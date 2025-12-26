"Hay que saber parar". Susanna Griso se cuestiona su futuro en televisión tras más de 30 años

Cumplir los 56 años esta semana le ha hecho a Susanna Griso poner las cosas en perspectiva. La periodista catalana ha pasado más de 30 años en televisión, primero en TV3, TVE y luego siendo uno de los rostros principales de Antena 3. Solo en 'Espejo Público', lleva 20 años presentando desde que el formato se renovase como magacín matinal.

Es una carrera que justifica un descanso, y fue hace unos días que lo comentaba frente a las cámaras. "Siempre he soñado con un año sabático. Caerá, en algún momento caerá. Llevo trabajando desde los 16 años y creo que es buenísimo". Sobre qué haría con todo ese tiempo, parece tenerlo bastante claro. "Siempre he querido mejorar mi francés, viajar, tener tiempo, no madrugar".

Pese al amor por su profesión, Griso también ha dejado caer su agotamiento. Recientemente en otra entrevista contaba que se levantaba a las 4:30 de la mañana para escribir y empezar a programar el día. Su trabajo televisivo demanda un ritmo frenético y eso va dejando mella a largo plazo. "En esta vida hay que saber parar para cargar pilas, sobre todo los que trabajamos en esto".

Aunque no concreta momento para hacerlo y no cree que sea necesariamente inminente, desde luego un momento propicio sería en 2026. Será el año que viene cuando su vida de también un vuelco en lo personal, cuando su boda con su pareja el periodista Luis Enríquez (con quien lleva una relación sentimental desde enero de 2025) se celebre el 25 de julio.

Imágenes: Antena 3

