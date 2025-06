Una 'survival movie' realmente extrema. Por qué '28 años después' es la película más radical de Danny Boyle

No han pasado casi tres décadas, pero sí 17 años desde la última versión de la saga '28 días después', pero ha sido el propio Danny Boyle el que ha vuelto a la carga con '28 años después', una película que conserva todo su ADN y un tono extremo que ha gustado a Alejandro G. Calvo, que no solo se conforma con señalar sus virtudes, sino que, además, afirma que "es la mejor de las tres". Ahí es nada.

No son zombies, son infectados

Tras muchos dimes y diretes sobre el futuro de la franquicia, '28 años después' tiene un tono único, como se afirma en el último vídeo de La crítica de Alex: "Es una survival movie realmente extrema". Para ello, el director le ha dado su propio tono, algo muy complicado de hacer... y de lo que el propio Boyle es consciente: “La realidad es que muchos han intentado copiar la estética de Danny Boyle y a muchos les ha salido muy mal".

Más allá del espectáculo visual y la tensión constante, para Calvo la película también sorprende por sus giros de guion. De hecho, afirma que '28 años después' toma decisiones valientes, incluso radicales, que sacuden al espectador: “Me ha sorprendido, me ha parecido totalmente inesperada”. Y no sería posible sin la otra pieza clave de la franquicia a su lado, "uno de los artistas más importantes de nuestra época en una historia que va al cien por cien". O, dicho de otra manera, "Álex Garland no es tonto".

'28 años después' es el inicio de una trilogía, y saben que lo tienen que dar todo. Por eso, según Calvo, “no han tenido ningún miedo en decir: 'Vamos a hacer una peli salvaje'”. La segunda parte la veremos a inicios de 2026, y para la tercera aún tendremos que esperar. De momento, esta es "la película más radical de Danny Boyle" a sus 68 años. Eso sí, viendo el horizonte, solo podemos añadir un "de momento".

