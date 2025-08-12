HOY SE HABLA DE

'Las guerreras Kpop' lo está petando tanto que ha conseguido un récord inaudito en la industria musical. La gente no puede parar de escuchar a las Huntrix

La fantasía musical ha sido un hit inesperado en todos los sentidos

Huntrix
En cierto momento de 'Las guerreras Kpop', cuando parece que las chicas se van a poder tomar un descanso, Rumi contraataca lanzando el que pretende que sea el single definitivo de las Huntrix. Una canción tan especial que no solo conquistará a todos sus fans, sino ayudará definitivamente a sellar el escudo mágico que protege el mundo de los demonios.

Apenas un par de meses más tarde de la salida de 'Golden', resulta que el tema es tan potente que ha roto las listas de reproducciones ficticias y las reales. Ayer se reportó que la canción ha alcanzado del top de Billboard Hot 100, el estándar de la industria estadounidense para medir el éxito musical basado en ventas físicas, digitales y reproducciones de streaming.

Huntrix

Esta primera posición ha hecho historia en la industria del pop coreano. A pesar de ser la novena canción de kpop en conquistar la lista, es la primera en ser cantada por vocalistas femeninas. EJAE, Audrey Nuna y REI AMI ponen la voz musical a Rumi, Zoey y Mira en la película, y han superado incluso a los números de las Blackpink, quienes en una ocasión se quedaron cerca del top 10 con 'Ice Cream'.

Si acaso, su récord las acerca a los BTS, los indiscutibles reyes del panorama coreano con seis hits en el primer puesto, que incluyen 'Dynamite' y 'Butter'. Fuera del pop coreano, es la primera vez que un grupo femenino alcanza el top desde las Destiny’s Child en 2001.

No es ni mucho menos el único récord que han conseguido estas chicas. La película lleva desde su estreno haciendo números apabullantes. El último ha sido posicionarse en un top 4 histórico de Netflix, lo que ha hecho que desde la plataforma se queden con ganas de más, con reportes de que se están preparando dos secuelas para continuar la historia.

