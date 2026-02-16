La cuarta temporada de 'Los Bridgerton' está jugando a ser la Cenicienta. Pero se ha dejado por el camino un agujero de guion que preocupa a los fans

Quedan aún 10 días para que los fans de 'Los Bridgerton' puedan volver a su drama de época favorito. La cuarta temporada de la serie de Shonda Rhimes ha puesto el foco en Sophie Baek y Benedict Bridgerton. En la que es su propia versión de La Cenicienta y basada en el libro de Julia Quinn, el romance surge en un baile de máscaras al que se cuela Sophie en el primer capítulo.

La chispa entre ambos es el motor de una temporada para amor prohibido. Ella es una sirvienta y él un caballero, y tras su encuentro, no deja un zapato como la inspiración sino un guante. Bordado con el emblema de la familia Penwood, es la pista que Benedict necesita para empezar a rastrearla después del baile.

Claro que es aquí cuando la cosa se enmaraña para ella. Cuando desde la casa Penwood se enteran de los escarceos de Sophie acaban echándola del hogar. En su escena de despedida, la vemos empacando sus pertenencias más importantes, siendo una de ellas el guante. Su nuevo destino es la casa de los Cavender, donde empieza a sufrir abusos hasta que una visita fortuita de Benedict acaba llevando a su rescate después de que él vea los maltratos.

Es una mitad de temporada que devuelve de alguna manera a los fans al punto de partida, pero que por el camino han señalado la inconsistencia de dejar el guante en casa de los Cavender. Por un lado enmarañando la búsqueda de Benedict de forma algo tramposa y por otro incurriendo en un acto poco lógico para Sophie. La serie la ha mostrado ya huyendo a toda prisa de una casa y aun así teniendo tiempo para coger un guante que significa mucho para ella, y sin embargo, aquí desaparece por completo y sin hacer referencia a ello.

¿Cómo recuperará el guante de un sitio al que no tiene razón de volver? Los fans tienen algunas teorías, como colar que sea su amiga Hazel la que lo ha cogido de improvisto. Supone una incógnita también para los fans de los libros, ya que el desarrollo de los eventos no es exactamente el que sucede en la serie.

En Espinof | La temporada 4 de 'Los Bridgerton' ya adelanta que Sophie Baek está destinada a ser parte de la familia. La clave son sus vestidos

En Espinof | No seré yo quien defienda a la madrastra de 'Los Bridgerton', pero creo que hay un culpable peor en la tragedia de Sophie Baek