La directora de 'Cumbres borrascosas' da detalles sobre la película para DC que nunca se llegó a rodar: "Refleja a una mujer en medio de una crisis nerviosa"

En un ya lejano 2021, cuando el cine de superhéroes aún se mantenía en una forma más que decente en lo que a la creatividad y al interés del público respecta y la fatiga empezaba a adueñarse del subgénero, JJ Abrams tuvo una visión: crear un proyecto paralelo al DCEU de Zack Snyder con una serie de largometrajes centrados en los miembros de la Liga de la Justicia Oscura.

Nos quedamos sin magia

Los planes del productor pasaban por dar su propia película a la siempre interesante Zatanna, la maga creada por Gardner Fox y Murphy Anderson a mediados de los años 60, que tuvo su aparición en la serie 'Smallville' durante tres temporadas encarnada por Serinda Swan y que pudo haber debutado en la gran pantalla bajo la batuta de Emerald Fennell.

Por desgracia, el cambio de manos en la dirección de la división cinematográfica de la Distinguida Competencia mandó al garete el proyecto, pero ahora, con 'Cumbres borrascosas' desatando una ola de críticas y polémicas no poco justificadas, la cineasta ha dado detalles sobre su visión sobre la cinta y el personaje. La palabra elegida para hacer el dibujo general ha sido "demencial".

Creo que era demencial porque, probablemente yo estaba pasando por ese estado en aquél momento. Acababa de terminar 'Una joven prometedora' y ahí estaba esta cosa gigantesca de un mundo en el que nunca había operado. Yo estaba en plan, 'Vale, ¿cómo hago una versión de una película de superhéroes con la que podría conectar a nivel emocional? Era una mujer en medio de una crisis nerviosa.

Fennell asegura que el libreto reflejaba su estado en aquél momento, pero no cree que llegase a cumplir con las expectativas de Abrams y los gerifaltes de DC.

Así que es un guion que refleja a una mujer en medio de una crisis nerviosa, diría. Supongo que solo significa que, probablemente, estaba demasiado alejado del género. Era muy oscuro. No lo he leído desde hace una larga temporada porque lo encuentro muy difícil.

Quiero mucho a JJ. Tomó la decisión de ofrecérmelo y y quería entregar algo que les pareciese increíble, y siempre sentí que no les había dado lo que ellos querían.

Otro caso de "lo que pudo ser y no fue" en la industria de Hollywood.

