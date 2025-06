'Las guerreras K-pop' es un musical explosivo y una película de fantasía entretenidísima, pero ojalá fuese más clara con su crítica a la industria coreana

Era fácil no tomársela inicialmente muy en serio, pero en cuestión de días 'Las guerreras K-Pop' ha pasado de ser una curiosidad llamativa al número uno de Netflix a nivel internacional. Es, además, una película estupenda. Visionado necesario para cualquiera afín a la cultura coreana y bastante recomendable incluso a los que no saben del tema, con una acción espectacular, banda sonora pegadiza y personajes carismáticos.

Es un final feliz para una película hecha por alguien que no solo se ha documentado del tema sino que lo ha experimentado de primera mano. Maggie Kang, codirectora y creadora que se ha llevado nueve años con el proyecto, afirma ser una gran fan de la primera generación de artistas kpop, y que las particularidades de su fenómeno fan, además del éxito de grupos como Blackpink, han ayudado a construir la película.

Es una pena entonces que en su precisa representación del kpop no quepan críticas para una industria que también tiene su lado oscuro. "A las cantantes en la película se les permite comer mucho. Esto es porque la película es ficción", menciona bromeando un usuario en reddit sobre una escena en la que las protagonistas se dan un atracón. Otro usuario menciona lo poco realista también de un manager que les deja aplazar una actuación sin poner pegas.

Tras el fenómeno cultural mundial del pop coreano hay una industria millonaria con prácticas cuestionables. Los artistas son reclutados prácticamente desde su infancia, y esto lleva a estrictos régimenes de entretenamiento y competición desde muy jóvenes. Por no hablar de que sus deudas millonarias los atan durante años a sus compañías, forzándoles a acatar reglas que refuerzan la idea de que son perfectos de cara a sus legiones de fans, no solo físicamente, también eternamente complacientes y siempre listos para la cámara.

Tiene que recurrir al subtexto para mandar su mensaje

De todo esto no hay apenas un atisbo en la historia de Kang, claro. La visión de la película es muy optimista. Las integrantes de Huntrix e incluso los demonios de la boyband rival Saja Boys lo hacen todo por sus fans sin poner malas caras ni rechistar. A nivel superficial el conflicto de la trama lleva a las protas a luchar con la banda rival por no perder a sus fans (que son, incidentalmente, casi el mundo entero). En su lugar, todas las posibles críticas a la industria coreana tienen que verse relegadas al subtexto.

Rumi, la protagonista, es una cazademonios que oculta el secreto de ser en parte demonio, una realidad que ha ocultado a todos incluso a sus amigas y compañeras de banda. Durante toda la película su intención es derrotar a los demonios para así poder dejar atrás esa parte de sí misma, pero su arco narrativo consiste en última instancia en abrazar las peores partes de ella. En el clímax, la canción final va explícitamente sobre abrazar sus imperfecciones y mostrarse al mundo como realmente es.

Es eficaz, y más de lo que podríamos esperar en una película familiar dirigida al mainstream, pero es una filigrana de guion que no deja de poner la responsabilidad en Rumi. Durante el metraje se critica su propia actitud de workaholic, de cerrarse emocionalmente, pero su trama interior está casi totalmente desconectada del trasfondo de la industria en la que ocurre y no salpica lo más mínimo a sus compañeras, quienes no parecen tener ningún problema en su vida de artistas.

Es una oportunidad perdida en una película en la que fuera de su irresistible envoltorio, no le habría venido mal cuestionar los elementos más realistas de su universo de fantasía. Pero probablemente era el peaje a pagar en su camino para conquistar al mundo entero haciéndolo de la mejor manera que saben: no dejar de darlo todo por sus fans.

