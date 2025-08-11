"Pensé que estaba bromeando". Hace 50 años, Steven Spielberg no se dio cuenta de que estaba escuchando una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos

La carrera de Steven Spielberg no habría sido la misma sin sus múltiples colaboraciones con John Williams, uno de los mejores compositores de la historia del cine. La primera vez que trabajaron juntos fue en la extraordinaria 'Tiburón', ya que el cineasta inicialmente se sintió engañado con lo que le proponía Williams.

En el documental 'La música de John Williams', disponible desde hace un tiempo en Disney+, se repasan multitud de temas clave en la mítica carrera de su protagonista, pero ahora toca hacer una pequeña parada en la inolvidable película de terror que cambió para siempre el cine hace ya 50 años.

La sorpresa que se llevó Spielberg

Lo cierto es que el tema principal que Williams compuso para 'Tiburón' está marcado por la sencillez: un ostinato a partir de solamente dos notas (mi y fa) que va cambiando de intensidad y volumen para subrayar la cercanía del sanguinario escualo. El problema es que Spielberg tenía inicialmente en mente algo mucho menos minimalista.

Por ello, la primera reacción de Spielberg ante lo que le propuso Williams fue poco alentadora: "Fui a su casa y ahí estaba ante su gran piano Steinway. Yo esperaba algo tremendamente complejo. Y era algo casi como palillos. Sólo usó dos dedos". La música era la base para el famoso tema principal, pero el director quedó estupefacto: "Pensé que estaba bromeando".

Tardó bien poco en cambiar de opinión, pero la primera idea que pasó por su cabeza fue que "Dios mío. No usaremos una orquesta, vamos a usar un piano y John sólo va a tocar un par de cosas en tono bajo". Sin embargo, Williams insistió en que volviera a escucharlo, siendo ahí cuando todo cambió: "Empecé a ver la genialidad de lo que habías hecho".

Todo eso llevó a que 'Tiburón' tenga una de las mejores y más identificables bandas sonoras de la historia del cine. Y eso es algo que no pasó desapercibido para la Academia de Hollywood, ya que Williams acabó llevándose su segundo Óscar gracias a ella -el primero lo había ganado varios años antes por 'El violinista en el tejado'-.

Por su parte, 'Tiburón' se convirtió en la película más taquillera de la historia hasta entonces y provocó un cambio irremediable en Hollywood. Desde entonces, los blockbusters veraniegos pasaron a ser los reyes de la meca del cine.

