Hoy en streaming, una de las mejores películas de deportes de la historia. Un partido frenético que te mantiene al límite durante dos horas de infarto

Aunque 'Slam Dunk' tuvo su propia adaptación a anime en los años 90, por desgracia la historia se quedó inconclusa y tuvo que llover mucho para que viéramos su regreso a la animación. Pero 2022 nos dejó con un regalazo tremendo directo para cines: 'The First Slam Dunk', que además supuso el debut del propio mangaka Takehiho Inoue como director.

Todos a la pista

Hay que decir que 'The First Slam Dunk' es una película poco convencional, ya que empieza a mitad de historia en lugar de pretender ser una adaptación del manga desde el principio. El equipo del Shohoku ya tiene algunas tablas, y en lugar de ser una historia de origen se centra en un partido decisivo en el que se lo juegan todo en el campeonato.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Aún así, podemos llegar de nuevas a ella y es una introducción ideal a este anime legendario y sus jugadores, con un partido espectacular que te mantiene al borde del asiento en todo momento y te hace sufrir como una buena final real de cualquier deporte.

Ahora mismo la tenemos disponible dentro del catálogo de Netflix, y cualquier momento es bueno para darle una oportunidad a 'The First Slam Dunk' y sus dos horas de juego. Combinando un partido que se juega casi en tiempo real y el drama familiar de Ryota Miyagi, el base del equipo, tenemos una película emocional, cargada de tensión y que también rebosa amor por el deporte.

Una muestra más de maestría por parte de Inoue, que sabe sacar el mejor partido de su propio manga para dejar una de las mejores películas de anime que hemos visto en los últimos años. Con una animación tremenda que revienta los límites de lo que se puede lograr en la gran pantalla con CGI... Y si nos apasiona el baloncesto, es una película imprescindible que entra sola y nos va a tener dando saltos.

