Jason Statham presenta la película de acción más loca de su carrera, donde seguirá el ejemplo de Nicolas Cage

Jason Statham trabaja de forma incansable y ahora ha anunciado su nuevo proyecto, en el cual va a seguir el ejemplo de Nicolas Cage en 'El insoportable peso de un talento descomunal' para interpretarse a sí mismo.

Jason Statham dando vida a Jason Statham

La película en cuestión se titula 'Jason Statham stole my bike' y su argumento permanece bajo el mayor de los secretos, pero se está promocionando como que el actor "interpretará el papel de su vida, dando vida a la superestrella mundial de la acción Jason Statham". Todo apunta a que va a ser el título más loco de su carrera hasta la fecha.

Otro argumento a su favor es que detrás de las cámaras estará David Leitch, cineasta especializado en mezclar acción en comedia en títulos como 'Deadpool 2' o 'Bullet Train'. Y es que 'Jason Statham stole my bike' va a optar por también por mezclar ambos géneros, contando para ello con un presupuesto superior a los 80 millones de dólares, una cifra que no alcanzaron la práctica totalidad de thrillers liderados por el actor.

Lo cierto es que cuesta entender que hayan tenido que pasar tantos años desde el lanzamiento de 'Espías' hasta que Statham haya recibido una oferta de este calibre -y no, no me olvido de la disfrutable 'Operation Fortune: El gran engaño'-. Allí ya demostraba un gran control de la comedia, dejando con ganas de más. De hecho, una secuela de película sigue siendo el gran sueño arruinado del actor.

Los responsables 'Jason Statham stole my bike' están buscando ahora compradores interesados durante el Festival de Berlín, donde seguro que el guion de Alison Flierl ('BoJack Horseman') es uno de los aspectos que más se tienen en consideración a la hora de valorar si apuestan o no por ella.

