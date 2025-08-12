'Las guerreras K-Pop' sigue sumando récords y ya sólo le falta el más importante de toda la historia de Netflix

El asombroso éxito de 'Las guerreras K-Pop' todavía no tiene techo. Netflix acaba de publicar los datos de audiencia de la semana del 4 de agosto al 10 de agosto de 2025 y la estupenda película animada sigue sumando récords. Tanto es así que casi podría decirse que ya solamente le falta el más importante de toda la historia de la plataforma en lo referente al cine.

Por ponerlo en datos, 'Las guerreras K-Pop' ha sumado 25,9 millones de visualizaciones más en su octava semana. Eso supone un récord absoluto para cualquier película de Netflix durante el mismo periodo, hasta el punto de que no hay ni una que tan siquiera se acercase a los 20 millones.

Top 2

Eso lleva a que 'Las guerreras K-Pop' tenga ya un total de 184,6 millones de visualizaciones, alcanzando ya el segundo puesto en la lista de las películas más vistas de la historia de Netflix. Hasta ahora ese honor estaba en manos de 'Equipaje de mano' con 171,1 millones.

Por delante ya solamente está 'Alerta Roja' con 230,9 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días en la plataforma. Los datos de 'Las guerreras K-Pop' solamente representan sus primeros 52 días, por lo que todavía tiene 39 más para seguir creciendo y destronar al largometraje protagonizado por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot.

Ya la semana pasada me mostré optimista al respecto, pero es que la tendencia apenas no ha cambiado. Para haceros una idea, la semana del 28 de julio al 3 de agosto, 'Las guerreras K-Pop' sumó 26,3 millones, por lo que apenas ha bajado 400.000 espectadores. A eso hay que sumarle que en Flixpatrol señalan que ahora mismo vuelve a ser la película número 1 mundial de Netflix.

Teniendo eso en cuenta y que todavía necesita 46,4 millones de visualizaciones más para superar a 'Alerta Roja', todo indica, la duda está en más en si lo conseguirá en 2 o 3 semanas que en el hecho de si va a lograr tal proeza.

