología de 'Karate Kid'

En Netflix la han cogido el gusto a estrenar algunas temporadas divididas en partes. Lo más habitual es que sean dos, pero en el caso de la temporada 6 y final de 'Cobra Kai' decidieron ir un paso más allá y que fueran tres. La primera y algo decepcionante llegó este pasado mes de julio y la segunda desembarca hoy 15 de noviembre en la plataforma.

Al ser una entrega de transición lo tenía todo para que el pequeño chasco que fue la anterior entrega fuese incluso a peor. Por suerte ha sucedido todo lo contrario, ya que el viaje de Barcelona le ha sentado bastante bien a 'Cobra Kai'. Es cierto que las debilidades congénitas de la serie cada vez son más evidentes, pero al menos estos 5 episodios son más entretenidos con esa sobredosis de peleas y por atreverse a hacer un gran cambio en la mitología del universo 'Karate Kid'.

Un pasito adelante

A estas alturas creo que todos los que sigan viendo 'Cobra Kai' van a seguir hacia delante pase lo que pase, y eso es algo de lo que los responsables de la serie parecen ser conscientes para proponer una tanda de 5 episodios más atrevida en algunos aspectos pero que en otros vuelve a dejar claro que ya es hora de acabar la serie.

Sin embargo, la celebración del torneo Sekai Taikai insufla nueva energía a 'Cobra Kai', ya que su tendencia natural a ciertas tramas casi mas propias de un culebrón contrasta muy bien con la presencia continuada de los combates. Aquí hay peleas en todos los episodios, creando además una dinámica interesante por la presencia de otro equipo situado claramente por encima tanto de Cobra Kai como de Miyagi-Do.

No es que así se consiga una sensación continúa de clímax, pero sí sirve para recordarnos la importancia de esta competición, incidiendo de forma clara en la importancia de la decisión de que Tory se haya unido a Cobra Kai. Lo que podría haber sido un simple golpe de efecto barato para volver a situarla como villana acaba resultando bastante más estimulante. Aunque tanto es que haga con ello algo deslumbrante, ahí la serie se deja de su tendencia natural al blanco o negro para mostrar que las cosas pueden ser más complicadas.

El que sí que se ha acabado convirtiendo en un personaje algo monótono es John Kreese. Por suerte, la serie plantea aquí más enemigos, logrando que todo resulte más variado y no acabe cayendo en el peligroso terreno de la caricatura. Desde nuevos personajes hasta ciertos regresos, aunque ahí es justo reconocer que la vuelta de un viejo conocido es un poco "pues ok, será él". Y es que la serie ya no tiene tantas balas para gastar por esa vía...

Como era de esperar, lo sentimental vuelve a tener un peso notable, pero al menos no se hace volviendo simplemente a ser más de lo mismo. Hay novedades y ayudan a que esas dinámicas no resulten cansinas e incluso se traslade a la propia competición. Tengo claro que esa faceta nunca será mi favorita de la serie, pero en otras ocasiones la han manejado bastante peor.

Lo que sí me ha llamado la atención es que la disensión habitual entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence se ha diluido hasta prácticamente desaparecer. Es evidente que la unión hace la fuerza, pero 'Cobra Kai' se había especializado en acercarlos para que luego surja algo que vuelva a separarlos. Quizá el hecho de que compartan menos escenas ayuda a ello, pero en la parte 2 de su temporada 6 las tensiones no vienen por ahí.

Por lo demás, resulta curioso ver a los protagonistas de 'Cobra Kai' en Barcelona. Obviamente, la mayor parte transcurre en el torneo y se puede haber grabado en cualquier sitio, pero la ciudad catalana tiene su peso en estos episodios, a menudo como telón de fondo con localizaciones bien reconocibles. Eso sí, no podía faltar el típico montaje de entrenamiento utilizando un poco algunos lugares Barcelona a modo de postal turística. Nada grave, pero ahí está.

Además, la serie también potencia su lado más dramático en un par de aspectos clave. Por un todo lo relacionado con Mr. Miyagi que obliga al espectador a ver de otra forma al mítico personaje interpretado por Pat Morita. No entraré en detalles porque es mejor descubrirlo por uno mismo. Por otro, el desenlace recupera algo muy habitual en la serie para luego dejarnos a todo pensando cómo piensan manejar lo que acaba sucediendo en los próximos episodios. Sí es cierto que para llegar a ello se recurren a ciertos trucos de guion que te pueden hacer decir "venga ya, es que ni os esforzáis", pero de una base endeble sale algo bastante potente.

El bagaje final se queda lejos de los mejores años de 'Cobra Kai', pero sí es una mejora clara respecto a los anteriores cinco episodios y deja con más ganas de saber cómo se resolverá todo.

