'Berserk','Gantz' y otros 7 animes incompletos que nunca tendrán final

Ver anime a veces es como jugar a la lotería porque nunca sabes si vas a poder ver la historia en su totalidad o se quedará en una sola temporada que no adapte todo el manga y nos quedemos con las ganas de saber cómo acabó la cosa (si es que el manga tiene final) . Sacad la caja de pañuelos porque vamos a recordar todos aquellos animes que quedaron inconclusos y que, probablemente, así seguirán.

'Berserk'

El ejemplo por excelencia de anime inconcluso por y para siempre. La obra magna del fallecido Kentaro Miura tal vez vaya a tener un final en papel (de la mano de otro autor) pero el anime tiene pinta de estar igual de gafado que la errática publicación del manga en España.

El primer intento de adaptarlo fue en 1997, con 25 episodios que adaptaban la saga del "Guerrero Negro" y "La Edad de Oro". Más acertada fue la trilogía de películas en 2012-2013 que Studio 4ºC adaptó fielmente y con mejor animación la saga de "La Edad de Oro". A la tercera no fue la vencida en 2016 con las dos temporadas de 12 capítulos cada una y un CGI algo regulero, que cubrían la saga "Condena" y "Halcón Milenario".

Si ya en su momento fue una obra difícil de adaptar por el ritmo de publicación que llevaba el autor, después de su fallecimiento es bastante improbable que veamos una adaptación que llegue hasta el final, si es que algún día lo tiene y está a la altura del resto del manga.

Disponible en Crunchyroll

'Kare Kano'

Hablando de cosas difíciles de adaptar al anime, el género intimista es una de ellas. Transmitir visualmente qué sucede en la cabeza de un personaje y los pequeños cambios que se producen en sus sentimientos y personalidad es más complejo de lo que parece pero 'Kare Kano' puede presumir de haberlo conseguido y con creces.

Hideaki Anno y GAINAX (los responsables de 'Evangelion') se lanzaron a adaptar la fantástica obra de Masami Tsuda, que comenzaba como una simpática y desenfadada comedia de instituto para revelar una compleja exploración de la psicología de sus dos protagonistas. Por desacuerdos entre el equipo creativo y la autora, el anime concluyó con solo 26 episodios, dejando fuera la mitad del manga, en la que todo se tornaba bastante más oscuro.

Mucho ha llovido desde su emisión en 1998 (en España pudimos verla a través de la autonómica catalana y en Buzz) y hace tiempo que perdimos la esperanza de ver animada la conclusión de la historia de Yukino y Arima.

'Ranma 1/2'

Tiene delito que después de 161 capítulos (muchos de los cuales son relleno), no solo omitiera varias tramas del manga sino que ni siquiera lo adaptó hasta el final. La comedia de artes marciales creada por Rumiko Takahashi terminó sin dar conclusión a la trama de los últimos episodios (en los que Ranma se reencuentra con su madre) ni a las dos principales (la relación entre Akane y Ranma y que este consiguiera "volver a ser un hombre").

Al contrario que otras adaptaciones de la autora como 'InuYasha' (cuyo anime clásico tampoco termina pero recibió una temporada final para cubrirla hasta el final), con 'Ranma 1/2' nos quedamos a medias. Aunque, todo hay que decirlo, el final del manga tampoco es que le diera una gran conclusión a esas dos tramas y, de haber sido adaptado, seguramente hubiera causado la misma decepción entre los fans.

'Nana'

Si esto va de echar sal a la herida, hay que desenterrar el trauma de 'Nana'. La adaptación de 2006 por parte de Madhouse de la estupenda obra de Ai Yazawa es casi perfecta de no ser porque se acaba en un momento bastante álgido y nos dejó eternamente a la espera de saber que sería de las dos Nanas.

Lo peor de este caso es que, comprensiblemente, el estudio quiso esperar a que hubieran más tomos para adaptar y se quedaron a dos velas ante el parón indefinido en el que lleva el manga desde 2009, debido a que la autora pasó por una enfermedad grave. Más de 10 años después, seguimos esperando a que suceda el milagro y algún día podamos ver acabada esta historia. Suceda o no, lo que es casi seguro es que el anime se quedará incompleto por los siglos de los siglos.

'Deadman Wonderland'

Seguimos sin explicarnos cómo una historia como 'Deadman Wonderland', un shonen psicológico de acción en la línea de 'Mirai Nikki' (que sí tuvo final), se quedó en una sola y triste temporada que apenas contaba los primeros compases de la historia.

Tal vez se debiera a que el estudio Manglobe cerró al poco tiempo (dejando 'Gangsta' con otro final sangrantemente abierto) pero, teniendo en cuenta lo popular que era el manga de Jinsei Kataoka y Kazuma Kondou, sigue siendo extraño que nadie se interesara por hacer otra temporada o incluso un remake.

Disponible en Crunchyroll

'Akatsuki no Yona'

Hablando de mangas populares, el de 'Yona, princesa del amanecer' (título con el que se publica en España) es otro de esos éxitos sin parangón. Esta historia de fantasía ya acumula 38 volúmenes y su adaptación por parte de Pierrot en 2014 solo cubrió los primeros 8 volúmenes.

Siendo una serie abierta, es normal aquello de "esperar a que salgan más tomos" pero han pasado casi 10 años de su emisión y hay material de sobra para hacer una temporada 2 e incluso 3. Seguramente, estamos ante uno de esos famosos casos en los que el anime se hace con el objetivo de hacer que el manga gane popularidad pero sin una voluntad real de darle continuidad. Una lástima, porque a 'Yona' le quedaba cuerda para rato.

Disponible en Crunchywoll

'Gantz'

Otro de esos mangas de inmensa popularidad cuya adaptación se quedó corta. El original de Hiroya Oku sumó un total de 37 tomos, y la adaptación en 2004 de 26 episodios (dos temporadas de 13 capítulos cada una) solo cubrió hasta el 8.

Si bien es cierto que esta afamada y violenta historia de ciencia ficción ha recibido varias adaptaciones al cine, tanto de animación ('Gantz: O') como de imagen real ('Gantz', 'Gantz: Perfect Answer' y 'Another Gantz'), no parece probable que veamos animada la historia al completo en un futuro.

Disponible en Netflix

'Los Doce Reinos'

Basado en las novelas ligeras de Fuyumi Ono, esta historia de fantasía fue de los primeros isekais (antes de se acuñara el término) que pudimos ver en TV cuando la pasaron por cadenas autonómicas y Buzz. Los 45 episodios adaptan 4 de las 9 novelas que suman hasta la fecha, la más reciente publicada en 2019.

Si bien la serie va por sagas y todas ellas fueron adaptadas íntegramente, la intención era seguir adaptando más novelas y no se pensó en el final de la temporada como gran cierre de la historia (y se nota, porque la última saga adaptada era precisamente la más aburrida). Por desgracia, la cosa quedó ahí y con casi total seguridad, nunca más sabremos nada del resto de sagas de 'Los Doce Reinos'.

'Elfen Lied'

Cerramos con otro de esos animes de culto que, no obstante, se quedó sin un final digno de forma perpetua. El anime de 13 episodios se emitió en 2004 y el manga de Lynn Okamoto terminó en 2005 con 12 tomos. A pesar de eso, nadie se lanzó a hacer otra temporada que adaptara el desenlace y eso que su popularidad estaba por las nubes.

El último episodio del anime no llegaba a ningún tipo de conclusión, apañando un final abierto (que dejó con la eterna duda de si el personaje principal sobrevivía o no) y se quedaron tan anchos. Con sinceridad, si en su momento de mayor fama no hubo interés por animar la totalidad de la obra, no hay muchas posibilidades de que llegue a suceder.