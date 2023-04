'Sailor Moon' y otros animes clásicos que no están en streaming y deben ser rescatados urgentemente

Cada vez encontramos más anime en streaming e incluso plataformas dedicadas exclusivamente a este tipo de contenido, como Crunchyroll o la recién llegada Animebox. Pese a ello, aún hay determinados títulos clásicos que inexplicablemente seguimos sin tener disponibles.

Aunque se han recuperado títulos como 'Berserk', Slayers' o 'Ranma 1/2', aquí van unos cuantos animes clásicos que alguna plataforma debería rescatar con urgencia, todos ellos emitidos en España.

'Sailor Moon'

Lo de 'Sailor Moon' es de juzgado de guardia. No puede ser que aún no haya rescatado nadie la serie de Magical Girls por antonomasia (y no, no cuenta 'Sailor Moon Crystal' ni las películas). El anime de 1992 fue un boom en su momento y lo sigue siendo a día de hoy. Necesitamos volver a escuchar a Usagi (o Bunny, según cómo la conocierais) y al resto gritar aquello de: "¡En nombre de Luna, te castigaré!".

'La Rosa de Versalles'

Otro anime que tendrá una nueva película próximamente. Pero, ¿y la serie clásica de 1980 para cuándo? Esta particular versión de la revolución francesa creada por la maestra Riyoko Ikeda caló hondo durante su emisión en España (algunos la recordaréis como 'Lady Oscar') y desde entonces no hemos vuelto a verle el pelo a su versión animada.

'La mágica Doremi'

Todos lloramos cuando estrenaron 'Buscando a la mágica Doremi' y no solo de emoción: aunque el anime se emitió en muchísimas autonómicas, haciéndose un hueco en nuestra infancia otaku, solo se editó parcialmente en DVD. Ojalá llegue el momento en el que podamos disfrutar on demand de las aventuras de nuestras aprendices de bruja favoritas.

'Slam Dunk'

'Slam Dunk' vuelve a estar en la conversación por su reciente película pero ninguna plataforma tiene actualmente la mítica adaptación de la historia creada por Takehiko Inoue. Pese a que su final es abrupto, se ganó el corazón de miles de otakus y consiguió que más de uno se interesara por el baloncesto.

'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex'

Ni la adaptación en imagen real protagonizada por Scarlett Johansson ha bastado para que se reeditara en formato doméstico o alguna plataforma se interese por las dos temporadas de 'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex'. Desde las películas de Mamoru Oshii, la serie de Kenji Kamiyama es sin duda el acercamiento más interesante a la obra cyberpunk de Masamune Shirow y, aun así, no hemos vuelto a saber nada más de ella.

'La familia crece (Marmalade Boy)'

Si hablamos de infancias otaku, ¿cómo olvidarnos de 'La familia crece'? Uno de esos animes más recordados de los 90 y la comedia romántica más icónica de esa época por encima de otras clásicas como 'Kimagure Orange Road'. Los enredos de Miki y Yuu se ganaron nuestro cariño pero no parece que haya interés por recuperarlo.

'Bateadores (Touch)'

Si hablamos de animes deportivos, tenemos que mencionar este clasicazo de béisbol basado en el manga de Mitsuru Adachi. En España lo echaban en Telecinco a principios de los 90, con la peculiaridad de ser de esos animes que adaptaron los nombres adaptados al español (Tatsuya era Carlos, Minami era Bárbara, Kazuya era César...). ¿Volverán algún día a batear en streaming?

'Kare Kano'

Pese a ser otro de esos animes que nunca tendrán final, sigue siendo una de las obras magnas de Hideaki Anno y GAINAX (responsables de 'Evangelion') y uno de los mejores animes intimistas de la historia. Ahora que se va a reeditar en España, es un buen momento para recuperar este anime sobre el primer amor, las falsas apariencias y aquello a lo aspiramos (o creemos aspirar).

'Utena'

Finalizamos con uno de esos animes de culto que causó furor en los 90 y que fue la única obra de Kunihiko Ikuhara ('Mawaru Penguindrum', 'Sarazanmai') que hemos podido ver por estos lares. Peleas, simbolismo, surrealismo, humor absurdo... y el fin del mundo. De nuevo, tal vez con su próxima reedición en formato físico haya suerte y llegue a plataformas.

En Espinof | Los 26 mejores animes de los últimos años y dónde los puedes ver en streaming