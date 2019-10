Sitges 2019 | Las nueve mejores películas del festival en una 52ª edición cargada de sorpresas

Se acabó lo que se daba. El 52º Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña —Sitges 2019 para los amigos— ha tocado a su fin tras diez días de cine en vena, caras conocidas, privación del sueño y el café delicioso de la sala de prensa como principal salvavidas. Y como la vuelta a la realidad va a ser tan dura como de costumbre, vamos a intentar posponerla con un recopilatorio con lo mejor del certamen.

Durante las próximas líneas, os traigo mis nueve largometrajes —que en realidad son ocho y una sesión doble de lo más apetecible— favoritos de una edición que, a priori, no parecía demasiado atractiva, pero que ha finalmente ha traído bajo el brazo una selección de un gran nivel, repleta de piezas de todos los tamaños y colores que reivindicar a viva voz.

'El hoyo' (Galder Gaztelu-Urrutia)

Que no se diga que no tenemos buen ojo. Cuando salí de la proyección de 'El hoyo', intuí que podría ser el gran bombazo del palmarés de este Sitges 2019. No es para menos, porque la sorprendente ópera prima de Galder Gaztelu-Urrutia está rodada a las mil maravillas, posee un guión de lo más inteligente —con unos diálogos y una narrativa imbatibles—, y articula una metáfora tan acertada como cruda. ¿El resultado? Cuatro premios más que merecidos —incluyendo el de Mejor Película— para esta joya sci-fi tan minimalista como magnífica.

Crítica en Espinof: Sitges 2019: 'El hoyo'. Un minimalista ejercicio sci-fi capaz de remover estómagos y conciencias

'Dogs Don't Wear Pants' (J-P Valkeapää)

Después de triunfar en el Fantastic Fest, el nuevo trabajo de J-P Valkeapää ha aterrizado en las pantallas sitgetanas para hacer lo propio dentro de la sección Novas Visions con una historia de amor tan turbia como encantadora. Sadomasoquismo, interpretaciones redondas, una estética vibrante, una dirección impoluta y un tono cien por cien nórdico con tintes de comedia negra para una obra única en su especie de la que es complicado no enamorarse.

Crítica en Espinof: Sitges 2019: 'Dogs Don't Wear Pants'. Un turbio y fantástico film sobre el amor y el dolor

'Color Out of Space' (Richard Stanley)

Veinticinco años —que se dice pronto— han pasado desde que Richard Stanley finalizase su último largometraje de ficción pero este cuarto de siglo no le ha afectado lo más mínimo. En lugar de esto, Stanley ha regresado en plena forma para adaptar con un mimo y respeto abrumadores al maestro H.P. Lovecraft, todo ello en una delicia visual y narrativa en la que hay cabida para el eco-terror, el body-horror, el horror cósmico, unas cuantas alpacas y para un Nicolas Cage en su salsa. No esperaba demasiado de ella y la sorpresa ha sido enorme.

Crítica en Espinof: Sitges 2019: 'Color Out of Space'. Un delirio de terror ochentero que sale airoso de su reimaginación de Lovecraft

'The Lodge' (Severin Fiala, Veronika Franz)

Han pasado cinco años desde que Severin Fiala y Veronika Franz pasaran por el Festival de Sitges con su sobrecogedor debut 'Goodnight Mommy' y aún no he conseguido quitarme el mal rollo del cuerpo. Esta edición, el dúo austriaco ha vuelto con este descenso a los infiernos de la locura embotellado que repite los esquemas tonales de su debut con una atmósfera irrespirable, alguna que otra secuencia terrorífica y una Riley Keough desatada que merecía el premio a la mejor actriz muchísimo más que Imogen Poots.

Crítica en Espinof: Sitges 2019: 'The Lodge'. Un soberbio y asfixiante ejercicio de terror psicológico

'Le daim' (Quentin Dupieux)

Nueve años después de su primer paso por Sitges con la delirante 'Rubber', Quentin Dupieux se ha convertido en un habitual del certamen catalán, y en esta edición número 52 ha vuelto con un nuevo ejercicio de estilo y humor surrealista que vuelve a reafirmarle como una de las mentes mas lúcidas del panorama cinematográfico actual. Por si esto fuera poco, en esta ocasión ha llegado acompañado de un Jean Dujardin que entrega su talento al largometraje metacinematográfico más demencial del año.

'Synchronic' (Justin Benson, Aaron Moorhead)

Otros habituales de Sitges son Justin Benson y Aaron Moorhead, la pareja de cineastas más estimulante del fantástico independiente norteamericano contemporáneo. Después de enamorarnos con 'Spring' y de rompernos la cabeza con 'The Endless', el dúo regresa en clave sci-fi con su largometraje más accesible hasta la fecha, capitaneado por dos actores de primera fila como Jamie Dornan y Anthonie Mackie, y con una premisa que vuelve a demostrar que no hay nadie como los autores de 'Resolution' para desarrollar grandes cintas a partir de conceptos refrescantes y originales.

'After Midnight' (Jeremy Gardner, Christian Stella)

En el año 2012, Jeremy Gardner puso patas arriba el subgénero zombi con la fantástica 'The Battery'. Siete años después, y tras la irregular 'Tex Montana Will Survive!', ha vuelto al fantástico acompañado de nuevo por Christian Stella con la genial 'After Midnight': una historia de amor, desamor y monstruos real como la vida misma; de esas que derriten el corazón, supuran mimo por cada uno de sus fotogramas y traen de nuevo a la palestra lo mejor que nos ha dado el movimiento mumblegore.

'Harpoon' (Rob Grant)

En ocasiones, las mayores sorpresas las encontramos en las propuestas más humildes y desenfadadas. En este caso, el canadiense Rob Grant nos regala una gamberra y mamarracha adaptación libre del relato 'La narración de Arthur Gordon Pym' de Edgar Allan Poe que rebosa mala leche, humor negro, personajes deleznables y un tono juguetón y autoconsciente que la convierten en una pieza ideal para disfrutar sin ningún tipo de complejos ni preocupaciones. Mucho ojo a los próximos pasos de Grant, porque podrían traducirse en nuevas y más grandes alegrías.

Crítica en Espinof: Sitges 2019 | 'Harpoon': un salvaje y divertido thriller en alta mar. 'Come to Daddy': una sangrienta y peculiar visión sobre la familia

Sesión doble Joe Begos: 'Bliss' + 'VFW'

Este año Joe Begos se ha pasado por el Festival de Sitges por partida doble, con un par de largometrajes tan diferentes entre sí como recomendables. Por un lado, 'Bliss' revela el lado más personal de Begos en un alucinante cóctel en clave vampírica en el que hay cabida para los Cosmatos y Noé más estroboscópicos y experimentales. Por otro, en 'VFW', el de Rohde Island se pone en la piel de John Carpenter con un exploit de 'Asalto a la comisaría del distrito 13' divertidísimo, violento y con un encantador grupo de protagonistas ante los que es imposible no caer rendido.

Crítica en Espinof ('VFW'): Sitges 2019 | 'Bloodline': un juguetón homenaje a De Palma. 'VFW': una salvajada con todo el espíritu de Carpenter