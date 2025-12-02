Hace 14 años se estrenó uno de los mayores fracasos del cine de ciencia ficción. Es una película 150 millones, pero hoy nadie se acuerda de ella

Disney no pasaba por un gran momento durante la primera década del siglo XXI, algo que arregló a golpe de talonario al hacerse tanto con Pixar como con Marvel. Sin embargo, en 2011 se estrenó una película de ciencia ficción que era una gran apuesta del estudio y acabó convirtiéndose en una de los mayores fracasos de todos los tiempos. Me refiero a 'Marte necesita madres'.

La historia de 'Marte necesita madres' gira alrededor de Milo, un niño de 9 años que no se lleva demasiado bien con su madre. Sin embargo, una noche ella es secuestrada por marcianos, que se la lleven a Marte, y Milo inicia una gran aventura con el objetivo de rescatarla.

Tremendo batacazo

El plan inicial era que Robert Zemeckis la dirigiera, pero finalmente solamente ocupó la posición de productor y las riendas quedaron en manos de Simon Wells. Este último ya tenía bastante experiencia en el cine animado, habiendo participado en títulos como 'Fievel va al oeste', 'Balto, la leyenda del perro esquimal' o 'El príncipe de Egipto'. Sin embargo, 'Marte necesita madres' era la mayor oportunidad de su carrera.

Con un presupuesto de 150 millones de dólares, 'Marte necesita madres' fue una apuesta muy inusual por parte de Disney, ya que no iba a formar parte de su línea de Clásicos Animados. Eso se debe parcialmente a que también es una producción de ImageMovers, una compañía con la que Disney realizó dos películas de animación vía captura de movimiento, pero ambas fueron un fracaso.

La primera en llegar fue 'Cuento de navidad', está sí con Zemeckis como director y que además contaba con Jim Carrey en el papel principal. Con un presupuesto aún más abultado, el coste se fue hasta los 200 millones, recaudando luego solamente 325 en salas. Disney había perdido tanta confianza en esta apuesta que anunció el cierre de ImageMovers un año antes del estreno de 'Marte necesita madres'.

Era evidente que el estudio había perdido la confianza en ella, por lo que es probable que la estrenase poco menos que lanzándola a morir y sin hacer el esfuerzo necesario en marketing para interesar más al público. Lo cierto es que el batacazo fue legendario, ya que apenas logró ingresar 39 millones de dólares en cines. Un desastre absoluto que llevó a que Disney perdiese un total de unos 140 millones en ella.

Como era de esperar, Disney se desentendió totalmente de ella. Tanto es así que en nuestro país ni siquiera llegó a estrenarse en cines y tampoco tuvo edición en formato físico. En su momento solamente se pudo acceder a ella a través de servicios de vídeo bajo demanda, por lo que obviamente su impacto en España fue prácticamente nulo.

Por suerte, a día de hoy es más fácil acceder a 'Marte necesita madres', ya que lleva bastante tiempo disponible en el catálogo de Disney+. Imagino que en la compañía pensaron que ya que la tenían al menos podían aprovecharla de alguna forma que tampoco supusiera apenas gasto para ellos...

