'El amor está en el agua': un encantador y emotivo anime sobre encontrar tu lugar en el mundo

Hace apenas unas semanas llegaba a los cines españoles ‘Los niños del mar’, un anime que ya pudo verse en el pasado Festival de Sitges, y ahora es el turno de otra película exhibida en el certamen catalán, donde además se hizo con el premio a la mejor película de animación. Me refiero a ‘El amor está en el agua’, el nuevo largometraje de Masaaki Yuasa, responsable de títulos como ‘Mind Game’ o ‘Lu Over the Wall’.

En Selecta Visión han sido muy inteligentes aplazando su llegada a las salas hasta el 14 de febrero, ya que ‘El amor está en el agua’ cuenta el romance entre una chica que ama el mar y un bombero. Casi podría hablarse de amor a primera vista, pero la clave está en cómo se maneja el relato, ya que no tarda en llegar un giro que lo cambia todo y que es lo que permite que la película sea especial.

Sencilla y natural

Durante sus primeros minutos ‘El amor está en el agua’ basa su interés en el encanto que sabe dar a sus dos protagonistas. Perfectamente podrían haber resultado empalagosos y cansinos, pero el guion de Reiko Yoshida sabe manejarlo con naturalidad, incidiendo tanto en el nacimiento de su relación como en el apoyo mutuo para seguir adelante en la vida para cumplir tus sueños.

Ese último punto está trato con una naturalidad envidiable, permitiendo que uno realmente pueda llegar a conectar con su historia, pero lo que busca la película va más allá de una historia de amor bien contada con personajes que uno puede llegar a creerse más allá de la ilusión que crea el séptimo arte.

La forma de lidiar con la pérdida acaba pasando a primera línea de la película y ‘El amor está en el agua’ sabe cómo introducir un elemento fantástico para mantener su lado más entrañable al mismo tiempo que abre un mundo lleno de posibilidades. Ahí la animación gana fuerza, ya muy efectiva en los primeros minutos pese a su notable sencillez, y funciona como complemento perfecto a lo que Yuasa y Yoshida nos cuentan.

La necesidad de seguir adelante

Además, si en la primera fase se había sabido evitar la cursilería con mano maestra, en esta nueva fase de la película se maneja con inusual soltura el aumento de la carga dramática. A fin de cuentas, ‘El amor está en el aire’ habla en todo momento sobre la necesidad de subirte a la ola y continuar con tu camino, sea solo o acompañado, pero es precisamente en el punto intermedio cuando brilla más.

No solamente juega de maravilla con el uso de un pegadizo tema musical a modo de hilo conductor, sino que desarrolla con calma la forma de abordar la pérdida y cómo puede parecer imposible llegar a dejarlo ir. Es cuando se va acercando la aceptación cuando ‘El amor está en el agua’ está menos inspirada, ya que amplía el espectro de tramas dando mayor peso a personajes bastante secundarios hasta entonces.

Haciendo eso, ‘El amor está en el agua’ consigue matizar el mensaje que transmite no ya sobre luchar por tus sueños, sino simplemente por llegar a encontrar eso que te hace sentir realizado, pero también introduce alguna trama en la que no exhibe la misma fortaleza, diluyendo así en parte el interés de la propuesta. Nunca se desmorona y sigue habiendo momentos muy inspirados, pero sí que se percibe un pequeño bajón a la hora de dar cierre a algo tan bien planteado hasta entonces.

En resumidas cuentas

Puede que ‘El amor está en el agua’ no sea el nuevo anime de corte romántico que vaya a hacer sensación, ya que milagros como el de ‘Your Name’ solamente suceden muy de vez en cuando, pero sí es una propuesta muy estimable, sobre todo durante sus dos primeros tercios, con personajes cercanos, una historia cercana y bien planteada y que maneja bastante bien lo cómico con lo dramático. Recomendable.