Sitges 2018: la delirante 'Au Posté!', el digno remake 'A Better Tomorrow 2018' y la sorprendente 'American Animals'

La 51 edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña —Sitges 2018 para los amigos— ya navega viento en popa, y las pantallas de cine de la localidad catalana brillarán incesantes durante 10 días en los que el cine de género será el gran protagonista, y durante los que el compañero John Tones y servidor estaremos comentándoos qué nos han parecido los filmes que vayamos digiriendo —para bien, para regular e, incluso para mal—.

En lo que a mí respecta, hasta el momento, no tengo queja alguna con las cintas que he podido echarme a la boca. Y es que, además de una 'Suspiria' que me ha dejado tan confuso como maravillado, he podido disfrutar de lo último del único e inimitable Quentin Dupieux, del remake chino de la mítica 'A Better Tomorrow' que dirigió John Woo en 1986 y de la sorprendente nueva cinta de Bart Leyton, director de 'El impostor'.

'Au Poste! (Keep an Eye Out)'

Quentin Dupieux debutó hace ocho años en Sitges con la tronchante 'Rubber' —la famosa película de la rueda asesina—. Desde entonces, el autor parisino ha traído al festival todas y cada una de sus producciones, saliendo triunfante con cada una de ellas gracias a su demencial sentido del humor, a su buen gusto para la estética y la realización heredados de su periplo como publicista y a su modo de plasmar en pantalla el sentido —o la falta de él— del absurdo.

Después de explotar todo su talento con esa genialidad titulada 'Réalité', Dupieux repite fórmula y, sorprendentemente, vuelve a salir airoso, regresando con una 'Au Posté!' que reduce la escala de sus anteriores producciones, pero mantiene intactos sus sellos personales. Más pequeña, más íntima, pero igualmente delirante, la nueva obra del Quentin francés saca oro de sus inteligentes diálogos y de su estructura fragmentada y discontinua para brindarnos en poco más de una hora otra comedia disfrazada de paradoja que no todos sabrán disfrutar.

'A Better Tomorrow 2018'

Cuando se anunció que estaría en Sitges un remake chino —que no hongkonés— de la eterna 'A Better Tomorrow' que firmó John Woo en 1986, mi curiosidad me impidió no añadirla en mi lista de prioridades. Finalmente, tras haber disfrutado de sus interminables dos horas de metraje, las conclusiones extraídas son las que cabrían esperar: ni Ding Sheng posee el talento de Woo, ni sus protagonistas son tan magnéticos como Ti Lung, Chow Yun-Fat y Leslie Cheung.

Pero, como las comparaciones son odiosas, merece la pena evaluar esta 'A Better Tomorrow 2018' como un producto independiente, y es ahí donde se revela una cinta con un buen número de bondades, como su sentido de la acción, la estimable dinámica entre su trío protagonista y la construcción de unos personajes a los que acabas cogiendo cariño irremediablemente. Elementos que enmascaran su tediosa narrativa repleta de elipsis, en la que se suceden sin cesar giros dramáticos y fundidos a negro, y que impiden disfrutar de un digno remake perdido entre melodramas familiares pasados de vueltas.

American Animals

Una de las mayores sorpresas —que pasó tristemente desapercibida— de lo que llevamos de década, fue 'El impostor': la ópera prima de un Bart Leyton que fascinó a muchos gracias a su impresionante juego de máscaras, en el que la mentira y el engaño trascienden el relato para aplicarse directamente sobre la naturaleza del largometraje, su enrevesada forma y, sobre todo, su fondo.

Con su nuevo largometraje, 'American Animals', Leyton lleva al extremo las técnicas y triquiñuelas que nos cautivaron en 2012, dando un puñetazo sobre la mesa que redimensiona los límites entre ficción y documental que tantos han intentado colindar de mil y un formas; todo ello con un thriller divertidísimo y brillante en múltiples aspectos que van desde su juego con el punto de vista, su asombrosa concepción sobre el papel, su descomunal reparto y una lectura sobre el arte y la naturaleza del artista que puede llegar a tocar la fibra a los más sensibles con el tema.

Recordad que podéis seguir nuestra cobertura minuto a minuto de Sitges 2018 en nuestro directo.