'Bullet Train' es una locura genial que deja en evidencia a Marvel jugando con ingredientes similares

Brad Pitt lleva varias décadas siendo uno de los actores más solicitados de Hollywood y aún se mantiene como una de las estrellas de cine más populares de la actualidad. Este año ya habíamos podido verle en un tronchante papel secundario en 'La ciudad perdida' y ahora regresa como protagonista absoluta en 'Bullet Train'.

Basada en la novela de Kōtarō Isaka que ya tuvo una versión teatral japonesa en 2018, 'Bullet Train' es el último gran blockbuster del verano y también un pasatiempo, quizá la mejor película del verano. Es verdad que quiere ser ocurrente más de lo necesario, pero poco importa con lo entretenido que mantiene al espectador, demostrando de paso que puede jugar mucho mejor que casi cualquier película de Marvel con ingredientes similares.

Un cóctel bien mezclado

Puede que a alguno le extrañe la última afirmación del párrafo anterior, ya que en 'Bullet Train' no hay ni rastro de superhéroes, pero si que utiliza un cóctel que trae inmediatamente a la cabeza a Marvel. Me refiero a una mezcla de acción, comedia y violencia que a la hora de la verdad es mucho más difícil de equilibrar con acierto de lo que podría parecer de entrada.

En el caso de 'Bullet Train' se apuesta por el humor por encima de todo, otro punto en común con no pocas aventuras de Marvel, que bien reciente tenemos el caso de 'Thor: Love & Thunder'. Desde las inseguridades del protagonista interpretado por Pitt hasta las propias personalidades del resto de personajes con importancia en la trama, todo parece perfilado para que la diversión prime por encima del resto.

Eso lleva a que el guion de Zak Olkewicz ('La calle del terror - Parte 2: 1978') esté repleto de diálogos que buscan ser ocurrentes y tener toda la chispa posible. Por decirlo de otra forma, los protagonistas de 'Bullet Train' casi hablan tanto como los personajes de una película de Quentin Tarantino, aunque sin recurrir tan a menudo a las palabrotas.

Ahí quizá haya ciertos espectadores que acaben un tanto agotados por la propuesta, pero en mi caso considero que es una de las bases esenciales para que la película funcione. Por un lado permite diferenciar a todos los personajes y saber qué podemos esperar de cada uno de ellos, pero es que además ayuda a crear un clima necesario para que esta orgía de muerte y destrucción se asimile hasta con cierta alegría por parte del público.

Pura diversión

Con eso no quiero decir que haya ningún tipo de glorificación de la violencia en 'Bullet Train', pero sí que el director David Leitch la utiliza como otra de sus armas para que la película tenga un ritmo vibrante sin importar si está haciendo avanzar la historia o se está deteniendo a presentar a algún personajes o simplemente a conocer mejor sus intenciones.

Eso lleva a que haya varias sorpresas a lo largo del viaje -aunque ninguna tan grande como un cameo totalmente inesperado-, pues su narrativa se alimenta básicamente de ello para evitar repetirse a sí misma. Luego es verdad que no todas tienen el mismo impacto, pero sí que siempre funcionan lo suficientemente bien como para seguir pasándotelo en grande en tu butaca.

Eso sí, para ello hay dos factores especialmente importantes. El primero es Pitt haciendo uso de todo su carisma para dar vida a un personaje con el que resulta fácil conectar, ya que estamos ante un asesino que no disfruta para nada con la violencia y que parece estar gafado. No obstante, aquí el actor no ofrece su cara más excéntrica y expresiva, pues parte de la gracia es que él simplemente quiere que dejen de molestarle y salir de ahí.

La otra gran clave es el trabajo de Leitch tras las cámaras. Siendo justos, he de señalar que creo que del dúo detrás de 'John Wick' el que mejor maneja las escenas de acción es Chad Stahelski, pero Leitch consigue aquí una armonía casi imposible con todos los elementos que maneja 'Bullet Train', mientras que las escenas de pura acción son concisas y contundentes sin por ello renunciar tanto al uso del gore como a esa tendencia hacia lo ligero que predomina en toda la función.

Ahí entra en escena otro aspecto importante, y es que puede que 'Bullet Train' tienda a tomárselo todo un poco a guasa, pero los pocos momentos en los que toda ponerse serios también funcionan y ayudan a dibujar mejor un conjunto que podría haber sido un simple disparate pero acaba siendo uno bastante genial. Y también que se puede llevar todo a las últimas consecuencias en su desenlace en lugar de optar por combates ruidosos como genéricos, algo habitual en Marvel. Porque aquí no se suaviza nada, en todo caso se lleva al extremo.

En resumidas cuentas

'Bullet Train' es un soplo de aire fresco en Hollywood, un pasatiempo tan salvaje como divertido que ojalá acabe teniendo suficiente recorrido en salas para que propuestas así no queden de lado. Y es que es verdad que juega con ingredientes similares a Marvel, pero también que aquí no se busca llegar a todo tipo de público y se abraza esa calificación R que ha recibido en Estados Unidos.