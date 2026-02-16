Si la pregunta es si el Benidorm Fest sobreviviría sin ser lanzadera para Eurovisión, la respuesta es: a duras penas

Esta edición del Benidorm Fest se enfrentaba claramente a su mayor reto desde que el evento fuese revitalizado. Por primera vez en cinco ediciones desaparecía su característica de ser el escaparate donde se elegiría a los representantes de España en Eurovisión y eso venía con sus ventajas y desventajas.

Por un lado, desaparecía la presión propia de ser el cribado eurovisivo; por el otro, obligaba a reinventarse un poco e intentar seguir siendo relevante. Esto, dicho en cristiano, es si el Benidorm Fest 2026 lograría tener buenos datos de audiencia. La respuesta es: no. O, al menos, no tanto como con las ediciones proeurovisivas.

No T'amaré

Más allá de quién se clasificara y quién no, quién ganara (Tony Grox & LUCYCALYS) y quién no, la prueba de fuego vino, desde luego, con la gran final de este pasado sábado y las cifras hablan por sí mismas: poco más de un millón de espectadores (1,08) y 12,1 % de cuota de pantalla.

Hay que tener en cuenta que este sábado fue San Valentín y el consumo televisivo general suele bajar algo, pero aún así supone una caída de casi novecientos mil espectadores respecto al año pasado (17,1% de cuota y 1,94 millones de espectadores) y apenas doscientos mil espectadores más que en las semifinales, que por primera vez bajan del millón (850 y 857 mil espectadores respectivamente).

Cifras que desde RTVE achacan a lo anómalo de esta semana entre Carnavales y San Valentín y que son «elementos que distorsionan el dato real puro y duro en cuanto al share», según ha declarado María Izaguirre, directora de Comunicación de la televisión pública, en rueda de prensa. Claro, hay que tener también en cuenta que han elegido estas fechas para la celebración en lugar de las habituales (finales de enero/principios de febrero) a sabiendas de estas coincidencias.

Aun con estos datos, desde RTVE se muestran bastante optimistas, sobre todo con el salto cualitativo del apartado técnico y han decidido que habrá Benidorm Fest 2027. El que vuelva a ser plataforma para Eurovisión ya se verá, ya que independientemente del caso Israel y RTVE anunciando su retirada, cada año había debate sobre esto. Sin embargo está claro que al perder esta ligación, también han perdido atractivo.

