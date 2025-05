"Deberían despedirles inmediatamente". Un animador de 'One Piece' carga contra el equipo de sonido del anime... y creo que algo de razón lleva

Después de casi seis meses de parón, el anime de 'One Piece' ha regresado con su ritmo semanal para continuar adaptando el Arco de Egghead. La verdad es que el hiato le ha sentado de miedo a la serie y se nota el mimo que le ha puesto su equipo a la animación... Y quizás por eso precisamente se nota tanto cuando otros aspectos se descuidan un poco más.

Toca renovarse

El sonido de 'One Piece' suele ser uno de sus elementos más criticados, y esta vez las críticas han venido desde dentro del propio equipo del anime. Shota Shigetsugu, un animador que ha participado en varios episodios de la serie y en 'One Piece Film Red' entre otros muchos animes, cargó el pasado 28 de abril contra el sonido de 'One Piece' desde su cuenta de X (Twitter).

"Creo que Toei debería despedir inmediatamente al equipo de sonido de 'One Piece', es un trabajo muy poco profesional", escribió Shigetsugu. Y aunque se dio prisa en borrar el tweet, hubo quien consiguió capturarlo a tiempo.

No es la primera vez que Shigetsugu critica el sonido del anime, y ya en 2024 comentó que "El sonido de 'One Piece' es devastadoramente malo, espero que se haga algo lo más pronto posible... Este episodio ha sido tristísimo por la diferencia aplastante entre la increíble animación y el terrible sonido".

Y aunque los comentarios de Shigetsugu son un poco extremos, la verdad es que creo que no le falta algo de razón. A ver, no para llegar a decir que habría que despedir al equipo de sonido sin piedad o que su trabajo es una vergüenza, pero cada vez es más obvio que el sonido de 'One Piece' necesita renovarse y ponerse al nivel de animes más modernos.

Cuando se estrenó 'One Piece' en 1999 tenía un acabado y un estilo mucho más modesto, incluso para los animes de su época. Y a pesar de que tiene un estilo visual con mucha personalidad y muy reconocible, desde Toei optaron por tirar de archivo con el sonido y reciclaron muchos efectos de sonidos de otros animes de la casa. Más notablemente de 'Dragon Ball' y 'Dragon Ball Z'.

Y es que hoy en día 'One Piece' sigue reciclando estos efectos de los años 90 sin apenas renovarse y llevamos oyendo el mismo efecto de espadas chocando y las mismas explosiones más de 20 años. Y con el mimo que Toei le está dando a la animación de 'One Piece', especialmente desde al Arco de Wano resulta chocante que no le estén dando más cariño a otros departamentos.

Las críticas de Shigetsugu no son nuevas, y el sonido de 'One Piece' es uno de los aspectos que más comentarios negativos amasan a lo largo de los años. Especialmente a la hora de acusar a Toei de vagancia... Aunque, por otro lado, si la rueda sigue funcionando no hay por qué reinventarla.

Quizás no se trataría de eliminar por completo todos estos sonidos (que al final ya son icónicos dentro de 'One Piece'), pero tampoco se acabaría el mundo por introducir nuevos elementos de vez en cuando en lugar de seguir tirando eternamente de las bibliotecas de la casa.

En Espinof | Ni puñetazos de goma ni volverse de fuego. El creador de 'One Piece' sabe perfectamente qué Fruta del Diablo escogería si le dieran a elegir

En Espinof | El regreso de 'One Piece', más 'Dandadan', lo nuevo de 'One-Punch Man', y mucho más. Las series de anime más esperadas de 2025