Así es el catálogo de AnimeBox : 'Kimetsu no Yaiba', 'Shingeki no Kyojin' 'Ranma 1/2', 'Yu Yu Hakusho' y el resto de series y películas con las que la plataforma de anime planta cara a Crunchyroll

Es normal que todavía nos suene un poco de nuevas pero para hacerle la competencia a Crunchyroll y HIDIVE, acaba de nacer AnimeBox. Esta semana nos ha pegado la sorpresa Selecta Visión lanzando su propia plataforma de streaming especializada en anime, y el principal gancho es que todos sus animes estarán disponible tanto en versión original subtitulada como con doblaje en castellano.

A partir del 23 de marzo de 2023 ya está activa la plataforma, y aunque todavía queda mucho catálogo por ampliar ya tenemos un buen número de series y películas disponibles en la plataforma. Dentro del catálogo tenemos los contenidos organizados por temática e incluso por rango de edad, diferenciando entre "fantasía heroica", "paranormal", "romance" o "seinen", por ejemplo.

La mala noticia es que en el día de su lanzamiento no tenemos todas las series al completo y todavía faltan temporadas y capítulos que sí que podemos encontrar en otras plataformas como Netflix y Prime Video... Esto no significa necesariamente que vayan a desaparecer de otros servicios de streaming (a menos que AnimeBox quiera tener la exclusiva) y podemos esperar que en algún momento vayan llegando a la plataforma.

Pero lo bueno es que mientras tanto por fin tenemos unos cuantos animes clásicos que llevaban muchísimo tiempo sin estar disponibles en streaming.

Series

'18if'

'Akudama Drive'

'Appare Ranman'

'Arifureta': Temporada 1

'Assassination Classroom'

'Atom the Beginning'

'Black Clover': Episodios 1-13

'Card Captor Sakura: Clear Card'

'Conan, el Niño del Futuro'

'Danmachi': Temporada 1

'Danmachi Sword Oratoria'

'Darling in the FranXX'

'Desaparecido'

'Devil May Cry'

'Dimension W'

'Fairy Tail' : Episodios 1-48

'Ghost in the Shell ARISE'

'Goblin Slayer': Temporada 1

'Haikyuu! Los ases del vóley' : Temporada 1

'Hellsing Ultimate'

'High Card'

'High School of the Dead'

'InuYasha': Episodios 1-17

'Kimetsu no Yaiba' : Temporada 1

'Last Exile'

'Made in Abyss': Temporada 1

'Mazinger Edición Z Impacto'

'Naruto': Episodios 1-19

'Naruto Shippuden': Episodios 1-32

'No Game no Life'

'Noragami'

'Paranoia Agent'

'Psycho Pass': Temporada 1

'Ranma 1/2': Episodios 1-18

'Record of Lodoss War'

'ReLIFE' (sin el arco final)

'Sagrada Reset'

'Saint Seiya: The Lost Canvas'

'Samurai Champloo'

'Shingeki no Kyojin': Temporada 1

'Slayers': Temporada 1

'Steins;Gate 0'

'Tokyo Ghoul'

'The Ancient Magus's Bride' : Temporada 1

'Your Lie in April'

'Yu Yu Hakusho': Episodios 1-25

Películas

Próximamente

En esta sección ya nos confirman qué animes se añadirán más adelante al catálogo, aunque sin fecha concreta. En la lista tenemos algunas películas como 'One Piece Film Red' y 'Boruto: Naruto the Movie' y también se confirma que llegarán más temporadas de 'Shingeki no Kyojin' y 'Haikyuu!', entre otras.

¡Extra, extra!

Una de las cosas más jugosas para los cinéfilos es el apartado de Extras, que incluyen entrevistas con productores, directores y procesos de cómo se hicieron nuestras películas y series favoritas.

Algunos de los contenidos que podemos ver incluyen una entrevista con Satoshi Kon sobre su 'Perfect Blue', documentales sobre la figura de Bruce Lee o también algunos vistazos al proceso de creación de 'Akira'.

No solo anime

Obviamente AnimeBox está especializada en anime, pero también hay una categoría dedicada a la acción real. Por ahora está bastante en cuero si la comparamos con el catálogo de anime pero tenemos algunas adaptaciones como 'City Hunter', 'Jojo's Bizarre Adventure' y 'Tokyo Ghoul', y otras películas de género como 'El furor del dragón' y 'Kárate a muerte en Bangkok'.