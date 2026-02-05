Dani Carvajal demuestra que nunca se es demasiado pequeño para soñar a lo grande en este avance de 'Como Cabras', la nueva película de animación de Sony

Seguro que tú también has tenido un sueño que no has podido cumplir por culpa de unas normas no escritas, ¿verdad? Pues, honestamente, ya va siendo hora de cambiar el guion. Y si te sirve para inspirarte, el 13 de febrero se estrena 'Como cabras', la nueva película de animación de Sony en la que una pequeña cabra, Will, está decidida a ser la campeona de un deporte solo apto para los animales más fieros y rápidos del mundo. O eso parece, al menos. Podéis ver el tráiler en YouTube.

Está como una cabra

Para meternos en el ambiente de la película, qué mejor que ilustrarlo con la historia de Dani Carvajal. Sí, el futbolista, jugador del Real Madrid, cuyo sueño siempre ha sido ser estrella de baloncesto. El problema es que mide 1,72 centímetros, así que no lo tiene tan fácil en ese deporte... a no ser que su nuevo compañero de equipo, el gran (en todos los sentidos) Juancho Hernangómez, le ayude a encestar. Es un trabajo de equipo al fin y al cabo, ¿no?

Juancho, por cierto, ha puesto la voz en la película de 'Como cabras' junto a otros actores como Álex González, Ana Jara y Leo Harlem e influencers como Misho, Hermoti y Laura Pastor. Todos ellos se han juntado bajo un mismo lema: los pequeños también pueden jugar.

El estudio que nos ha traído películas como 'Spider-man: un nuevo universo' y 'Las Guerreras K-Pop' se prepara ahora para lanzar una película producida por el prestigioso Stephen Curry, ganador cuatro veces del anillo de oro en la NBA. Vamos, que algo sabe al respecto. ¿Estás preparado para saltar más alto, llegar más lejos y convencerte a ti mismo de que nunca se es demasiado pequeño para jugar a lo grande?

