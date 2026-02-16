Michael Caine lamenta uno de los grandes fracasos de su carrera: un thriller noventero "maravilloso" que merece la pena recuperar 30 años después

A estas alturas de la película, no debería sorprendernos que un largometraje con una recepción más que decente por parte de la crítica pase completamente desapercibida para el público y termine su ciclo vital condenada a habitar en una suerte de limbo cinematográfico. Lo que sí que llama la atención es que, en no pocas ocasiones, este tipo de producciones tengan repartos cargados de estrellas que deberían, a priori, vender entradas por ellas mismas.

Sin pena ni gloria

Este es el caso de 'Blood & Wine (Sangre y vino)', el thriller dirigido por Bob Rafelson estrenado en 1996 que contó con un elenco encabezado por un cuarteto titular de la talla de Stephen Dorff, Jennifer López, Jack Nicholson y un Michael Caine que, durante una entrevista con el crítico de cine Roger Ebert, lamentó que "una película maravillosa" fuese completamente ignorada.

Durante su conversación con el actor, Ebert comentó que "Blood & Wine debió haber roto el corazón de Bob Rafelson, porque es una película tan buena como cualquiera de las que ha hecho"; palabras mayores si tenemos en cuenta que Rafelson cuenta con títulos de la talla de 'Leaving Las Vegas' o 'El cartero siempre llama dos veces' en su extensa filmografía.

A este comentario, Caine respondió apuntando a lo que, según parece, pudo ser uno de los grandes problemas del filme: unos personajes con unas brújulas morales muy complicadas de seguir y aceptar. Y, claro, ante esta falta de conexión con los protagonistas, se hace harto complicado disfrutar de un largo y, en última instancia, recomendarlo a otros potenciales espectadores:

Le pregunté a alguien qué le parecía que tenía de malo. Me dijo, 'No hay nadie con quien se pueda empatizar". Decía que todos eran unos (pitido). Sencillamente no funcionó, ¿verdad?

Verdad. Blood and Wine se las apañó para recaudar únicamente 1,09 millones de dólares en las salas de cine estadounidenses, con un tibio debut valorado únicamente en 0,42 millones. Si tenemos en cuenta que su presupuesto rondó los 26 millones de dólares, las cifras hablan por sí solas y no hacen justicia a una suerte de neo-noir de lo más juguetón que, actualmente, está disponible en el catálogo de Filmin para ser redescubierto 30 años después.

Vía | Far Out Magazine

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025