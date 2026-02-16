Las 5 nominadas al Óscar a mejor película animada, ordenadas de peor a mejor

Hace 25 años que se inauguró en los Óscar la categoría de Mejor Película Animada con la victoria de 'Shrek'. Desde entonces, Pixar lo ha ganado en once ocasiones y Disney en cuatro, aunque, para ser justos con el nuevo rumbo de la Academia, las últimas tres ediciones se ha ido de vacío, con el triunfo de Ghibli ('El chico y la garza'), Guillermo del Toro ('Pinocho') y hasta la animación letona ('Flow').

Este año los candidatos al Óscar no podían ser más distintos entre sí: tenemos pequeñas películas franco-belgas, éxitos brutales de Netflix y, por supuesto, las eternas nominaciones a Disney y Pixar. Hoy no vamos a decidir quién ganará (eso vendrá más adelante, aunque todo apunta a 'Las Guerreras K-Pop'), sino a poner en un ranking las 5 películas de peor a mejor, aunque aclarando que, como ya viene siendo habitual en esta categoría, no hay ninguna película mala, y solo depende de la sensibilidad de cada cual. ¡Vamos allá!

5-Elio

Dirección: Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina Reparto: Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Remy Edgerly, Brandon Moon

Si Pixar se está planteando hacer una revolución interna, tiene que ocurrir sí o sí después de esta película que se nota que ha sido un puzzle entre distintos creativos y ejecutivos tratando de encontrar el éxito de una nueva franquicia... y encontrándose con un mar de hombros encogidos diciendo "¿Eso es todo?". 'Elio' es una muestra de que algo está fallando en Pixar cuando ni siquiera ellos mismos pueden pulir su propio estilo, condenados a la eterna repetición de sus sagas. Con suerte, 'Hoppers' la redimirá.

Crítica en Espinof | Ver en Disney+

4-Las Guerreras K-Pop

Dirección: Maggie Kang, Chris Appelhans Reparto: Arden Cho, Ahn Hyo-seop, May Hong, Ji-young Yoo, Yunjin Kim, Daniel Dae Kim

No voy a ser yo quien niegue el éxito absolutamente incomensurable de 'Las Guerreras K-Pop', la película de Sony que acabó distribuyendo Netflix y se convirtió en la película más vista de la historia del streaming, con 325 millones de visualizaciones. Es más: 'Golden' ha sido otro bombazo sin precedentes que tiene todas las cartas para ganar mejor canción original en los Óscar. Sin embargo, la película, aún estando muy bien, se queda un poquito atrás respecto a otras propuestas más innovadoras, atractivas o simplemente locas de estos premios. ¿Que si ficharé por la segunda parte? En cuanto se estrene, obviamente.

Crítica en Espinof | Ver en Netflix

3-Arco

Dirección: Ugo Bienvenu Reparto: Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra, Oscar Tresanini, Vincent Macaigne

La animación de 'Arco' es estupenda, sobrecogedora, una delicia como pocas. Bienvenu se ha atrevido a plantar cara al cine en tres dimensiones, los diseños clónicos y los guiones cuyo ritmo nunca deja de ir in crescendo con una película pequeñita, acogedora y única, cuyo mayor pecado es ser demasiado naíf en sus intenciones. Personalmente, sus personajes y su historia no me acabaron de conquistar del todo, pero tiene algunos planos que no tienen nada que envidiar al Studio Ghibli, del que es claramente referente. Una pequeña joya que atesorar.

Crítica en Espinof

2-Zootrópolis 2

Dirección: Jared Bush, Byron Howard Reparto: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Andy Samberg

Sé que no tiene sentido que me queje de las secuelas y las franquicias y apueste por una segunda parte, pero es que 'Zootrópolis 2' está hecha con mimo, amor por la chorrada y ganas de hacer algo más que una nueva entrega para salir del paso. Es difícil no caer a los pies de Nick y Judy una vez más, reír con los juegos de palabras que en ocasiones no duran más de un par de fotogramas y con su slapstick bestialmente divertido. Además, tienen un mensaje revolucionario en tiempos de crisis de moralidad y sus personajes evolucionan más que correctamente. Dignísima sucesora. Quién nos lo iba a decir.

Crítica en Espinof

1-Litttle Amelie

Dirección: Maïlys Vallade, Liane-Cho Han Reparto: Loïse Charpentier, Victoria Grosbois, Yumi Fujimori, Marc Arnaud, Laetitia Coryn

Y por fin, la mejor película de animación del año: una obra casi redonda, contada desde la perspectiva de una niña de tres años que descubre no solo las bondades del mundo, sino también sus sinsabores, hasta llegar incluso a querer dejar de vivir. Un guion complejo que va mucho más allá de "lo cuqui" enmarcado en una animación alucinante y sin complejos que nos regala planos que, desde luego, no esperábamos. Una auténtica maravilla narrada con precisión que nos demuestra que hay ideas y talento para dar y tomar en el cine de animación moderno. Esto no significa que vaya a ganar, claro, pero sí que, quizá, deberíais ir al cine a disfrutarla antes de que vuele: puro bocado gourmet.

En Espinof | Las 35 mejores películas de animación de la historia

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026