"Fue un poco incómodo". Laura Dern recuerda su extraña visita a Universal para probar la atracción de 'Parque jurásico'

Universal siempre ha tenido un as bajo la manga con sus parques. De los monstruos clásicos a los grandes blockbusters de Spielberg, la compañía lo ha tenido fácil para buscar inspiración en sus atracciones. El parque ha tenido atracciones de 'Fast & Furious' e incluso una secuela de 'E.T.' que pone a los visitantes a volar en las bicicletas.

Por supuesto 'Parque jurásico' también tuvo la suya. La atracción era de hecho una de las favoritas de Universal Studios Hollywood. Un recorrido acuático en barca por una exhaustiva recreación de Isla Nublar llena de efectos especiales prácticos, y coronada por una caída de 26 metros huyendo de los dinosaurios.

La atracción es uno de los mayores reclamos del parque

Es una atracción que también ha probado la mismísima Laura Dern, aunque según contaba recientemente en el podcast Las Culturistas, fue cuestión de una y no más. La experiencia fue incómoda para la actriz, que tuvo que mantener su anonimato como pudo tanto en la visita al parque como en la subida a la atracción.

"Estaba allí con mi gorra de beísbol. Nos montamos en la atracción. Todo iba bien y llegamos a la tienda de regalos por la que tienes que salir, y ahí estaba yo con la escena del triceratops en una pantalla, y todas esas muñecas que yo no sabía que existían y que se parecían a mí. Fue incómodo."

Para la actriz era una cuenta pendiente con sus hijos que quería saldar, y mencionaba como otras veces lo había rechazado al ser ellos más pequeños e ir por el cumpleaños de sus amigos. "No quería decir que no podía ir diciendo algo como, 'Chicos, no puedo montarme. Esta es literalmente mi atracción".

Y eso que Dern al menos no aparecía por ningún lado en la atracción en sí. Otras atracciones basadas en sagas populares como la de 'Fast & Furious' o la nueva de Harry Potter en Universal Epic Universe sí tienen el careto de los actores. Es también el caso de esta misma atracción en su remodelación en 2018 al mundo de 'Jurassic World', donde retocaron toda la ambientación y añadieron una pantalla con el personaje de Chris Pratt advirtiendo a los visitantes del desastre que se venía.

Imagen: Attractions 360º (Youtube)

