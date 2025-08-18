Las protagonistas de 'Las guerreras K-pop' no son perfectas, y demuestra el cariño que hay detrás de la arrolladora película de Netflix: "Son reales"

Netflix ha encontrado un éxito prácticamente inesperado con 'Las guerreras K-Pop', la nueva película de Sony Animation que se estrenó directamente en la plataforma. Ya es la película animada más vista de la historia de Netflix y está muy cerca de destronar a 'Alerta Roja', y es que Rumi, Mira y Zoey han encontrado un público fiel que está reventando los récords de visualizaciones.

Porque uno de los atractivos de la película es que cuantas más veces la ves, más detalles le sacas. Porque los animadores de 'Las guerreras K-pop' le han puesto muchísimo mimo a sus protagonistas, y se nota.

El diablo está en los detalles

Sony Animation ya nos enamoró con 'Spider-Man: Cruzando el multiverso', 'Los Mitchell contra las máquinas', pero creo que con los personajes femeninos de 'Las guerreras K-Pop' se ha terminado de reafirmar como un tesoro en el mundo de la animación. La película animada es un despliegue de creatividad, con los diseñadores y animadores creando muchísimas versiones diferentes de sus protagonistas para captar todas sus facetas.

Aunque son divinas y preciosas (al final son estrellas de K-pop, no podemos olvidarnos), también se permiten ser gamberras y tontas, y unas notas de cuidado, dejándonos con expresiones faciales extremas que no solemos ver en personajes femeninos animados. Y como señalan sus actrices de voz, es un esfuerzo consciente por parte del equipo creativo.

"Es un testimonio de todos los animadores y el equipo creativo, porque han hecho el esfuerzo", dijo Ji-young Yoo, la voz de Zoey, a Variety. "Creo que se trata de los detalles pequeños. Crearon versiones de los personajes con y sin maquillaje, hay un nivel de atención a los detalles, como los diseños de sus pijamas el estilo individual de cada una. Es un trabajo lleno de amor, incluso si no te das cuenta en tu primer visionado, creo que lo sientes cuando estás viendo la película, que hubo muchísima investigación y esfuerzo".

"En el escenario, son perfectas", añadió Arden Cho, la voz de Rumi. "Pero las dejas solas y son tontísimas. Son reales, hacen caras chorras. Comen todo lo que quieren y se tiran eructos. Creo que hace que nosotras, como chicas, nos sintamos representadas".

Según las actrices Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo, parte del éxito de 'Las guerreras K-pop' es que el público ha podido conectar con las protagonistas y también encontrar muchos significados diferentes con los que se han sentido representados. Aunque, al final, es un viaje de autoaceptación y sanación emocional.

"Hay mucha gente en Reddit y sitios así diciendo "¡Va sobre ser queer!" Todo el mundo está muy seguro de que va sobre ellos, que va de esto o que obviamente es esto otro", dijo May Hong, la voz de Mira. "Demuestra que es un mensaje universal, y es fascinante que este tipo de entendimiento tan profundo, y una potencial sanación, pueda ser encontrado en algo que es tan deslumbrante y divertido y entretenido. Que los niños lo puedan ver diez veces seguidas y sigan oyendo ese mensaje una y otra vez, es increíble".

Desde luego, Netflix ha encontrado una historia y una potencial franquicia jugosísima con 'Las guerreras K-pop', y ya están tardando en confirmar oficialmente que la secuela está en marcha. Cho defiende que "las opciones son infinitas" y que todo es posible, aunque ella tiene claro que Jinu tiene que volver para la segunda parte.

