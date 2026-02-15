La esposa de Hayao Miyazaki también era animadora, pero dejó su carrera para que su marido pudiera permitirse ser un genio: "Aún me arrepiento de romper mi promesa"

Hayao Miyazaki nos encanta. Es un director legendario que nos ha dado unas joyas tremendas en el mundo del cine y lo cierto es que significa muchísimo para las infancias de varias generaciones, ya sea por series como 'Sherlock Holmes' o películas como 'El viaje de Chihiro'.

Ahora bien, ya sabemos que en lo personal es un personaje bastante complicado que tuvo una relación un poco espinosa con su hijo Goro durante años. Pero cuando se habla de los Miyazaki a menudo se obvia, por desgracia, una figura olvidada de la familia: Akemi Ōta, la esposa de Hayao Miyazaki, que dejó su carrera como animadora para que su marido pudiera dedicarse a sus cosas tranquilamente.

Por desgracia, no es la única

La historia del arte está plagada de mujeres que han dejado de lado sus propias carreras para apoyar las de sus maridos. O, en casos incluso peores, cuyas obras han sido directamente apropiadas por estos hombres.

Para Akemi Ōta, la historia por lo menos no va por estos tiros, pero sí que tuvo que sacrificar su carrera en el mundo del anime al poco de casarse con Miyazaki. Lo cierto es que no se sabe mucho de Ōta, que lleva una vida muy privada, pero si echamos la vista atrás podemos ver que participó muy activamente en una etapa clave de la historia del anime desde Toei Animation, uno de los estudios más grandes y prolíficos de la industria.

El maravilloso mundo del Gato con Botas

Ōta entró a Toei allá por 1958 como intercaladora, un puesto de entrada muy habitual para artistas jóvenes, para 'Panda y la serpiente blanca' ('Hakujaden') aunque siguió mejorando su técnica y llegó a ser animadora principal en varias producciones del estudio. Pudimos ver su trabajo en 'Las aventuras de Horus, Príncipe del Sol', 'El maravilloso mundo del Gato con Botas', que sirve de mascota actual a Toei, y 'Mahōtsukai Chappy', entre otros muchos.

No se limitó tan solo a un género y se movió por producciones de terror, fantasía, western, magical girl y ciencia ficción, siendo una animadora muy prolífica que incluso coincidió con Miyazaki en varias producciones. La pareja se conoció en 1964 y se casaron un año después, pero su situación familiar se empezó a complicar cuando nació su segundo hijo, Keisuke, en 1969.

Las aventuras de Horus, Príncipe del Sol

El propio Miyazaki ha reconocido muchas veces la labor de su esposa en su vida familiar, y admite que si ella no se hubiera hecho cargo de sus hijos él no podría haberse dedicado plenamente a sus películas y sus series. Aunque originalmente el plan era muy diferente y la idea cuando se casaron es que ella mantuviera su carrera, pero (como suele pasar) al final le tocó pagar el pato y retirarse para cuidar de sus hijos.

"Por eso dejé los asuntos de familia y criar a nuestros hijos a nuestra esposa. Era una compañera cuando estábamos en Toei Animation, así que entiende mi trabajo y la labor que lleva completar un proyecto", explicó Miyazaki en una entrevista, como se recoge en el libro Starting Point: 1979-1996. "Ella quería seguir trabajando en su arte, y cuando nos casamos le prometí que los dos tendríamos nuestras carreras".

"Hasta que nació nuestro segundo hijo, yo solía llevar al mayor a la guardería y le recogía al final del día. Pero cuando vi a nuestro hijo volviendo a casa medio dormido, decidí que era imposible que los dos trabajásemos", continuó el director. "Aún me arrepiento de romper mi promesa, pero desde entonces he sido capaz de centrarme en mi trabajo".

Así que finalmente Ōta terminó dejando Toei Animation en 1972 tras participar en 'Maken Liner 0011 Henshin Seyo!!' y abandonó su carrera por completo tras dos episodios en 'El perro de Flandes' en 1975. Ya sabemos que el mundo ha cambiado mucho en estas últimas décadas... Pero, quién sabe, si en casa de los Miyazaki hubieran decidido contratar una niñera quizás ahora estaríamos hablando de una animadora legendaria o de otro genio que ayudó a formar Studio Ghibli. Por desgracia, solo podemos hablar en supuestos.

