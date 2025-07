El 'Superman' de James Gunn hizo llorar 3 veces a un antiguo superhéroe de DC

En 2006, 'Superman Returns' supuso el retorno del personaje después de casi veinte años fuera de la gran pantalla, con Hollywood siendo incapaz de llevar adelante un proyecto a buen término (por ahí se quedaron 'Superman: Flyby' o el de Tim Burton, por ejemplo). De hecho, antes incluso de su estreno en Warner ya anunciaron una secuela para 2009 con Brainiac y Bizarro como antagonistas, pero tras el varapalo en taquilla se quedó absolutamente en nada, y Brandon Routh, el superhéroe titular, tuvo que aprender a moverse en una industria que sentía que había fracasado en su misión.

Creerá que un hombre puede llorar

Routh se pudo quitar la espinita apareciendo en el Arrowverso como el Superman de la Tierra-96 durante la brutal 'Crisis en Tierras infinitas' que se montaron, y no guarda ningún tipo de envidia hacia David Corenswet, el nuevo Hombre de Acero de James Gunn. De hecho, adora tanto al personaje que en una entrevista con Variety ha admitido que no pudo reprimir las lágrimas al ver 'Superman': "Ha sido muy divertida. La he disfrutado de verdad. Creo que David es fantástico, y lloré no menos de tres veces".

Yo lo veo de otra manera. Lo enfoco desde una perspectiva diferente. Me metí de lleno en la película mientras veía cómo se enfrentaba a esos momentos difíciles de Superman en la primera conversación con Lois y Clark en el apartamento. Y luego, todas las cuestiones familiares me impactaron mucho. Es una gran película. Hay mucho en ella. Tengo que volver a verla.

El actor ahora presenta 'Ick', su nueva película, pero es perfectamente consciente de que allá donde vaya le van a preguntar por su superhéroe, y no le importa: "Estoy realmente emocionado por el potencial del Universo DC. Un lanzamiento exitoso como este es bueno para todo el que quiera más de lo que DC puede ofrecer. Hay muchas propiedades geniales que explorar". Y, quién sabe, en medio de todo el barullo dimensional, uno nunca sabe cuándo le puede caer algo, ¿no?

En Espinof | El mayor riesgo que ha tomado James Gunn en 'Superman' es la mejor escena de la película. 12 minutos brillantes que dibujan a la perfección a sus personajes

En Espinof | Las mejores películas de 2025