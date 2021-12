Las 13 mejores comedias del cine de 2021

Al final no quedó buen año para las risas. La Covid siguió campando y mutando a sus anchas y nuestra vida no ha cambiado desde el nefasto año anterior, pero no vamos a negar que gracias a la comedia hemos tenido ratos para relajarnos y olvidar esta grandísima mierda en la que estamos metidos.

Otro año de mierda, pero al menos hay risas

La comedia es la verdadera salud, y desde aquí me gustaría recordar las películas que más me han hecho reír y disfrutar desde un planteamiento cómico. Emocional a veces, bestia otras, la comedia nos ha salvado la vida siempre. Y me atrevería a decir que ahora más que nunca.

No voy a extenderme más y voy a comenzar este repaso anual a las comedias estrenadas en salas comerciales o plataformas a lo largo de este año incluyendo un invitado de lujo que no es precisamente una comedia al uso, ni un largometraje. Tampoco un show de humor. Bueno, venga, que me pierdo. Dios salve a la comedia.

Un mal viaje (Bad Trip)

A mediados de febrero de 2021 la carcajada salía carísima, así que la locura experimental entre 'Borat' y 'Jackass' de Eric André, una comedia que riza el rizo de la narrativa a través de la cámara oculta, era un regalo de los dioses.

André disfruta humillándose y nosotros con él, demostrando que aquello que decía Summers sigue más o menos vigente. Una comedia romántica oculta y un alivio necesario. Un tío que se ha asesorado entre seminarios de Robert McKee y consultando a Jeff Tremaine o Nathan Fielder para una peli como lo quiero yo siempre en mi equipo.

'Un mal viaje' está disponible en Netflix.

Crítica de 'Un mal viaje'.

Jinetes de la justicia (Retfærdighedens ryttere)

Hace tiempo que sospechaba que Anders Thomas Jensen lo tenía todo para convertirse en uno de mis cineastas favoritos. Que lo haya hecho a través de su obra de madurez y que además esta sea un thriller chabacano solo me hace mucho más feliz. No me puedo creer que los mejores actores del mundo sean todos daneses. A Mads Mikkelsen ya lo conocéis todos, pero la función es del trío que forman Lars Brygmann, Nicolas Bro y Nikolaj Lie Kaas. Tu nueva película de navidad favorita.

'Jinetes de la justicia' está disponible en Movistar y bajo demanda en Filmin, Google, Apple, Rakuten y Amazon.

Crítica de 'Jinetes de la justicia'.

Un pequeño contratiempo (Long Story Short)

En 2013 llegaba 'Una cuestión de tiempo', peli de Richard Curtis que caló hondo entre buena parte del mundo pero que me dejó frío a pesar de los asfixiantes nudos que inevitablemente provocó en mi garganta.

Bien, pues mi venganza se ha consumado con la inmensa 'Un pequeño contratiempo'. Qué feliz me ha hecho este relato matrimonial dickensiano con un MONUMENTAL Rafe Spall y un sentido del ritmo realmente alucinante desde la primera secuencia. Magia.

'Un pequeño contratiempo' está disponible en Movistar y bajo demanda en Filmin, Google, Apple y Rakuten.

Crítica de 'Un pequeño contratiempo'.

Barb y Star van a Vista Del Mar (Barb and Star Go to Vista Del Mar)

Otra película que necesitábamos con urgencia, además de ser la que nos ha convencido de que Jamie Dornan se merece todo nuestro respeto de manera definitiva. Kristen Wiig y Annie Mumolo se guisan y se comen la función desde su prodigioso guión y la enorme vitalidad cómica de la propuesta. Ojo, que el número musical del año no está en 'Annette' ni en 'West Side Story'.

'Barb y Star van a Vista Del Mar' está disponible en Rakuten, Amazon Prime, Youtube Movies, Google Play Películas e iTunes.

Borrar el historial (Effacer l'historique)

Un tronchante ejercicio en 16mm sobre el absurdo mundo virtual que nos rodea y que no está nada alejado del real, del tangible. Una película sobre la importancia de dar los buenos días y perseguir tus sueños. Pero mal. Hay un mínimo de tres gags de carcajada gorda. ¿Sabes eso de "la comedia más taquillera del año en Francia"? Pues esta vez estaría plenamente justificado.

'Borrar el historial' está disponible en Movistar y Rakuten.

Crítica de 'Borrar el historial'.

El buen patrón

Si hace 25 años me dices que me voy a partir de risa con una COMEDIA de Fernando León de Aranoa, por mucho que en sus inicios estuviera al servicio de Martes y trece, te prendo fuego. Pero así es. Alguna buena piedra pateó el viajero temporal para que el director de 'Barrio' presente la comedia más hiriente y redonda del año nacional. Aranoa llega al lugar menos esperado combinando todos los elementos de su filmografía, algo realmente estratosférico. Grandiosa jugada.

Crítica de 'El buen patrón'.

Psycho Goreman

Steven Kostanski vuela libre en solitario con una de las mejores películas de este año, del año anterior y de cualquier otro año. PG es una celebración del fantástico rica en ideas, llena de efectos prácticos (también de chapuceros postproefectos que le perdonamos porque, además, no quedan tan mal aquí), tiene un reparto entregado a la causa y dos (DOS) niños alucinantes. Desde los tiempos de Black & Dekker no veíamos algo tan agradecido, vitalista, macarra y lleno de amor por el género.

Mucho más que "el 'Turbo Kid' de 2020". Es la alegría del año más triste.

'Psycho Goreman' está disponible en Movistar.

Crítica de 'Psycho Goreman'.

Este cuerpo me sienta de muerte (Freaky)

'Este cuerpo me sienta de muerte' se siente como una película de 1986 por méritos propios. Por corazón. Por ritmo y por personajes. Es una fiesta de Halloween que, curiosamente, deja en muy mal lugar al legado de Laurie Strode en la también ahora saga Blumhouse. Y no solo porque tenga más y mejores muertes, es que las tres piezas de la familia de la protagonista así lo sostienen. Y qué divertidos todos los actores y personajes. Landon demuestra un pulso sin igual en los momentos que te hacen palpitar el pecho de emoción (conmovedora escena en los probadores) y en los de reventar a carcajadas, como cada vez que Vaughn está en la parte de atrás de algún coche.

'Este cuerpo me sienta de muerte' está disponible en Movistar y bajo demanda en Filmin, Google, Apple, Rakuten y Amazon.

Crítica de 'Este cuerpo me sienta de muerte'.

Más allá de los dos minutos infinitos (Droste no hate de bokura)

Si hace nada se revitalizó el cine de zombies con la simpática 'One Cut of the Dead', ahora llega en turno de los atascos temporales. Este infinito delay paradójico es otra muestra de lo brillante y sencillo que puede ser a veces el género fantástico. Y lo breve, eh.

'Más allá de los dos minutos infinitos' está disponible en Movistar y bajo demanda en Filmin, Google, Apple y Rakuten.

Crítica de 'Más allá de los dos minutos infinitos'.

Mandíbulas (Mandibules)

Más en la onda de la simpática 'Bajo arresto', con la que empezaba a ofrecer trabajos mucho más accesibles sin perder la idiotez habitual de sus personajes y situaciones, 'Mandíbulas' es otro fresco breve y voraz sobre el valor de la amistad y el peso de la estupidez. La pareja formada por Grégoire Ludig y David Marsais es infalible (no en vano llevan más de diez años trabajando juntos) y Adèle Exarchopoulos riza el rizo de una historia donde lo de menos es la repugnante mosca gigante que desencadena la acción.

'Mandíublas' está disponible en Movistar y bajo demanda en Filmin, Google, Apple, Rakuten y Amazon.

Crítica de 'Mandíbulas'.

El Escuadrón Suicida (The Suicide Squad)

El escuadrón suicida supone la enésima confirmación de que lo de James Gunn es talento en bruto y talento bruto. Un genio capaz de congelarnos la sonrisa solamente para hacer que la siguiente carcajada sea aún más grande. Un loco que construye un blockbuster a través de golpes de estado, magnicidios y genocidios. Un autor capaz de aplastar una ciudad con la criatura más inesperada de todas y presentar la película definitiva anti-Marvel justo antes de volver a cambiar de acera.

'El escuadrón suicida' está disponible bajo demanda en Google, Apple, Rakuten y Amazon Prime.

Crítica de 'El escuadrón suicida'.

Seis días corrientes

Qué divertida y cercana se sienten estos seis días corrientes.

Una semana de trabajo donde cualquier cosa puede pasar, cocinada desde un prisma documental y con unos actores no profesionales que merecen el contrato de su vida. Ya era hora de tener una nueva ola en el cine de currelas donde el respeto y la naturalidad provocan más risas que tragedias.

Crítica de 'Seis días corrientes'.

Inside

Quién soy yo para intentar meterme en el ejercicio de honestidad más bestial que he visto en una ¿ficción? 'Bo Burnham: Inside' es el reflejo de un año paranoide e inestable. Ríe y duele. Duele al reír. El artista (cómico se queda corto) trata de curar el mundo desde el humor reinventándose constantemente mientras se limita a sacar la miseria de su cabeza y trata de reubicar la línea que marca los límites del humor. La ruptura de la salud mental está muy presente en este especial inmaculado sobre un hombre que cumple los 30 años en la más absoluta soledad mientras el mundo se acaba.

Cada fobia, cada ataque de pánico, se convierte en la mejor canción que has escuchado recientemente, y el nivel no baja en los casi 90 minutos que dura el show. Desde Inside, el tema inicial, hasta los últimos compases de Any Day Now, Burnham, el viaje de ida y vuelta es tal que casi parece un centrifugado. Ese viaje, siempre de la mano, terminará en un lugar donde hay sitio para la esperanza. Un sitio al que volver siempre. ¿Ves qué bien?

'Bo Burnham: Inside' está disponible en Netflix.

Crítica de 'Bo Burnham: Inside'.